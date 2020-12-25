Ковальчук – в «Авангарде». Он должен помочь Хартли с Кубком Гагарина

- Я 27 лет работаю тренером и все эти года был бы рад работать с таким игроком как Ковальчук, - недавно заявил наставник «ястребов» Боб Хартли в ответ на вопрос, хотел бы он видеть Кови в своей команде.

Их творческий союз сложился в начале нулевых в команде «Атланта Трэшерз», задрафтовавшей Ковальчука под первым номером.

Хорошо, что Кови решился на возвращение в КХЛ. Нынче нашей лиге так не хватает ярких исполнителей. Потолок зарплат сделал свое дело. Говорят, за четыре месяца Ковальчук заработает 20 миллионов рублей.

Хартли нужен снайпер. Последние матчи это буквально высветили. Пусть в Северной Америке сомневаются в броске Кови, раньше наводившем ужас на вратарей. Для него крайне важно тренерское доверие. Вспомните, как расцвел Ковальчук в творческой лаборатории Вячеслава Быкова – сначала в сборной, потом в клубе.

Причем в сезоне-2014/15 он засверкал не сразу. Быков терпеливо искал для элитного форварда правильную «химию». В плей-офф тренерское терпение было вознаграждено. Во многом благодаря Кови СКА совершил фантастический камбэк в финале Западной конференции, вытащив серию с ЦСКА с 0-3.