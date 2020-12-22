День рождения не удался: «Спартак» всухую проиграл «Ак Барсу»

22 декабря принято считать Днем хоккея России. В эту же дату свой день рождения отмечает московский «Спартак». Красно-белому хоккейному клубу исполнилось 74 года. Отметить это было решено серией ретро-матчей. Первый, против «Ак Барса», мягко говоря не удался - именинники проиграли с сухим счётом.

«НЕТ ЛИШНЕГО БИЛЕТИКА?»

Ажиотаж на ретро-матч против казанцев был большой. Перед матчем появлялась информация, что даже мошенники активировались и продавали несуществующие билеты, пользовавшиеся спросом.

Желание попасть на трибуну понятно - атмосфера была прекрасной. Сама команда прибыла на матч на «Икарусе» под песни из 80-х.

У «Спартака» и с рядового матча болельщики уходят с подарками - то ящик шампанского, то авоську колбасных изделий разыграют, а в праздничный вечер, помимо презентов, фойе Ледового было наполнено ретро-инсталляциями: велосипеды, вагон купе, советская квартира, автомобиль. Но если околохоккейная тема была на высоте, то красно-белые в красивой советской форме своих болельщиков не порадовали.

БЕЗ ЛИДЕРОВ?

И не сказать, что плохо играли подопечные Знарка - старались, лезли на ворота, угрожали, но шайба предательски не шла в ворота Билялова. Не хватало «Спартаку» Лехтеря! Очень не хватало.