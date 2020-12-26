Шипачев разоружил армию Брагина. «Динамо» победило СКА (видео)

В четверг команда Владимира Крикунова была разгромлена «Ак Барсом» 2:7, в сердцах главный тренер бело-голубых посоветовал одному из своих защитников сделать операцию на мозгах. Сегодня этот защитник мог дважды отличиться, но не срослось.
Конечно, обидно уступать, когда блокируешь 20 (!) бросков, а соперник – только восемь, выигрываешь 33 сбрасывания против 13. С такой нарядной статистикой армия Валерия Брагина оказалась на щите.
Ворота гостей должен был защищать Магнус Хелльберг, по крайней мере, его фамилия была внесена в стартовый протокол. Однако на предматчевую раскатку шведский голкипер не вышел, на посту номер один появился Александр Самонов.
Герой Кубка Первого канала в недавнем дерби с ЦСКА появился на льду в серии буллитов и помог своей команде победить, а потом прихворнул.
Перебор легионеров вынудил штаб СКА оставить шведского вратаря вне заявки, предпочтение было отдано форварду-новичку Мальте Стремваллю, пропустившему московский турнир из-за травмы.
Хозяева тоже провели рокировку во вратарской бригаде. Точнее отправили Эмиля Гарипова работать над ошибками, допущенными в матче-разгроме с Казанью, место в голу занял ветеран Александр Еременко, его дублером был заявлен потерявший тренерское доверие Иван Бочаров. Оба голкипера отработали на высоком уровне.
Чего не скажешь о спецбригадах большинства. Пять раз хозяева и дважды гости получали численное преимущество, но конвертировать стандарты в голы сумели лишь единожды – в контратаке. Блестяще защищались «меньшевики» во главе с вратарями.
Два первых периода доминировали бело-голубые. Их усилия-старания вылились в гол-красавец Дмитрия Кагарлицкого. Комбинацию начал Еременко, продолжили Кагарлицкий и Шипачев. Динамовский капитан, остающийся первым ассистентом в истории СКА, вывел на бросок с усов своего партнера. Шайба вонзилась в девятку, а вратарская гитара – в штангу и разлетелась от удара о металл на обломки.
Гости не упали духом и отыгрались за 13 секунд до второго перерыва. Владимир Ткачев скинул шайбу назад под щелчок Антону Белову, Еременко помешал среагировать трафик на пятачке.
В третьем периоде инициативу перехватили гости. После сомнительного удаления Дмитрия Яшкина, снявшего… нет не скальп, а шлем с блокировавшего его Лукаса Бенгтссона изголодавшиеся по голам трибуны захотели сосиску. Бело-голубые отстояли ворота.
В овертайме хозяева забили волшебный гол. Шипачев и защитник Юусо Хиетанен дважды сыграли в стенку, выкатив на ударную позицию, финн сделал ложный замах от ушей, а сам скинул шайбу своему капитану. Самонов попался на удочку бронзового призера Олимпиады в Сочи, Вологодский Кросби поразил пустые ворота.
В понедельник на «ЦСКА Арене» нас ждет дерби «Динамо» – «Спартак», четвертое в этом сезоне. На кону титул чемпиона Москвы. Напомним, у красно-белых две победы над бело-голубыми. Кому теперь доверит ворота Крикунов? Одержавшему четыре подряд Еременко или «кубковому» Гарипову?
К слову, сегодня команда Олега Знарка продемонстрировала недюжинную волю к победе. В Балашихе москвичи уступали 0:2 после первого периода, но сумели спастись, а в овертайме Лукаш Радил принес им победу 3:2. А в игру их вернул защитник Артем Сериков, которому в понедельник исполнится 20 лет. Молодой спартаковец взял пример с матерых – омича Максима Чудинова и своего одноклубника Андрея Кутейкина, мастеров на результативные лонгшоты. Первый из них забивал из своей зоны – «Барысу», ЦСКА. Второй тоже огорчил чемпионов в дерби номер один, однако этот гол не принес спартаковцам победу.
А Сериков успел забить ЦСКА, теперь – Омску. Красавец!
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кагарлицкий (Шипачев), 37:31 – 1:0 (бол). Белов (Ткачев), 39:47 – 1:1. Шипачев (Хиетанен), 62:49 – 2:1.
Вратари: Еременко – Самонов.