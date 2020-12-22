День рождения не удался: «Спартак» всухую проиграл «Ак Барсу»

22 декабря принято считать Днем хоккея России. В эту же дату свой день рождения отмечает московский «Спартак». Красно-белому хоккейному клубу исполнилось 74 года. Отметить это было решено серией ретро-матчей. Первый, против «Ак Барса», мягко говоря не удался - именинники проиграли с сухим счётом.
«НЕТ ЛИШНЕГО БИЛЕТИКА?»
Ажиотаж на ретро-матч против казанцев был большой. Перед матчем появлялась информация, что даже мошенники активировались и продавали несуществующие билеты, пользовавшиеся спросом.
Желание попасть на трибуну понятно - атмосфера была прекрасной. Сама команда прибыла на матч на «Икарусе» под песни из 80-х.
У «Спартака» и с рядового матча болельщики уходят с подарками - то ящик шампанского, то авоську колбасных изделий разыграют, а в праздничный вечер, помимо презентов, фойе Ледового было наполнено ретро-инсталляциями: велосипеды, вагон купе, советская квартира, автомобиль. Но если околохоккейная тема была на высоте, то красно-белые в красивой советской форме своих болельщиков не порадовали.
БЕЗ ЛИДЕРОВ?
И не сказать, что плохо играли подопечные Знарка - старались, лезли на ворота, угрожали, но шайба предательски не шла в ворота Билялова. Не хватало «Спартаку» Лехтеря! Очень не хватало.
Интересно, что «Ак Барс» тоже лишился одного лидера, по ходу насовсем - Азеведо улетел в Канаду. Вернуться не обещал. Сказал, что обратно в Казань не желает. Однако, его отсутствие никак не сказалось. 3:0 - победа «Ак Барса». День рождения у «Спартака» не удался.
Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов, несмотря на такой комфортный счёт, признался: «Было непросто, «Спартак» вышел очень заряженный, много атаковали. Мы просто забросили в нужные моменты, и Тимур хорошо подтащил команду в меньшинстве. Не скажу, что полностью доволен - нужно поменьше удаляться». В составе казанской команды отличились Галиев и Доус в большинстве, а также Мёрфи. Можно отметить и Да Косту, который ассистировал во всех трёх голах.
ПРАЗДНИКА НЕ СЛУЧИЛОСЬ
Наставник «Спартака» Олег Знарок после матча был краток: «По движению все было очень неплохо, но свои моменты нужно использовать. Первый гол мы пропустили из-за того, что остались втроём. Второй - из-за проигранного вбрасывания. Чтобы выиграть матч, нам и самим нужно забить пару-тройку шайб».
Упрекнуть красно-белых в отсутствии желания и рвения нельзя. Гудачек был неплох, а хозяева перебросали соперника 70-45 (33-25 в створ). Они хорошо прессинговали, пытались ловить на контратаках, совершали индивидуальные «вылазки», звенели штангой за спиной Билялова, но не забросили. Это был просто не их день. Парадокс.
Удастся ли восстановить силы и отпраздновать как следует, ого
рчив подольский «Витязь»? Красно-белые уже завтра встречаются с подмосковным клубом.