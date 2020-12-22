Кучеров согласился на роль ритуальной жертвы «Тампы»?

- Ну что у вас с платежкой? Тянуть больше некуда…

С клубной платежкой «Тампа» безуспешно сражается сразу после того, как выиграла Кубка Стэнли. НХЛ заморозила потолок зарплат в 81,5 млн долларов на многие годы вперед. Сильнее всего пандемия ударила именно по «молниям». Они уже сейчас превышают лимит почти на два миллиона долларов, но по-прежнему все еще не подписаны два 23-летних стержневых ограниченно свободных агента – словацкий бугай-защитник Эрик Чернак и канадский центр-трудяга Энтони Сирелли. В сумме на обоих срочно требуется изыскать не менее пяти миллионов.

Вы верите в естественное происхождение столь чудной метаморфозы? Особенно спустя несколько дней, если – не часов, после ратифицирования НХЛ и профсоюзом регламента 104-го сезона лиги, который теперь уже точно стартует 13 января.

Вот как бывает: вчера ты с сыном и верным псом расслабляешься на променаде в солнечном Майами вдоль пляжей Атлантики, а сегодня у тебя вдруг обнаруживается застарелая травма, которая может поставить крест на всем сезоне.

- К началу сезона все будет в порядке, - бодро отрапортовал 43-летний управленец.

Менее чем через сутки тот же Лебрун взорвал информационное пространство твитом:

- Говорят, Кучерову на прошлой неделе (наверное, когда гулял в Майами у Атлантического океана. – Прим. ред.) сделали укол в бедро. Теперь очевидно речь идет о том, как организм отреагирует. Если без осложнений, то все хорошо. Но если он почувствует дискомфорт? Тогда может быть LTIR. Посмотрим.

Другой популярный информатор Эллиотт Фридман углубил тему:

- Проблемы «Тампы» с потолком зарплат легко решить с помощью LTIR. Слышал, Никита Кучеров борется с последствиями травмы, которая может вывести его из строя на некоторое время. Нет комментариев ни от команды, ни от агента игрока. Поэтому детали неизвестны, но ясность должна наступить на этой неделе. Если играть будет нельзя (к сожалению), то Кучеров разгрузит платежку «Лайтнинг».

Ну как вам? Здорово сработано? Шик, блеск, красота. Минус 9,5 млн долларов гонорара лучшего бомбардира Кубка Стэнли-2020 из зарплатной ведомости – и подписывай, Брисбуа, хоть Сирелли, хоть Чернака. Да еще на Александра Волкова с Метью Джозефом останется!

LTIR – долгосрочный командный резерв травмированных игроков. Туда попадает тот, кто, как ожидается, по болезни пропустит минимум 10 матчей НХЛ или 24 дня сезона. Игрок при этом продолжает получать оклад в полном объеме, но его контракт под потолком зарплат клуба не учитывается. Это и дает в ограниченное травмой игрока время пространство для маневра, читай – свободные деньги.

Нет спора, возможно, как только НХЛ и профсоюз ударили по рукам, у Никиты и вправду резко обострилась старая болячка. Тем более мы помним, как россиянина молотили весь прошлый сезон. В ноябре угодил под жуткий силовой прием со спины от форварда «Сент-Луиса» Брейдена Шенна. В декабре неудачно блокировал ногой бросок защитника «Вашингтона» Джона Карлсона. В феврале его сломал защитник «Питтсбурга» Джек Джонсон, а в сентябре, уже в Кубке Стэнли – защитник-гулливер «Бостона» Здено Хара.

Кредитная медицинская история, словом, серьезная. Вот только настораживает момент обнародования факта вроде как неизбежного хирургического вмешательства, а также тотальное молчание руководства «Тампы» и всегда словоохотливого Дэна Мильштейна.

Не собираюсь в чем-то упрекать боссов действующих чемпионов. Они попросту стали жертвой обстоятельств. Ну кто еще год назад мог представить, что придется играть без зрителей, а контракты даже в девять годовых миллионов станут неподъемным моветоном?!

Жюльену Брисбуа требуется элементарно выиграть время. Когда-то трансферный рынок непременно оживет. И тогда «молниям» удастся куда-нибудь пристроить высокооплачиваемых нападающих Тайлера Джонсона (5 млн долларов за сезон) или Алекса Киллорна (4,45 млн), Онржея Палата (5,3 млн) или Янни Гурда (5,17 млн), а может, и самого капитана Стивена Стэмкоса (8,5 млн).

Если Кучерова поместят в LTIR, то у Брисбуа будут развязаны руки, чтоб разобраться со штатом, минимум до 6 февраля 2021 года. При этом Сирелли и Чернак уже будут играть с новыми контрактами.

Беда в том, что в НХЛ все крайне зыбко и неопределенно. Медицинские власти провинций Канады стеной встали против хоккея на своих территориях, особенно в Онтарио («Торонто», «Оттава») и Британской Колумбии («Ванкувер»). Не исключено, что всем семи канадским клубам все-таки придется перебраться в США и играть в некоем городе-хабе.

Так что пока энхаэловским шишкам не до трансферов. Выжить бы.