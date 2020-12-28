Шипачев и Яшкин бьют рекорды. А «Динамо» громит «Спартак»

Русский чех Алексей Яшкин разразился хет-триком, третьим для себя в этом сезоне и четвертом в КХЛ. Он довел личный голевой счет до 28 и еще до Нового года может взять серьезную высоту «30 заброшенных шайб». Напомним, в среду, 30 декабря, динамовцы сыграют в Подольске со сражающимся за место под солнцем, т.е. путевку в плей-офф.

Попутно Яшкин побил клубный снайперский рекорд для легионеров, принадлежащий латвийцу Мартиньшу Карсумсу (60 голов). У русского чеха, проводящего в КХЛ второй сезон, стало 62 заброшенные шайбы.

Вадим Шипачев к трем результативным передачам прибавил гол в меньшинстве – 4 (1+3) очка! И в списке бомбардиров всего отечественного хоккея вышел на пятое место, обойдя легенду Сергея Макаров. У динамовского капитана 713 очков. У Макаров – 710. Следующий ориентир – Алексей Морозов, ныне президент КХЛ (732).

Александр Еременко засушил 90-й «сухарь» в карьере, больше матчей на ноль только у олимпийского чемпиона Василия Кошечкина, который в этот вечер проиграл в Уфе «Салавату Юлаеву» (2:4). Дважды на помощь Еременко приходил каркас ворот.

А Олег Знарок не угадал с вратарем. Дерби начал не герой матча в Балашихе Александр Трушков (красно-белые одержали волевую победу над «Авангардом» 3:2ОТ), а Юлиус Гудачек. После двух быстро пропущенных шайб словак отправился на лавку уже на 7-й минуте. Однако Трушков удачливее не оказался – его ворота уязвили четырежды.