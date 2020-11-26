ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
От Канады на молодежном чемпионате мира-2021 в Эдмонтоне будут только судьи?
26 ноября 13:00
автор: Виталий Славин

От Канады на молодежном чемпионате мира-2021 в Эдмонтоне будут только судьи?

Как вчера «Советский спорт» и предполагал, после выявления в сборной Канады двух инфицированных игроков вся делегация, включая тренеров и персонал, отправлена на 14-дневный карантин до 6 декабря.

Вкратце напомним, что произошло. В тренировочном лагере в пузыре Ред-Дира действующие чемпионы мира в количестве 46 игроков собрались 16 ноября. Все предварительно сдали тесты на вирус. Результаты – отрицательные.

Кандидатов разделили на две команды – «красные» и «белые». Им предстояло сыграть между собой три контрольные встречи. После чего планировалось сделать первый отсев и сократить список до 30-34 игроков. А уже в эту субботу должна была начаться серия из шести матчей против команд университетов Канады.

Однако в минувшую субботу все пошло наперекосяк. Позитивный тест сдал сотрудник сборной, не имевший прямых контактов с игроками. Тем не менее двух тренеров изолировали на 14 дней в отеле команды в Ред-Дире. Но первый контрольный матч в субботу провели. А затем и еще один.

Во вторник все было остановлено, после того как утром подтвердились ковиды сразу у двух игроков. На следующий день после изучения ситуации и консультаций с органами здравоохранения провинции Альберта решили посадить на карантин в отеле Ред-Дира до 6 декабря всех находившихся в пузыре, ибо два заболевших игрока находились в плотном контакте со всеми.

Узнав о положительных результатах тестов в понедельник, немедленно приостановили все мероприятия в лагере и изолировали игроков и персонал. В соответствии с протоколами безопасности федерации хоккея Канады все игроки, тренеры и сотрудники пройдут дополнительное тестирование перед возобновлением любых мероприятий в лагере, говорится в пресс-релизе сборной.

Понятно, что подготовка к МЧМ-2021, который должен стартовать 25 декабря в пузыре Эдмонтона, сорвана. Но трудности закаляют. С 7 декабря до стартового матча турнира 26 декабря против Германии у хозяев будет 19 дней. Времени войти в ритм в принципе достаточно. Главное – не подхватить осложнений и успеть восстановиться физически. К слову, по поводу двух инфицированных игроков сообщалось, что оба чувствуют себя хорошо и быстро идут на поправку.

ЧП в стане Кленовых листьев вынудило ИИХФ вчера принять важное решение. Чтобы максимально снизить риск заноса заразы в пузырь МЧМ в Эдмонтоне, привлекать арбитров из Европы не будут. Все матчи обслужат 26 судей из Канады.

Особые соревнования требуют особых мер. Мы уверены, что эта группа арбитров сможет поддержать стандарты судейства молодежного чемпионата мира, сказал председатель судейского комитета ИИХФ Сергей Гончаров.

В общем, что бы ни случилось, представители родины хоккея обязательно на лед МЧМ-2021 выйдут.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В страшной аварии на юге Бразилии погибли 37 человекЗагитова и Медведева примут участие в ледовом шоу ТутберидзеЯгр: Овечкин способен побить рекорд ГретцкиВскрытие показало истинную причину смерти Диего МарадоныДзюба оказался в центре нового секс-скандалаКомментатор из США метко высказался о скандале с Дзюбой
ЦСКА и «Фейенорд» вновь порадуют нас голами? Да – 1,82!
26 ноября армейцам предстоит ключевой матч группового этапа Лиги Европы с «Фейенордом». Судя по всему, нас ожидает зрелищная и результативная игра, как это было три недели назад в Нидерландах.
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Еврокубки: кто первым одержит победу в группе?
На этой неделе пройдут 4 матча 4-го тура групповых этапов еврокубков с участием российских клубов.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.

Футбол. Cкончался Диего Марадона

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика