Браво, ИИХФ, и персонально месье Фазель: ЧМ-2021 пройдет в Белоруссии! Или вообще не состоится

В конце прошлой недели по инициативе некоторых отвязных федераций в ИИХФ вдруг решили изучить ситуацию в нашей братской стране на предмет легитимности и условий проведения ЧМ-2021. Будто в Белоруссии что-то в спортивном плане изменилось с 2014 года, когда весь мир и ИИХФ, в частности, согласились, что Минск провел лучший чемпионат мира в истории хоккея. На котором попутно был установлен рекорд посещаемости мировых форумов – 640 тысяч зрителей!

Вот что вчера вечером после матча в Петровском парке «Авангард» - «Ак Барс», приуроченного к 70-летию омского хоккея, заявил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк по поводу чрезвычайной смены дислокации ЧМ-2021:

- В пятницу я вернулся с совещания из Швейцарии, где расположена штаб-квартира Международной федерации хоккея. Все остается в силе. Мы надеемся, что коронавирус отступит. Безопасность в Белоруссии будет на высшем уровне. На сегодняшний день все проходит по плану. Совет ИИХФ поддерживает проведение чемпионата мира в Минске. Речи о том, что турнир перенесут из столицы Белоруссии в нашу страну, пока не ведется.

Жаль, что корреспонденты не спросили лучшего хоккеиста ХХ века - готова ли ФХР объявить бойкот ЧМ-2021, если ИИХФ вопреки здравому смыслу и уставу своей организации отнимет-таки чемпионат мира у Белоруссии? По-моему, альтернативы у президента ИИХФ Рене Фазеля нет. Если спорт и хоккей, в частности, вне политики, то ЧМ-2021 должен быть проведен в Минске. Точка!

Латвия не хочет проводить турнир вместе с Батькой? Какие проблемы? В 2014 году бульбаши прекрасно справились без чьей-либо помощи. Построили специально к турниру две суперарены в Минске и сняли все сливки в постолимпийский ЧМ благодаря паломничеству десятков тысяч болельщиков нашей сборной из России и Европы. Справятся и теперь.