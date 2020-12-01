В Квебеке хоккей запретили до следующего года. НХЛ без «Монреаля» точно не стартует 1 января

На совещании с генеральными менеджерами клубов комиссар лиги Квебека Жиль Курто сегодня объявил, что с декабря регулярный чемпионат приостанавливается и возобновится только 3 января.

- Текущая ситуация с пандемией в регионах, в которых мы работаем, чрезвычайно затрудняет проведение матчей. С приближением праздников в приморских провинциях ограничивают передвижения и доступ на катки, а антиковидные правила красной зоны в Квебеке не позволяют нам играть, – прокомментировал решение директората Курто.

Из главных юниорских лиг Канады только франкофоны отважились открыть сезон в пандемию. Даже с допуском зрителей. Однако вспышки заболеваний заставляли регулярно делать паузы и сажать на месячный карантин отдельные команды. В итоге клубы – всего их 18 - провели от пяти до 16 матчей. Последний тур сыгран 29 ноября, а трибуны окончательно закрыли с 20 ноября.

Две другие молодежные лиги начнут играть только в следующем году. Запад стартует 8 января, Онтарио – 4 февраля, причем, возможно, с запретом силовой борьбы, на чем настаивают медицинские власти провинции.

Все это помогает смоделировать вероятный план возвращения в игру НХЛ. Пример Квебека, где базируется «Монреаль», показывает, что в декабре даже к тренировкам «Канадиенс» вряд ли приступят. В США, как известно, ситуация с распространением вируса еще драматичнее. А значит, 1 января, как изначально хотела НХЛ, начать регулярный чемпионат уже точно не получится.