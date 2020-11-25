Подготовка сборной Канады к молодежному чемпионату мира сорвана

Первый случай проникновения вируса в пузырь тренировочного лагеря сборной Канады в Ред-Дире не оказался единственным. Вчера выявили двух инфицированных среди игроков.

Это выяснилось утром. Заболевших немедленно поместили на 14-дневный карантин в гостинице команды в Ред-Дире. Там с субботы уже изолированы два тренера – Майкл Дайк и Джейсон Лабарбера, отвечающий за подготовку вратарей. Оба близко контактировали с неназванным сотрудником сборной, у которого зафиксирован позитивный тест на ковид.

Хотя боссы Кленовых листьев пока не делают громких заявлений, всем очевидно, что положение просто катастрофическое. Все планы пущены под откос.

Вчера должна была состояться третья и последняя контрольная игра между «красными» и «белыми», двумя командами, на которые были поделены 46 игроков, прибывших на сбор в Ред-Дире. Разумеется, ее отменили. А ведь после этого спарринга главный тренер Андре Туриньи собирался вечером провести первый отсев, сократив список до 30-34 игроков.

Все теперь откладывается до лучших времен. Причем неизвестно, когда они наступят. Вчера вечером, как сообщили из лагеря сборной, тренировок либо каких-либо иных собраний на среду вообще не запланировано. Более того, там даже еще не определились с кругом лиц, которые должны уйти на самоизоляцию. Ведь что такое два заболевших игрока? Они контактировали так или иначе со всеми! А значит, помещать на карантин нужно всех оставшихся 44 хоккеистов и весь тренерский штаб с персоналом команды!