Шипачев разоружил армию Брагина. «Динамо» победило СКА (видео)

Герой Кубка Первого канала в недавнем дерби с ЦСКА появился на льду в серии буллитов и помог своей команде победить, а потом прихворнул.

Ворота гостей должен был защищать Магнус Хелльберг , по крайней мере, его фамилия была внесена в стартовый протокол. Однако на предматчевую раскатку шведский голкипер не вышел, на посту номер один появился Александр Самонов .

Конечно, обидно уступать, когда блокируешь 20 (!) бросков, а соперник – только восемь, выигрываешь 33 сбрасывания против 13. С такой нарядной статистикой армия Валерия Брагина оказалась на щите.

В четверг команда Владимира Крикунова была разгромлена «Ак Барсом» 2:7, в сердцах главный тренер бело-голубых посоветовал одному из своих защитников сделать операцию на мозгах. Сегодня этот защитник мог дважды отличиться, но не срослось.

Хозяева тоже провели рокировку во вратарской бригаде. Точнее отправили Эмиля Гарипова работать над ошибками, допущенными в матче-разгроме с Казанью, место в голу занял ветеран Александр Еременко, его дублером был заявлен потерявший тренерское доверие Иван Бочаров. Оба голкипера отработали на высоком уровне.

Чего не скажешь о спецбригадах большинства. Пять раз хозяева и дважды гости получали численное преимущество, но конвертировать стандарты в голы сумели лишь единожды – в контратаке. Блестяще защищались «меньшевики» во главе с вратарями.

Два первых периода доминировали бело-голубые. Их усилия-старания вылились в гол-красавец Дмитрия Кагарлицкого. Комбинацию начал Еременко, продолжили Кагарлицкий и Шипачев. Динамовский капитан, остающийся первым ассистентом в истории СКА, вывел на бросок с усов своего партнера. Шайба вонзилась в девятку, а вратарская гитара – в штангу и разлетелась от удара о металл на обломки.

Гости не упали духом и отыгрались за 13 секунд до второго перерыва. Владимир Ткачев скинул шайбу назад под щелчок Антону Белову, Еременко помешал среагировать трафик на пятачке.

В третьем периоде инициативу перехватили гости. После сомнительного удаления Дмитрия Яшкина, снявшего… нет не скальп, а шлем с блокировавшего его Лукаса Бенгтссона изголодавшиеся по голам трибуны захотели сосиску. Бело-голубые отстояли ворота.

В овертайме хозяева забили волшебный гол. Шипачев и защитник Юусо Хиетанен дважды сыграли в стенку, выкатив на ударную позицию, финн сделал ложный замах от ушей, а сам скинул шайбу своему капитану. Самонов попался на удочку бронзового призера Олимпиады в Сочи, Вологодский Кросби поразил пустые ворота.

В понедельник на «ЦСКА Арене» нас ждет дерби «Динамо» – «Спартак», четвертое в этом сезоне. На кону титул чемпиона Москвы. Напомним, у красно-белых две победы над бело-голубыми. Кому теперь доверит ворота Крикунов? Одержавшему четыре подряд Еременко или «кубковому» Гарипову?

К слову, сегодня команда Олега Знарка продемонстрировала недюжинную волю к победе. В Балашихе москвичи уступали 0:2 после первого периода, но сумели спастись, а в овертайме Лукаш Радил принес им победу 3:2. А в игру их вернул защитник Артем Сериков, которому в понедельник исполнится 20 лет. Молодой спартаковец взял пример с матерых – омича Максима Чудинова и своего одноклубника Андрея Кутейкина, мастеров на результативные лонгшоты. Первый из них забивал из своей зоны – «Барысу», ЦСКА. Второй тоже огорчил чемпионов в дерби номер один, однако этот гол не принес спартаковцам победу.

А Сериков успел забить ЦСКА, теперь – Омску. Красавец!

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кагарлицкий (Шипачев), 37:31 – 1:0 (бол). Белов (Ткачев), 39:47 – 1:1. Шипачев (Хиетанен), 62:49 – 2:1.

Вратари: Еременко – Самонов.