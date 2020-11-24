ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Браво, ИИХФ, и персонально месье Фазель: ЧМ-2021 пройдет в Белоруссии! Или вообще не состоится
24 ноября 16:14
автор: Виталий Славин

Браво, ИИХФ, и персонально месье Фазель: ЧМ-2021 пройдет в Белоруссии! Или вообще не состоится

Президент ФХР Владислав Третьяк вчера прокомментировал слух о переносе следующего чемпионата мира из Минска в Москву. Или куда-нибудь еще.

В конце прошлой недели по инициативе некоторых отвязных федераций в ИИХФ вдруг решили изучить ситуацию в нашей братской стране на предмет легитимности и условий проведения ЧМ-2021. Будто в Белоруссии что-то в спортивном плане изменилось с 2014 года, когда весь мир и ИИХФ, в частности, согласились, что Минск провел лучший чемпионат мира в истории хоккея. На котором попутно был установлен рекорд посещаемости мировых форумов – 640 тысяч зрителей!

Вот что вчера вечером после матча в Петровском парке «Авангард» - «Ак Барс», приуроченного к 70-летию омского хоккея, заявил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк по поводу чрезвычайной смены дислокации ЧМ-2021:

- В пятницу я вернулся с совещания из Швейцарии, где расположена штаб-квартира Международной федерации хоккея. Все остается в силе. Мы надеемся, что коронавирус отступит. Безопасность в Белоруссии будет на высшем уровне. На сегодняшний день все проходит по плану. Совет ИИХФ поддерживает проведение чемпионата мира в Минске. Речи о том, что турнир перенесут из столицы Белоруссии в нашу страну, пока не ведется.

Жаль, что корреспонденты не спросили лучшего хоккеиста ХХ века - готова ли ФХР объявить бойкот ЧМ-2021, если ИИХФ вопреки здравому смыслу и уставу своей организации отнимет-таки чемпионат мира у Белоруссии? По-моему, альтернативы у президента ИИХФ Рене Фазеля нет. Если спорт и хоккей, в частности, вне политики, то ЧМ-2021 должен быть проведен в Минске. Точка!

Латвия не хочет проводить турнир вместе с Батькой? Какие проблемы? В 2014 году бульбаши прекрасно справились без чьей-либо помощи. Построили специально к турниру две суперарены в Минске и сняли все сливки в постолимпийский ЧМ благодаря паломничеству десятков тысяч болельщиков нашей сборной из России и Европы. Справятся и теперь.

И потом: а много ли найдется желающих принять убыточный чемпионат мира? Почти наверняка к маю следующего года жесткий карантин по всему миру останется в силе. А значит, играть придется без зрителей. Кроме того, если энхаэловцы к концу мая и освободятся в своих клубах, то в минимальном количестве. Так что со звездами на ЧМ-2021 будет, мягко сказать, не феерично.

Тем не менее Белоруссия, несмотря ни на что, готова принять турнир. И мы ей просто обязаны в этом всячески помочь.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Петр Ян прокомментировал новость об отмене боя с американцем Альджамейном Стерлингом (видео)В ФФКР хотят «просто забыть» прокат ТрусовойНовый Kia Sportage по-китайски. Ждать ли его в России?Молниеносная реакция Медведева на скандальное видео с ДзюбойБразильская волейболистка - настоящая "богиня красоты""В тихом омуте черти водятся": какие тайны скрывает жена Дзюбы
Еврокубки: кто первым одержит победу в группе?
На этой неделе пройдут 4 матча 4-го тура групповых этапов еврокубков с участием российских клубов.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.

Итоги дня - футбол, «Спартак», «Локомотив» - самое интересное!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика