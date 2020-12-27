Ночь кошмаров в Эдмонтоне  

Пока шведы разогревались чехи вполне могли выиграть первый период, но едва ли даже этот локальный успех спас бы их от поражения. 50 процентов реализации большинства сделали свое дело. И все же ключевым моментом стал эпизод в первом периоде, когда Хьюго Альнефельт вытащил невероятную шайбу. Несмотря на высокое качество повторов сомнения остались, но судьи, в конечном счете, взятие ворот не зафиксировали. И только потом во всю мощь заработало скандинавское большинство. Особенно эффектной получилась шайба Элмера Содерблума.

Голы: Гюли (Куинн, Бэррон) - 0:1. Мерсер - 0:2. Петерка (Элиас, Алберг) - 1:2. Томасино - 1:3. Кребс (Козенс, МакМайкл) - 1:4. Мерсер (Томасино, Драйсдэйл) - 1:5. Сузуки (Мерсер) - 1:6. Ньюхук (Козенс) - 1:7. Ньюхук (Козенс) - 1:8. Томасино (Бэррон, Мерсер) - 1:9. Козенс - 1:10. Креббс (Перфетти) 1:11. Козенс (МакМайкл, Перфетти) - 1:12. Козенс (Ньюхук, Холлоуэй) - 1:13. Пеллетье (Байрэм, Бэйфилд) - 1:14. Харли (Перфетти, Креббс) - 1:15. МакМайкл - 1:16. Элиас (Петерка, Гнип) - 2:16.

Немцы основательно потратились в матче против словаков и в матче с Канадой рухнули сразу, хотя в этом падении основную роль сыграли голкиперы сборной Германии, пропуская в свои ворота всю шелуху мира. Вратарей можно было менять каждые десять минут и лучше бы все равно не стало.

США - Австрия - 11:0 (1:0, 6:0, 4:0)

Голы: Хеллесон (Таркотт, Зеграс) - 1:0. Зеграс (Таркотт, Калиев) - 2:0. Фариначчи (Джонсон, Берард) - 3:0. Бриссон (Сандерссон) - 4:0. Зеграс (Таркотт) - 5:0. Болди (Беньерс, Фабер) - 6:0. Болди (Калиев, Йорк) - 7:0. Берард (Фариначчи) - 8:0. Бриссон (Клевен, Мойнихэн) - 9:0. Болди (Бриссон, Мойнихэн) - 10:0. Коланжело (Фабер, Берард) - 11:0

Смешное спортлото для сборной США по итогам первого периода (всего 1 из 27) превратилось в грустное спортлото для сборной Австрии - жесткий вынос при бросках 73-10. Американцы лютовали весь матч после обидного поражения от сборной России и австрийцы, таким образом, были обречены на звонкий крах.

Провалившийся в матче против россиян голкипер Спенсер Найт в этом матче остался в запасе, а Дастин Вольф отыграл «на ноль» - вратарь пока не пропустил ни одной шайбы на старте турнира.