Судья поздравил игроков с Рождеством и начал матч. Обзор первого дня МЧМ (видео)

В Эдмонтоне стартовал молодежный чемпионат мира. Событие для всех поклонников хоккея и этого турнира в частности. Мельчайшие детали матча сборной России уже разобрал для вас коллега Славин, а мы напоминаем, что помимо победы России над сборной США в стартовый день турнира состоялись еще два матча.

«Честный бой, жесткая игра, я сказал – мочи». На стартовом вбрасывании все было примерно так, как в пластилиновых боях насмерть. Помните такую пластилиновую фантазию из далеких 90-х? Если нет, значит вы не смотрели телеканал MTV. Только на этот раз рефери еще и поздравил игроков сборных Швейцарии и Словакии с Рождеством. Выглядело забавно!

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Если с приветствиями и пожеланиям все было на уровне, то с голами совсем плохо. Свой шанс поймали словаки лишь за пять с лишним минут до окончания основного времени – Роман Файт удачно подкараулил отскок после прострела справа.