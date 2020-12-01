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Эта нога кого надо нога! Как Прохоркин сделал сейв круче, чем Кошечкин
01 декабря 23:14
автор: Елена Кузютина

Эта нога кого надо нога! Как Прохоркин сделал сейв круче, чем Кошечкин

А «Металлург» обыграл московское «Динамо» со счетом 6:2.

Наступил декабрь, а значит в КХЛ пришло время горячих новостей о переходах. До дедлайна осталось не так много, и все команды стараются устранить проблемы в составах до того, как переходы игроков станут на «стоп».

Первые громким трансфером удивили ЦСКА, обменяв защитника Михаила Науменкова на форварда «Салавата Юлаева» Никиту Сошникова. Следом армейцы с Невы протянули руки к нападающему сочинцев Мальте Стремваллю, отдав за экс-«леопарда» трех молодых хоккеистов. И если в этих обменах недовольная сторона очевидна, то сделка московского «Динамо» и «Локомотива» кажется обоюдно выгодной. Бело-голубые отдали ярославцам финна Теему Пулккинен, а получили шведа Магнуса Пяярви-Свенссона.

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ

«Локомотив» при прекрасном подборе игроков имеет плохой процент реализации лишнего. И именно с прицелом на помощь Пулккинена в этом компоненте тренерский штаб Андрея Скабелки принял решение взять финского форварда. Он должен стать одним из лидеров второй бригады большинства. Ярославцам не хватало завершающих бросков на розыгрышах, а новичок Пулккинен – любитель проявить снайперские качества.

Магнус Пяярви-Свенссон приехал в «Локомотив» в начале прошлого сезона из «Оттава Сенаторз», не получив предложений от клубов НХЛ. В Ярославле он, по задумке, должен был сыграться с Антоном Ландером, но на льду чуткого взаимопонимания у двух шведов не вышло.

В «Динамо» Пяярви вновь будет искать химию с соотечественником Оскаром Линдбергом – Владимир Крикунов пытается решить проблему второго звена, сделать его стабильно ударным. Линдберг и Пяярви уже играли вместе в «Оттаве», и это большой плюс, когда результат хочется видеть сразу. Кроме того, знает Пяярви и форварда москвичей Яшкина – с 23-м номером бело-голубых он был в одном звене в «Сент-Луисе». Тоже важный момент, учитывая то, что главный тренер москвичей часто пытается встряхнуть команду и вытащить неудачные матчи перетасовкой звеньев прямо по ходу игры.

Магнус Пяярви-Свенссон – техничный хоккеист с очень хорошими руками. Это позволяет ему делать эффектно обводить соперников, исполнять красивые буллиты. Он не подходил под стиль игры «Локомотива» Андрея Скабелки, но возможно найдет свое место в стане бело-голубых.

СРАЗУ В БОЙ

Приобретение «Динамо» на льду ждать долго не пришлось. Владимир Крикунов выпустил Пяярви уже в матче против «Металлурга». Пяярви, как и ожидалось, появился во втором звене в компании Линдберга и Тарасова. Однако, дебют нельзя назвать успешным – «Магнитка» разнесла динамовцев в их же стенах со счетом 6:2.

Магнус Пяярви, получивший в «Динамо» 64-й номер, голевыми действиями не отметился. Лишь заработал -3 за матч, но по такой игре это было немудрено. Во Всероссийский день хоккея у подопечных Крикунова игра не сложилась. Совсем. Хотя начиналось все довольно неплохо.

Да, счет открыл нападающий «Магнитки» Семен Кошелев, которого хозяева просто забыли на пятачке. Он бросал по воротам Бочарова в окружении трех динамовцев. Пяярви был среди них.

Но москвичи быстро сравняли, реализовав большинство. Дмитрий Яшкин удачно проносился мимо ворот Кошечкина и замкнул передачу Хиетанена. «Металлург» тоже имел численное преимущество, но не отличился. Но это в нападении, а вот в защите гости играли от души – в одном из горячих эпизодов Николай Прохоркин сумел отстоять ворота буквально заменив голкипера! Он отбил шайбу ногой словно блином!

НЕ ВАШ ДЕНЬ

Второй период стал для хозяев страшным сном. Несмотря на попытки сдвинуть игру к воротам «Металлурга», бело-голубые то и дело пропускали опасные атаки соперника, которые трижды закончились шайбами гостей – Чибисов, Расмуссен, Неколенко записывают очки в личный зачет.

В третьем отрезке матча бело-голубые просто перестали контролировать эмоции и хватали удаления одно за другим. Николай Прохоркин спустя минуту «поприветствовал» заменившего Бочарова Георгия Кузнецова, отправив шайбу в сетку ворот хлестким броском.

В середине периода, находясь в меньшинстве, пожар у ворот Кошечкина устроили Шипачев и Яшкин – ударная связка «Динамо» заставила хоккеистов из Магнитогорска обороняться, имея численное преимущество, но это был не день хозяев, шайба не шла в ворота.

«Очень некрасивое поражение, - говорит Владимир Крикунов, главный тренер хозяев, - Сегодня по-настоящему сражались только наши фанаты, от первой до последней минуты они поддерживали команду, а команда сделала очень мало для победы. Сергеев допустил грубейшие ошибки и устроил нам два гола. Получили пару шайб на сменах, всё от собственного невнимания. Может быть, уже накопилась усталость. 17 голов в 4 матчах пропустили? Думаю, усталость. Мы играли четыре матча через день, потом сегодняшний матч, следом ещё две встречи через день. Вы же видите, не только мы так проваливаемся. Многие команды вроде играют-играют, а потом раз — и провал. Даже ЦСКА проигрывает дома. Сложный чемпионат и сложный сезон, такого ещё не было. Это даёт о себе знать».

Под занавес болельщики увидели еще два гола. Сергей Мозякин отправил на рандеву с вратарем хозяев Андрея Чибисова, который оформил дубль. А окончательный счет установил динамовец Илья Круглов, подправивший шайбу в ворота Кошечкина после броска Бойкова от синей линии. 6:2.

Можно ли винить в разгроме вратарей «Динамо»? Не думаю, что всех собак стоит повесить на Бочарова и Кузнецова. Но в этом сезоне последний рубеж у бело-голубых действительно штормит. Тем неудивительно слышать такие слова наставника москвичей:

«Нужно ли усиление «Динамо» во вратарской линии в свете слухов о возможном обмене? Я думаю, что нужно», - сказал Владимир Крикунов после матча. Кажется, где-то в Балашихе уже начинает потирать руки Эмиль Гарипов. Слухи уже ползут.

Что же сказать о дебюте Магнуса Пяярви?

«Знаете, Пяярви – это большой игровой хоккеист, - рассуждает о приобретении своей команды Крикунов, - в принципе он ничего в своей команде и не портил, а что касается Пулккинена, то он больше индивидуал. Шайба до него доходит, а дальше никто её уже не видит. Поэтому игроки не очень-то и хотели с ним играть. Поскольку он схватит шайбу и бежит с ней, в лучшем случае он её бросит. А здесь появилось хоть какое-то взаимодействие. Думаю, что в дальнейшем у них всё будет нормально. Надо больше посмотреть Пяярви, потому что любой тренер должен подержать игрока в руках, чтобы лучше понять его».

Новая динамовская тройка съела сегодня три из шести голов. Стоит ли их упрекать в этом? Новичка бросили в бой сразу. Возможно нужно было дать ему хотя бы пару дней на адаптацию к партнерам. А так – первым блин комом. Хотя блином, в хорошем хоккейном смысле этого слова, стала нога Прохоркина. Вполне вероятно, что она и стала ключевым моментом сегодняшней встречи. Ждать ли завтра веселых картинок а-ля «нога Акинфеева»? Думается, что магнитогорские болельщики проявят креатив!

источник: «Советский спорт»
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