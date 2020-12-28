Россия провалила матч с чехами, Роналду – лучший в XXI веке, ЧМ-2021 перенесут из Минска

Россия проиграла Чехии на МЧМ в Эдмонтоне
Молодежная сборная России во втором матче чемпионата мира сенсационно проиграла команде Чехии – 0:2. Несмотря на все предматчевые прогнозы, в которых россиянам отдавали легкую победу, игра сложилась крайне тяжело для одного из фаворитов турнира.
Не похоже, что сыграла роль недооценка соперника, проигравшего в стартовом поединке шведам – 1:7. Игры с Чехией часто складываются для сборной России непросто на всех уровнях. На прошлом МЧМ в Остраве команда Валерия Брагина уступила хозяевам 3:4, и вот новая осечка.
Первая 20-митунка прошла в обоюдных атаках, а затем подопечные Игоря Ларионова два периода тщетно пытались взломать плотную и вязкую оборону чехов. Но, как и в контрольном поединке с Канадой перед стартом МЧМ, снова не смогли забросить ни одной шайбы. Лидеры сборной России пока не похожи на себя. Не так всемогущ оказался голкипер Ярослав Аскаров, как от него ждали. Соперник имел за матч момента четыре, и два из них превратил в голы.
На 37-й минуте Филип Коффер замкнул передачу партнера броском в касание после выхода «2 в 1». Перед этим российская команда долго возила соперника по его зоне. Однако «наевшиеся» чехи, не уходившие со льда почти две минуты, нашли в себе силы на острую контратаку. Второй гол случился в начале 46-й минуты. И снова соперник использовал ошибку нашего защитника на синей линии в чешской зоне. Выход один на один с Аскаровым завершился точным броском Мартина Ланга.
Отметим также, что несмотря на видимое территориальное преимущество россиян, счет по броскам оказался почти равным – 30:29 в пользу проигравших. Поражение сборной России обострило турнирную борьбу в группе В. У четырех команд – Швеции, США, России и Чехии по три очка, но «Тре крунур» провели на игру меньше.
В группе А канадцы устроили себе нервную концовку в матче со словаками, после того как соперник сократили счет до минимума на 58-й минуте – 1:2. Третий гол хозяева забили уже в пустые ворота. Еще одна встреча в этой группе завершилась победой финнов над швейцарцами – 4:1. Команда Суоми выиграла уже второй матч на турнире и вместе с канадцами набрала по 6 очков.
Роналду обошел Месси, а Салах - Роналдиньо
На церемонии Globe Soccer Awards были названы лауреаты года, а также лучшие игроки, тренеры и клубы XXI века. Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком текущего столетия. Португалец выиграл голосование у лидера «Барселоны» Лионеля Мессии – 38 процентов против 24. На Совсем немного – один процент уступил аргентинцу Мохамед Салах из «Ливерпуля». Четвертый – знаменитый бразилец Рональдиньо. который лучшие свои годы провел за каталонский клуб.
Нападающего «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим игроком 2020 года. Он опередил Роналду, Месси, Чиро Иммобиле («Лацио»), Карим Бензема («Реал»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Садио Мане («Ливерпуль») и Серж Гнабри («Бавария»). Титул лучшего тренера года выиграл Ханс-Дитер Флик, победивший с «Баварией» во всех турнирах. А вот тренером века назвали Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».
Среди клубов все было прогнозируемо: лучшая команда года - «Бавария», выигравшая чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. Клуб XXI века - «Реал». С начала 2001-го сливочные 7 раз становились чемпионом Испании и 5 раз побеждали в Лиге чемпионов.
ЧМ-2021 по хоккею все-таки перенесут
По информации швейцарского издания Watson, ИИХФ приняла решение перенести из Минска чемпионат мира по хоккею 2021 года. Турнир, как известно, должны были принять совместно белорусская столица и Рига. Однако после выборов президента Белоруссии политическая ситуация в этой стране резко обострилась. На протяжении нескольких месяцев не утихали уличные протесты. В итоге ряд стран Старого света и Европарламент призвал перенести турнир.
По данным источника, глава международной федерации хоккея Рене Фазель, который долго настаивал на сохранении статус-кво в этом вопросе, сообщит о необходимости отмены ЧМ в Минске на встрече с Александром Лукашенко. Пока швейцарский функционер благополучно выздоравливает после коронавирусной инфекции. Сам Фазель в ответ на просьбу прокомментировать информацию заметил, что «решения пока нет».
Среди возможных вариантов переноса называются Прага и Братислава. Однако не исключено, что Латвия примет мировое первенство самостоятельно. Проблема заключается в том, что Рига располагает всего одной ареной вместимостью около 10 тысяч зрителей. Пока не ясно, смогут ли болельщики и в каком количестве заполнять трибуны на матчах ЧМ-2021. А от этого серьезно зависит доходная статья турнира. Себе в убыток желающих принять чемпионат не находится.
Отметим также, что вариант с переносом минской части ЧМ в Россию отпал после того, как CAS подтвердил правильность решения WADA отстранить нашу страну от проведения крупнейших соревнований на два года за нарушение антидопинговых правил.