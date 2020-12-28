Россия провалила матч с чехами, Роналду – лучший в XXI веке, ЧМ-2021 перенесут из Минска

Россия проиграла Чехии на МЧМ в Эдмонтоне

Молодежная сборная России во втором матче чемпионата мира сенсационно проиграла команде Чехии – 0:2. Несмотря на все предматчевые прогнозы, в которых россиянам отдавали легкую победу, игра сложилась крайне тяжело для одного из фаворитов турнира.

Не похоже, что сыграла роль недооценка соперника, проигравшего в стартовом поединке шведам – 1:7. Игры с Чехией часто складываются для сборной России непросто на всех уровнях. На прошлом МЧМ в Остраве команда Валерия Брагина уступила хозяевам 3:4, и вот новая осечка.

Первая 20-митунка прошла в обоюдных атаках, а затем подопечные Игоря Ларионова два периода тщетно пытались взломать плотную и вязкую оборону чехов. Но, как и в контрольном поединке с Канадой перед стартом МЧМ, снова не смогли забросить ни одной шайбы. Лидеры сборной России пока не похожи на себя. Не так всемогущ оказался голкипер Ярослав Аскаров, как от него ждали. Соперник имел за матч момента четыре, и два из них превратил в голы.

На 37-й минуте Филип Коффер замкнул передачу партнера броском в касание после выхода «2 в 1». Перед этим российская команда долго возила соперника по его зоне. Однако «наевшиеся» чехи, не уходившие со льда почти две минуты, нашли в себе силы на острую контратаку. Второй гол случился в начале 46-й минуты. И снова соперник использовал ошибку нашего защитника на синей линии в чешской зоне. Выход один на один с Аскаровым завершился точным броском Мартина Ланга.

Отметим также, что несмотря на видимое территориальное преимущество россиян, счет по броскам оказался почти равным – 30:29 в пользу проигравших. Поражение сборной России обострило турнирную борьбу в группе В. У четырех команд – Швеции, США, России и Чехии по три очка, но «Тре крунур» провели на игру меньше.