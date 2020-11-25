КХЛ впервые с момента своего учреждения в одну калитку переиграла НХЛ

Да, команды провели разное количество матчей – от 22 у «Йокерита» и 26 у «Барыса» до 30 у ЦСКА и 31 у «Ак Барса», «Салавата Юлаева», «Амура». Но ничего. До конца регулярки 27 февраля еще масса времени. Нагонят!

А в это время КХЛ как ни в чем не бывало играет свой регулярный чемпионат. Без пузырей. С перелетами – переездами и матчами строго в своих привычных дворцах. С болельщиками на трибунах.

Что ни день, то в Северной Америке разрывается пандемийная бомба. То в «Вегасе» четырех инфицированных хоккеистов вдруг выявили, то в «Коламбусе». Причем – сколько, теперь не говорят. Зато базы обоих клубов, на которых игроки с середины ноября приступили к добровольным тренировкам в малых группах, закрыты до конца недели. В субботу и во вторник в лагере молодежной сборной Канады в пузыре в Ред-Дире так громыхнуло, что всякие мероприятия вообще прекращены на неопределенное время. Сначала заболел сотрудник делегации, не контактировавший напрямую с командой, а вчера – два игрока. Очевидно, что всех 46 хоккеистов, вызванных на сбор, вместе с тренерами и персоналом теперь нужно сажать на 14-дневный карантин.

Надо отдать должное стойкости руководства КХЛ и персонально президента лиги Алексея Морозова. Как только ни костерили управленцев, когда в сентябре вирус принялся массово косить игроков и тренеров. Одни команды изолировались на карантин, другие выставляли молодежные составы. Казалось, из штопора бесконечных отмен и переносов матчей уже не выйти. Проще поставить чемпионат на паузу. Как это 12 марта сделала НХЛ. Но нет. КХЛ проявила твердость. Жестко пресекала панические настроения. Постепенно все наладилось.

В последнее время я внимательно посмотрел несколько матчей КХЛ: ЦСКА – «Спартак», «Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев», СКА – «Салават Юлаев», «Салават Юлаев» - «Спартак», «Авангард» - «Ак Барс», «Магнитка» - «Ак Барс». Великолепный хоккей! Страстный. Зубодробительный. Отличные исполнители. Накал высочайший. Шутка ли, судьба пяти из шести этих поединков решалась в овертайме либо, как сегодня в Магнитогорске (2:3), в серии буллитов. В 60 минут уложился только «Авангард». Но он не мог не выиграть в день, когда в минувший понедельник в Петровском парке в присутствии самого Ягра отмечали 70-летие омского хоккея.

Короче, если бы на матч КХЛ вдруг каким-либо образом попал бы инопланетянин, никогда бы не догадался, что на Земле бушует пандемия, а все страны закрылись в своих границах.

А в это время…

А в это время горе-управленцы НХЛ вроде как надумали отменить… овертаймы. Пятиминутный финальный отрезок, в котором голевых моментов случается зачастую больше, чем за все предыдущие три периода. Тем самым хотят якобы дать игрокам больше отдыха. Ибо, если чемпионат НХЛ когда-нибудь все-таки стартует, играть придется в сверхсжатом режиме. Кстати, открыть сезон 1 января и сыграть 60 туров уже почти никто не надеется. Хорошо бы 48 матчей в расписание впихнуть и начать во второй половине января.

Ладно, это семечки.

Гари Беттман и Ко, складывается впечатление, сейчас просто не знают, за что хвататься. Договариваться о финансах с профсоюзом, который категорически отказывается пересматривать заключенное в июле коллективное соглашение? Уламывать владельцев клубов, кое-кто из которых категорически отказывается играть, если профсоюз не пойдет на новые денежные уступки? Разрабатывать календарь и формулу сезона с пузырями либо с матчами с разъездами? И что делать, если в клубах по ходу турнира обнаружат заболевших?

В общем, вопросов выше телебашни в Торонто. Однако пошла уже вторая неделя, как жизнь в НХЛ будто замерла. Застой на трансферном рынке, тишина в мире ограниченно свободных и свободных агентов, никаких вестей о переговорах лиги и профсоюза, их позициях и устремлениях…

А в это время…

А в это время КХЛ каждый день радует болельщиков отличными бескомпромиссными матчами. Причем восхитительно выглядят как наши игроки, так и легионеры, молодежь и ветераны. Сегодня вон Сергей Мозякин свой 547-й гол положил. «Магнитка» и КХЛ, не проспите уникальную веху результативности капитана! Всего-то три шайбы осталось.

В любом случае - браво, КХЛ! Сейчас ты точно лучшая хоккейная лига планеты!