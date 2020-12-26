Судья поздравил игроков с Рождеством и начал матч. Обзор первого дня МЧМ (видео)

В Эдмонтоне стартовал молодежный чемпионат мира. Событие для всех поклонников хоккея и этого турнира в частности. Мельчайшие детали матча сборной России уже разобрал для вас коллега Славин, а мы напоминаем, что помимо победы России над сборной США в стартовый день турнира состоялись еще два матча.
«Честный бой, жесткая игра, я сказал – мочи». На стартовом вбрасывании все было примерно так, как в пластилиновых боях насмерть. Помните такую пластилиновую фантазию из далеких 90-х? Если нет, значит вы не смотрели телеканал MTV. Только на этот раз рефери еще и поздравил игроков сборных Швейцарии и Словакии с Рождеством. Выглядело забавно!
Если с приветствиями и пожеланиям все было на уровне, то с голами совсем плохо. Свой шанс поймали словаки лишь за пять с лишним минут до окончания основного времени – Роман Файт удачно подкараулил отскок после прострела справа.
Инаки Барагано вполне мог затащить Швейцарию в овертайм, но бомбическим спасением отметился голкипер словацкой сборной Симон Латкоцы. И этот момент, безусловно, стоит видеть.
Группа A
Швейцария – Словакия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Файт (Мразик, Немец), 54:17 – 0:1.
Вратари: Фэттон – Латкоцы.
Финны позволили себе проиграть третий период, но выиграли стартовый матч на турнире, нанеся по воротам немцев с полсотни бросков. После того, как счет стал 3:0 фаворит чуть ослабил вожжи, позволив сборной Германии пошуметь в большинстве и даже сократить отставание до минимума. Но быстро переключившись, финны снова вернули себе комфортный задел. Единственную шайбу в третьем периоде они пропустили в момент игры «пять на четыре с половиной» – защитник Сантери Хаттака остался без клюшки, но это не помогло немцам спастись. Это весьма грустная новость, ибо впереди Канада.
Группа A
Германия – Финляндия – 3:5 (0:2, 2:3, 1:0)
Голы: Лунделль (Хатакка, Хирвонен), 03:38 – 0:1. Рятю (Никканен, Хейнола), 19:48 – 0:2. Пююхтия (Рятю, Кокконен), 21:39 – 0:3. Дюбе (Волек), 25:34 – 1:3 (бол). Штюцле (Петерка, Элиас), 30:35 – 2:3. Ниемеля (Симонтайваль), 31:53 – 2:4. Никконен (Ниемеля, Пярссинен), 33:51 – 2:5 (бол). Элиас (Штюцле), 48:13 – 3:5.
Вратари: Тифензе – Пииройнен.
Расписание второго игрового дня
- 22:00 Швеция – Чехия
- 02:00 Германия – Канада
- 05:30 США – Австрия
Время начала матчей – московское.