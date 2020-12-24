А стоило менять Аскарова? Наша молодежка уступила канадцам

Организаторы молодежного чемпионата мира урезали выставочную сессию перед турниром. Матч Россия – Словакия отменили, но с Канадой оставили. Вопрос: а нужны ли в сложившихся условиях контрольные матчи? В НХЛ накануне стартующего 13 января регулярного чемпионата их отменили.
Правы те, кто считает, что нет товарищеских встреч с родоначальниками хоккея. Тем более на их территории. Кленовые листья вообще не играли после того финала в Остраве на МЧМ-2020, который наши досадно проиграли в конце третьего периода 3:4.
У канадцев до Эдмонтона доехали 6 игроков из того чемпионского состава, наши сохранили троих – Подколзина, Грошева и вратаря Аскарова. Подколзина логично назначили капитаном команды. О нем за первые два периода мы вспомнили, пожалуй, дважды. В конце первой 20-минутки он без тени сомнений лег под шайбу, а под занавес второй в сольном проходе выехал справа на ворота, но бросил с лопаты неубедительно.
Куда жирнее был момент у форварда Грицюка. Защитник Мухамадуллин, выбравший 17-й номер, длинным пасом вывел омича к воротам Леви, но бросок цели не достиг. В перерыве Грицюк заявил в телеэфире, что он не совсем ответственно отнесся к своему шансу.
Сиротливые нули после 40 минут борьбы пусть не вводят в заблуждение. Соперники сил не щадили. Канадцы лезли на ворота Аскарова, особенно во втором периоде. Наши грамотно выстроили позиционную оборону. Наш голкипер скрупулезно подчищал огрехи сзади.
Первая треть прошла под знаком сумбура. Было много потерь. Мог открыть счет центрфорвард первого звена Хуснутдинов. Увы, завершая трехходовку с участием Подколзина и Амирова, промахнулся.
Канадцы ответили броском Пеллетье в штангу, едва не наказав защитника Князева за беспечность.
Абсолютно не впечатлили бригады большинства соперников, они не создали ничего запоминающегося.
У россиян выделялась омская связка Чинахов – Грицюк. Во втором периоде первый из них добивал шайбу после силового прохода одноклубника, канадцев выручила штанга. А за 5 минут до конца основного времени Чинахов не сумел сравнять счет, выйдя один на один с Леви.
Канадцы на 44-й минуте распечатали ворота не Аскарова, а заменившего его во втором перерыве Ахтямова. Первым же броском. 18-летний защитник Драйсдейл расчетливо с кистей отправил шайбу в дальнюю девятку от синей линии. Ахтямову помешал экран, да и на колени он рановато опустился. Хозяева же вратаря менять не стали.
Нападающий Сафонов жестко встретил на чистом льду канадского капитана Дака, который прошлый сезон провел в «Чикаго». Тот обиделся и решил поквитаться с обидчиком, но хитанул его в ущерб своему здоровью и повредил кисть.
Россияне сподобились на финальный штурм. Подколзин атаковал с пятачка, но под острым углом к воротам – шайба пролетела выше перекладины. Хозяева не без труда сберегли минимальный перевес в счете.
Вспоминается, как пять лет назад в Торонто наши выиграли у Канады выставочный матч 2:1 в овертайме, отличились тогда Толчинский, Шаров и вратарь Сорокин. Однако в стартовом матче чемпионата против шведов он после двух подряд пропущенных шайб уступил пост номер один Шестеркину. А в финале с канадцами произошла обратная рокировка. Уже Шестеркин дважды капитулировал после первых двух бросков. Однако Сорокин пропустил столько же и не выручил команду. Погоня получилась знатной – 1:5 ко второму перерыву превратились в 4:5, но в третьем периоде канадцы засушили игру и ничего не позволили создать у своих ворот.
Чемпионат мира стартует в ночь с пятницы на субботу. Первым соперником сборной России станут американцы. Матч начнется в 5.30 по московскому времени и будет показан Первым каналом.
Статистика
Канада – Россия – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Гол: 1:0 Драйсдейл (Макмайл, Перфетти, 43.52).
Россия: Аскаров (Ахтямов); Мухамадуллин – Чистяков, Чайка – Кузнецов, Кирсанов – Князев, Бычков – Шеховцов (2); Подолзин-к – Хуснутдинов (2) – Амиров, Грицюк – Сафонов – Чинахов, Спиридонов – Абрамов – Афанасьев, Пономарев – Бардаков – Грошев, Башкиров.
Вратари: Леви – Аскаров (Ахтямов, 59.15)
Броски: 29 (9+13+7) – 24 (11+6+7)
Штраф: 6-6