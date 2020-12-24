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«Спартак» сумел взять у «Витязя» ретро-реванш
24 декабря 10:30
автор: Александр Федоровский

«Спартак» сумел взять у «Витязя» ретро-реванш

22 и 23 декабря столичный «Спартак» проводил уже ставший традиционным ретро-матч. Впервые в истории это выразилось сразу в двух матчах подряд - в первом случае красно-белые уступили казанскому «Ак Барсу» (0:3), а во втором переиграли подмосковный «Витязь». Корреспондент «Советского спорта» побывал на обоих матчах и готов делиться впечатлениями.

О первой игре коллеги уже писали и едва ли к этой публикации можно добавить что-то новое. «Спартак» проиграл, но в самом деле смотрелся неплохо против одного из фаворитов сезона. Несмотря на то, что не сумел забросить ни разу. День спустя надо было железно брать реванш в красно-белом дерби и сделать это удалось.

Болельщики увидели в этом матче восемь заброшенных шайб и примерно половина из них вполне претендовала на статус курьезных. В первой же атаке забивает «Витязь» после рикошета от Якуба Ержабека, «Спартак» отвечает голом в меньшинстве Никиты Пивцакина, украшенным многочисленными видео-запросами на сначала взятие ворот, а затем помеху вратарю. Павел Медведев, вернувшийся в состав «Спартака» после шести лет странствий уже во второй игре отличается забавным голом (не лакросс!), а позднее Сергей Широков в падении затаскивает шайбу за ленточку.

В составе гостей лучшим был нападающий Джастин Дэнфорт, набравший два очка и оставшийся в плюсе, несмотря на провальный матч своей команды. Александр Семин не только круто «обрезался», но и «сумел» на пару с Александром Дергачевым закончить встречу с суммарным показателем полезности -6. Не смог насолить своей бывшей команде и Каспарс Даугавиньш, отметившийся, тем не менее, голевой передачей.

Голкипер «Витязя» Антон Тодыков, сумевший в прошлой игре установить персональный рекорд, отразив 50+ бросков в матче против «Йокерита», на второй период уже не вышел. Голы «Спартака» обрели стройность и известное изящество, а Юлиус Гудачек пару раз ощутил между своими ретро-щитками ураганный ветерок - Святослав Гребенщиков и Даниил Пыленков бросками со средней дистанции основательно оконфузили голкипера красно-белых. Что, впрочем, не помешало Гудачеку триумфально провести для болельщиков очередное «Гуда-шоу».

Что касается антуража, то «Спартак» уже давно верен себе и работает по отлаженной схеме. Первый ретро-день был посвящен «Олимпиаде-80» и зрители стали свидетелями имитации зажжения олимпийского огня, а день спустя красно-белой нитью прошла тема «Дружбы народов». И если уже 2-3 года тому назад казалось, что еще немного и ретро-тема начинает потихоньку себя изживать, то сейчас она уже воспринимается как норма, как традиция и почти нет сомнений в том, что формат ретро-матчей будет продолжен. Были бы желание и фантазия, а с этим делом у «Спартака» пока проблем не наблюдается.

В общей сложности за два дня арену посетили чуть более 5500 человек. По нынешним временам результат более чем достойный.

Все ретро-матчи «Спартака»

2015 год – «Йокерит» – 1:3 (ДС «Сокольники»).

2016 год – «Локомотив» – 2:1.

2017 год – «Слован» – 8:2.

2018 год – «Сочи» – 3:2 ОТ

2019 год – «Барыс» – 3:1.

2020 год – «Ак Барс» – 0:3. «Витязь» 5:3.

источник: «Советский спорт»
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