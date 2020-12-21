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Парад победителей Кубка Первого канала в Питере. СКА против ЦСКА
21 декабря 20:30
автор: Владислав Домрачев

Парад победителей Кубка Первого канала в Питере. СКА против ЦСКА

Вторник в чемпионате КХЛ интригует. Одна игра интереснее другой.

В Москве «Спартак» проведет первый их двух ретро-матчей против «Ак Барса», московское «Динамо» принимает «Йокерит» с мечтой о реванше за теннисный разгром 1:6 в Хельсинки. И все-таки противостояние СКА и ЦСКА стоит особняком.

В воскресенье сборная России, костяк которой составили армейцы, красиво победила на Кубке Первого канала. Лучшими вратарем и нападающим турнира директорат назвал питерцев Александра Самонова и Андрея Кузьменко.

Самонов, напомним, прошлый сезон начал в «Витязе», обыграл в Москве ЦСКА, перешел в СКА и с новой командой одержал еще две победы над действующими обладателями Кубка Гагарина, обе – в Москве. А в Санкт-Петербурге четырежды выигрывали москвичи, в том числе и на футбольном стадионе.

Наверняка Самонов захочет закрепить международный успех в игре с чемпионами. Кстати, его сменщик Магнус Хелльберг (тоже участник Кубка Первого канала) ни разу ЦСКА не побеждал.

Питерские армейцы делегировали в сборную России 9 игроков, московские – четырех, плюс Класа Дальбека и Марио Кемпе в «Тре Крунур».

Если в прошлом сезоне непримиримые соперники встречались шесть раз в регулярном чемпионате, то в этом скрестят клюшки «лишь» четырежды. 16 октября на «ЦСКА Арене» хозяева выиграли 3:1 за явным преимуществом. Три гола были забиты в большинстве. Подопечные Игоря Никитина чуть ли не вдове перебросали питерцев, при этом чаще посещали штрафной бокс, хотя провели за весь матч один (!) силовой прием.

В середине октября команда Валерия Брагина пребывала во власти коронавируса. Многие не успели восстановить кондиции. Теперь соперники в равном положении.

Последние матчи перед перерывом ЦСКА проводил без лидеров атаки Антона Слепышева и Максима Шалунова. Ждем их возвращения. Тройка Максим Мамин – Шалунов – Константин Окулов заслуживала приглашения на московский турнир в полном составе. Однако Окулова в списке Брагина не оказалось. Мамин же отправился в силовое звено к своему одноклубнику Павлу Карнаухову и молодому казанскому «барсу» Дмитрию Воронкову. «Линия» смотрелась и сделала заявку на чемпионат мира. Мамин забил две шайбы чехам, Карнаухов – одну финнам.

Любопытно будет взглянуть на защитника-новичка москвичей Джона Гилмора, которого пригласили под большинство. Это третий канадец и шестой легионер в команде. Только вот состоится ли его дебют в Санкт-Петербурге? В прошлом сезоне Гилмор выступал в «Баффало», но привлек к себе внимание результативностью в клубе АХЛ «Рочестер Американс».

Ждем феерии от Владимира Ткачева, блекло сыгравшего на Кубке Первого канала. Должен восстановиться после повреждения, полученного в игре с чехами, Антон Бурдасов, бросок которого вратарь Илья Сорокин назвал в интервью «Советскому спорту» самым опасным в КХЛ. Правда, ворота чехов чемпион мира среди молодежи поразил расчетливым кистевым скрин-шотом.

Могут и обязаны прибавить молодые и праворукие форварды Иван Морозов и Кирилл Марченко, в первую очередь второй из них.

Надо признать: в этом сезоне СКА не цепляется за каждый матч, как раньше. Возможно, это связано с пандемией коронавируса. Но во вторник команда Брагина обязана сыграть на разрыв аорты.

10 января армейцы встретятся третий раз и снова в Питере, а спустя неделю (17-го) закроют очное противостояние в регулярном чемпионате на «ЦСКА Арене».

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