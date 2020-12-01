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В Квебеке хоккей запретили до следующего года. НХЛ без «Монреаля» точно не стартует 1 января
01 декабря 16:00
автор: Виталий Славин

В Квебеке хоккей запретили до следующего года. НХЛ без «Монреаля» точно не стартует 1 января

Ситуация с новым сезоном НХЛ, похоже, прояснилась. Намек, что раньше середины января ничего не начнется, поступил… из юниорской лиги Квебека.

На совещании с генеральными менеджерами клубов комиссар лиги Квебека Жиль Курто сегодня объявил, что с декабря регулярный чемпионат приостанавливается и возобновится только 3 января.

- Текущая ситуация с пандемией в регионах, в которых мы работаем, чрезвычайно затрудняет проведение матчей. С приближением праздников в приморских провинциях ограничивают передвижения и доступ на катки, а антиковидные правила красной зоны в Квебеке не позволяют нам играть, – прокомментировал решение директората Курто.

Из главных юниорских лиг Канады только франкофоны отважились открыть сезон в пандемию. Даже с допуском зрителей. Однако вспышки заболеваний заставляли регулярно делать паузы и сажать на месячный карантин отдельные команды. В итоге клубы – всего их 18 - провели от пяти до 16 матчей. Последний тур сыгран 29 ноября, а трибуны окончательно закрыли с 20 ноября.

Две другие молодежные лиги начнут играть только в следующем году. Запад стартует 8 января, Онтарио – 4 февраля, причем, возможно, с запретом силовой борьбы, на чем настаивают медицинские власти провинции.

Все это помогает смоделировать вероятный план возвращения в игру НХЛ. Пример Квебека, где базируется «Монреаль», показывает, что в декабре даже к тренировкам «Канадиенс» вряд ли приступят. В США, как известно, ситуация с распространением вируса еще драматичнее. А значит, 1 января, как изначально хотела НХЛ, начать регулярный чемпионат уже точно не получится.

Какова же реальная дата? В том, что сезон состоится, нет сомнений ни у боссов, ни у профсоюза. Беттман и Ко не могут позволить себе сорвать последний год действия телеконтракта с Эн-би-си. Игроки прекрасно понимают, что любая заработанная сумма лучше, чем ноль.

Затык, как я понимаю, вот в чем. Профсоюз через своих агентов влияния уже публично предупредил лигу: если владельцы клубов продолжат упорствовать в пересмотре подписанного ими же летом коллективного соглашения, игроки попросту обратятся в суд с иском в миллиард долларов. Локаут при действующем колдоговоре НХЛ объявить не может. Под форс-мажор ситуация не подходит. А значит, у игроков огромные шансы победить в разбирательстве.

Что остается барыгам НХЛ, раз они плохо просчитали все риски? Минимизировать потери! То есть чем меньше матчей в регулярке, тем лучше. Второе: максимально сдвинуть сезон в лето в надежде на хотя бы ограниченный допуск болельщиков на арены. Олимпиаду в Токио, которую на США также транслирует Эн-би-си, никто отменять не собирается. Выходит, с Кубком Стэнли-2021 нужно покончить к середине июля.

Вот и считайте. При том, что НХЛ нижний предел туров в регулярном чемпионате установила в 48 матчей. Как после локаутов в 1995 и 2013 годах. Сезоны тогда открывались 20 и 19 января, а финишировали 24 июня. Так что, сейчас у НХЛ три недели в запасе.

Делайте ставки, господа! Мой прогноз: раньше февраля НХЛ не стартует. Не забывайте о минимум двухнедельных тренировочных лагерях.

источник: «Советский спорт»
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