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Ковальчук – в «Авангарде». Он должен помочь Хартли с Кубком Гагарина
25 декабря 19:44
автор: Владислав Домрачев

Ковальчук – в «Авангарде». Он должен помочь Хартли с Кубком Гагарина

Илья Ковальчук остаток сезона проведет в КХЛ. 27-летний форварда подписал контракт с клубом из Омска.

- Я 27 лет работаю тренером и все эти года был бы рад работать с таким игроком как Ковальчук, - недавно заявил наставник «ястребов» Боб Хартли в ответ на вопрос, хотел бы он видеть Кови в своей команде.

Их творческий союз сложился в начале нулевых в команде «Атланта Трэшерз», задрафтовавшей Ковальчука под первым номером.

Хорошо, что Кови решился на возвращение в КХЛ. Нынче нашей лиге так не хватает ярких исполнителей. Потолок зарплат сделал свое дело. Говорят, за четыре месяца Ковальчук заработает 20 миллионов рублей.

Хартли нужен снайпер. Последние матчи это буквально высветили. Пусть в Северной Америке сомневаются в броске Кови, раньше наводившем ужас на вратарей. Для него крайне важно тренерское доверие. Вспомните, как расцвел Ковальчук в творческой лаборатории Вячеслава Быкова – сначала в сборной, потом в клубе.

Причем в сезоне-2014/15 он засверкал не сразу. Быков терпеливо искал для элитного форварда правильную «химию». В плей-офф тренерское терпение было вознаграждено. Во многом благодаря Кови СКА совершил фантастический камбэк в финале Западной конференции, вытащив серию с ЦСКА с 0-3.

Ковальчука назвали MVP плей-офф, а он в чемпионской раздевалке благородно заявил, что отдал бы этот титул Евгению Дадонову. А через год с Илью забанили, сняли с пробега. Так со звездами-кумирами не поступают.

Но он не сломался и ответил на вопиющую несправедливость яркой игрой за СКА и сборную, выиграв в 2017-м Кубок Гагарина и Олимпиаду-2018, став MVP турнира в Пхенчхане.

За решение вернуться в НХЛ ради Кубка Стэнли упрекать его язык не поворачивается. Возвращение не получилось, хотя в «Монреале» Кови преобразился.

Для Ковальчука важно быть первым, лидером. На ЧМ-2019 в Братиславе этого не случилось, и капитан сборной России ушел в тень. Но при этом забил буллит чехам в матче за третье место и принес нашим бронзу. Если бы Россия осталась с деревянными медалями, полетели бы головы. И не только главного тренера сборной Ильи Воробьева.

Так что с нетерпением ждем дебюта Ковальчука в Балашихе. До Нового года «Авангарду» осталось провести три домашних матча – со «Спартаком», «Тракторам», «Куньлунем». Увы, без зрителей. Есть надежда, что в январе ситуация в Балашихе изменится в пользу болельщиков.

источник: «Советский спорт»
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