А стоило менять Аскарова? Наша молодежка уступила канадцам

Организаторы молодежного чемпионата мира урезали выставочную сессию перед турниром. Матч Россия – Словакия отменили, но с Канадой оставили. Вопрос: а нужны ли в сложившихся условиях контрольные матчи? В НХЛ накануне стартующего 13 января регулярного чемпионата их отменили.

Правы те, кто считает, что нет товарищеских встреч с родоначальниками хоккея. Тем более на их территории. Кленовые листья вообще не играли после того финала в Остраве на МЧМ-2020, который наши досадно проиграли в конце третьего периода 3:4.

У канадцев до Эдмонтона доехали 6 игроков из того чемпионского состава, наши сохранили троих – Подколзина, Грошева и вратаря Аскарова. Подколзина логично назначили капитаном команды. О нем за первые два периода мы вспомнили, пожалуй, дважды. В конце первой 20-минутки он без тени сомнений лег под шайбу, а под занавес второй в сольном проходе выехал справа на ворота, но бросил с лопаты неубедительно.

Куда жирнее был момент у форварда Грицюка. Защитник Мухамадуллин, выбравший 17-й номер, длинным пасом вывел омича к воротам Леви, но бросок цели не достиг. В перерыве Грицюк заявил в телеэфире, что он не совсем ответственно отнесся к своему шансу.

Сиротливые нули после 40 минут борьбы пусть не вводят в заблуждение. Соперники сил не щадили. Канадцы лезли на ворота Аскарова, особенно во втором периоде. Наши грамотно выстроили позиционную оборону. Наш голкипер скрупулезно подчищал огрехи сзади.