От Канады на молодежном чемпионате мира-2021 в Эдмонтоне будут только судьи?

Как вчера «Советский спорт» и предполагал, после выявления в сборной Канады двух инфицированных игроков вся делегация, включая тренеров и персонал, отправлена на 14-дневный карантин до 6 декабря.

Вкратце напомним, что произошло. В тренировочном лагере в пузыре Ред-Дира действующие чемпионы мира в количестве 46 игроков собрались 16 ноября. Все предварительно сдали тесты на вирус. Результаты – отрицательные.

Кандидатов разделили на две команды – «красные» и «белые». Им предстояло сыграть между собой три контрольные встречи. После чего планировалось сделать первый отсев и сократить список до 30-34 игроков. А уже в эту субботу должна была начаться серия из шести матчей против команд университетов Канады.

Однако в минувшую субботу все пошло наперекосяк. Позитивный тест сдал сотрудник сборной, не имевший прямых контактов с игроками. Тем не менее двух тренеров изолировали на 14 дней в отеле команды в Ред-Дире. Но первый контрольный матч в субботу провели. А затем и еще один.

Во вторник все было остановлено, после того как утром подтвердились ковиды сразу у двух игроков. На следующий день после изучения ситуации и консультаций с органами здравоохранения провинции Альберта решили посадить на карантин в отеле Ред-Дира до 6 декабря всех находившихся в пузыре, ибо два заболевших игрока находились в плотном контакте со всеми.