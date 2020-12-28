ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Шипачев и Яшкин бьют рекорды. А «Динамо» громит «Спартак»
28 декабря 23:08
автор: Владислав Домрачев

Шипачев и Яшкин бьют рекорды. А «Динамо» громит «Спартак»

В классическом московском дерби, прошедшем на «ЦСКА Арене», бело-голубые угостили красно-белых теннисной баранкой (6:0). Отличилось ударное звено гостей, забившее 5 голов.

Русский чех Алексей Яшкин разразился хет-триком, третьим для себя в этом сезоне и четвертом в КХЛ. Он довел личный голевой счет до 28 и еще до Нового года может взять серьезную высоту «30 заброшенных шайб». Напомним, в среду, 30 декабря, динамовцы сыграют в Подольске со сражающимся за место под солнцем, т.е. путевку в плей-офф.

Попутно Яшкин побил клубный снайперский рекорд для легионеров, принадлежащий латвийцу Мартиньшу Карсумсу (60 голов). У русского чеха, проводящего в КХЛ второй сезон, стало 62 заброшенные шайбы.

Вадим Шипачев к трем результативным передачам прибавил гол в меньшинстве – 4 (1+3) очка! И в списке бомбардиров всего отечественного хоккея вышел на пятое место, обойдя легенду Сергея Макаров. У динамовского капитана 713 очков. У Макаров – 710. Следующий ориентир – Алексей Морозов, ныне президент КХЛ (732).

Александр Еременко засушил 90-й «сухарь» в карьере, больше матчей на ноль только у олимпийского чемпиона Василия Кошечкина, который в этот вечер проиграл в Уфе «Салавату Юлаеву» (2:4). Дважды на помощь Еременко приходил каркас ворот.

А Олег Знарок не угадал с вратарем. Дерби начал не герой матча в Балашихе Александр Трушков (красно-белые одержали волевую победу над «Авангардом» 3:2ОТ), а Юлиус Гудачек. После двух быстро пропущенных шайб словак отправился на лавку уже на 7-й минуте. Однако Трушков удачливее не оказался – его ворота уязвили четырежды.

Защитник бело-голубых Андрей Миронов презентовал две «мельницы» - сначала под нее попал Лукаш Радил, потом – Максим Цыплаков.

Программу дерби в Москве завершат матчи ЦСКА - «Спартак» (19 января) и «Динамо» - ЦСКА (27 января). Вопрос с чемпионом столицы России остается открытым.

Не один Яшкин мог похвастать хет-триком в предпоследний игровой день уходящего 2020 года. В Сочи три шайбы (причем за один третий период) забросил форвард СКА и сборной России, свежеиспеченный герой Кубка Первого канала Андрей Кузьменко. А почин в этом матче братьев-соперников и в КХЛ сделал 21-летний новичок армейцев Владислав Цецюра, взявший 87-й номер Шипачева.

«Авангард», усилив состав Ильей Ковальчуком, в Балашихе дожал «Трактор» - 5:3. Пока Кови с контрактом, но вне игры. Ему еще предстоит разговор с главным тренером «ястребов» Бобом Хартли. До финиша регулярного чемпионата омичам осталось 23 матча. Время набрать кондиции, растерять и снова набрать есть. Но болельщики ждут Легенду №17 – Ковальчук в новой команде взял свой любимый номер.

Итак, 30 декабря, в последний игровой день 2020-го, пройдут 8 матчей. Потом выходные до 3 января.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Автомобилист" всухую выиграл у "Амура"Сколково пополнился новым резидентом - LEASEPOINTЧемпион мира Виталий Атюшов завершил игровую карьеруПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу«Все решил секс»«Позор! Русский стал капитаном — во что мы превратились?!»
«Чехи вышли воевать, а мы – так, побаловаться». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин разобрал в деталях для "Плеймейкера" второй матч российской сборной на МЧМ-2021 в Эдмонтоне (поражение 0:2 от Чехии).
Радулов «попал» на полтора миллиарда. Афера с Кержаковым ничему не научила
Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов в уходящем году пострадал не только морально, остановившись в шаге от завоевания Кубка Стэнли, но и материально – причем весьма ощутимо.
Эксперты оценили вероятность перехода Ришарлисона в «Зенит»
"Плеймейкер" узнал мнение букмекеров относительно обсуждаемого трансфера бразильского атакующего полузащитника Ришарлисона из "Эвертона" в клуб из Санкт-Петербурга.
Зря Месси выслал пиво Диканю? Не факт, что Лео побил рекорд Пеле
Футбольный клуб "Сантос" заявил о том, что Лионеля Месси нельзя считать рекордсменом по числу голов, забитых за один клуб, и что высшее достижение по-прежнему принадлежит Пеле.
Сборные Канады, США и Швеции забросили своим соперникам 34 шайбы в один день (видео)
Второй игровой день молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне получился рекордно урожайным на голы: канадцы разгромили немцев со счетом 16:2, американцы вынесли австрийцев 11:0, а шведы победили чехов 7:1.
«Все, что здесь происходило, – преодоление». Тутберидзе едва сдержала слезы
Тренер лучших фигуристок страны Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от завершившегося в Челябинске чемпионата России в прямом эфире Первого канала.
В Ларионове уже видят нового Тарасова. Реакция на победу России над США
Первый матч сборной России на МЧМ-2021 вызвал умеренный прилив оптимизма среди специалистов хоккея и участников игры.
«Когда задница горит, детские ошибки и совершаются». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал победу российской сборной над командой США (5:3) в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика