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Подготовка сборной Канады к молодежному чемпионату мира сорвана
25 ноября 11:34
автор: Виталий Славин

Подготовка сборной Канады к молодежному чемпионату мира сорвана

Все произошло так, как и предсказывал «Советский спорт» в минувшую субботу.

Первый случай проникновения вируса в пузырь тренировочного лагеря сборной Канады в Ред-Дире не оказался единственным. Вчера выявили двух инфицированных среди игроков.

Это выяснилось утром. Заболевших немедленно поместили на 14-дневный карантин в гостинице команды в Ред-Дире. Там с субботы уже изолированы два тренера – Майкл Дайк и Джейсон Лабарбера, отвечающий за подготовку вратарей. Оба близко контактировали с неназванным сотрудником сборной, у которого зафиксирован позитивный тест на ковид.

Хотя боссы Кленовых листьев пока не делают громких заявлений, всем очевидно, что положение просто катастрофическое. Все планы пущены под откос.

Вчера должна была состояться третья и последняя контрольная игра между «красными» и «белыми», двумя командами, на которые были поделены 46 игроков, прибывших на сбор в Ред-Дире. Разумеется, ее отменили. А ведь после этого спарринга главный тренер Андре Туриньи собирался вечером провести первый отсев, сократив список до 30-34 игроков.

Все теперь откладывается до лучших времен. Причем неизвестно, когда они наступят. Вчера вечером, как сообщили из лагеря сборной, тренировок либо каких-либо иных собраний на среду вообще не запланировано. Более того, там даже еще не определились с кругом лиц, которые должны уйти на самоизоляцию. Ведь что такое два заболевших игрока? Они контактировали так или иначе со всеми! А значит, помещать на карантин нужно всех оставшихся 44 хоккеистов и весь тренерский штаб с персоналом команды!

Между тем на субботу у Кленовых листьев намечена первая из шести выставочных встреч с университетскими командами Канады. Но кто после второго ЧП в лагере сборной позволит «Золотым медведям» университета Альберты выйти на лед? Матч придется переносить.

Главное, что теперь совершенно непонятно, когда и в каком составе хозяева молодежного ЧМ-2021, который должен стартовать 25 декабря в пузыре Эдмонтона, возобновят тренировки. И возобновят ли вообще? По идее вся делегация должна быть изолирована на 14 дней, то есть до 7 декабря. Если это случится – но как может быть иначе? – чемпионат мира придется отменять.

Или проводить без сборной Канады.

Или всем нам с этим вирусом элементарно дурят голову. После 14-дневного карантина канадцы успеют подготовиться к турниру за пару с небольшим недель. Будут еще злее, как говорят в таких случаях.

Ждем утра в Северной Америке и новых заявлений из штаба действующих чемпионов мира.

источник: «Советский спорт»
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