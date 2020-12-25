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Сыграть за Ларионова! В субботу рано утро стартует МЧМ
25 декабря 16:16
автор: Владислав Домрачев

Сыграть за Ларионова! В субботу рано утро стартует МЧМ

Молодежная сборная России будет сражаться исключительно за золотые медали. Завтра наши встречаются с американцами, тоже мечтающими о чемпионстве.

- За такого человека хочется биться и выигрывать матчи, - завил защитник сборной России Даниил Чайка о своем главном тренер Игоре Ларионова.

Несколько лет назад нечто подобное автор этих строк слышал от защитника Рушана Рафикова, ныне игрока первой сборной, свежеиспеченного победителя Кубка Первого канала:

- За Брагина хочется умирать на льду.

А после Кубка «Карьяла»-2020 Профессор высказался о Чайке:

- У Даниила высокий игровой интеллект, хотя остаются огрехи в обороне, но мы не станем ограничивать его сильные стороны.

Приятно, что в нашей молодежке установилась атмосфера взаимного уважения и доверия.

В интервью ИИХФ Ларионов затронул тему пребывания в «пузыре», вспомнив базы, где в советское время мариновались команды, получая один-два выходных в месяц:

- Я тогда боролся против этих баз.

Наверняка Профессор расскажет команде о тех временах, в которых уживались перекосы и победы. Он сам дважды побеждал на молодежных чемпионатах мира, однако не пробился в две символические пятерки советско-российских звезд турниров (U20), составленные заокеанскими эрзац-экспертами. Как, впрочем, и Сергей Федоров. В их списках вообще один центрфорвард – Евгений Кузнецов.

Однако давайте о базах-«пузырях». Если Ларионов боролся с ними на словах, то тренер вратарей молодежки Николай Хабибулин в молодости находил пути обойти запреты. Причем выказывал смекалку. Рассказывали, как он провозил через границу водку в грелке.

Выставочный матч с хозяевами турнира, который кое-кто назвал репетицией финала, дал информацию к размышлению, но все-таки не показателен. Наши после двух периодов заменили основного вратаря Ярослава Аскарова и выпустили его дублера Артура Ахтямова. А через день Ларионов заявил, что Аскаров может провести все матчи турнира. Тогда зачем эта замена?

Вряд ли стоит обращать внимание на результаты выставочных матчей. Сам Профессор проиграл со сборной СССР контрольную встречу канадцам перед Кубком Канады-1981 (2:3). Да что там, наши уступили хозяевам 3:7 на финише группового турнира, однако мы (но не канадцы) прекрасно помним, как закончился финал – разгромом Кленовых листьев 8:1. Профессор открыл в том историческом матче счет и сделал дубль.

А как наши стартовали на МЧМ-2005 в Гранд-Форксе? С поражения от американцев (4:5). Но в полуфинале Александр Овечкин, Евгений Малкин, Александр Радулов, Сергей Широков и Ко взяли у звездно-полосатых убедительный реванш (7:2). Увы, финал вспоминать совсем не хочется. Канадцы накинули хомут на Ови и учинили нам разгром 6:1.

Я это к тому, что не стоит делать далекоидущие выводы после неудач на групповом этапе. Золотой МЧМ-2011 в Баффало россияне начали сразу с двух поражений – от канадцев (3:6) и шведов (0:2), но в полуфинале и финале поквитались с ними. Тот финал показал в прямом эфире Первый канал, но с комментариями Юрия Розанова и Сергея Крабу с НТВ-Плюс, получивших за репортаж премию «ТЭФИ». Теперь Первый транслирует все матчи сборной России, интерес к турниру запредельный. Во многом благодаря Ларионову, который не испугался дебютировать на тренерском поприще в неполные 60 лет.

Суббота, 26 декабря

Россия – США 5.30 Первый канал

источник: «Советский спорт»
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