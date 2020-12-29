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Два капитана 2. Кови назначен капитаном «Авангарда»
29 декабря 22:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Авангард». На фото: Алексей Емелин, Илья Ковальчук, Боб Хартли

Два капитана 2. Кови назначен капитаном «Авангарда»

Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» контракт по схеме 1+1 и готов дебютировать 30 декабря в домашнем матче с «Куньлунь Ред Стар». А еще его назначили капитаном команды.

Сегодня титулованный новичок «ястребов» дал пресс-конференцию. Заявил, что дверь в НХЛ он не захлопнул и готов играть за сборную. Напомним, Кови – ее капитан на последнем ЧМ-2019 в Братиславе и автор бронзового гола (реализовал послематчевый буллит в игре с чехами).

Несколько удивило, что ему вручили свитер с его любимым 17-м номером и литерой «С». Ведь у «Авангарда» есть капитан – защитник Алексей Емелин, с солидным энхаэловским стажем. Теперь у «ястребов» два капитана. Наверное, будут чередоваться.

Кстати, когда Уэйн Гретцки перешел в «Рейнджерс», капитаном синерубашечников остался Марк Мессье.

Хотя два капитана в команде – не новая история. Так, в чемпионском для ЦСКА сезоне-2015/16 красно-синих выводили на лед Александр Радулов и Денис Денисов. Ковальчук не даст слукавить, он стал вдохновителем того самого невероятного камбэка в финале Западной конференции, когда СКА превратил 0-3 в 4-3 в серии с ЦСКА. После очередного выхода из берегов Раду он лишился буковки «С» на джерси, приобрел литеру «А» ассистента капитана.

На старте локаутного для НХЛ сезона-2012/13 в московское «Динамо» вернулся Александр Овечкин. Главный тренер бело-голубых Олег Знарок изначально был не в восторге от такого усиления, опасаясь, что звезда и идол болельщиков нарушит гармонию в его команде, где все были равны. У динамовцев капитанил Юрий Бабенко, ныне помощник Владимира Крикунова.

Автор этих строк не забыл, с каким раздражением встретил Знарок вопрос о потенциальном капитанстве Ови. «Я ведь могу и по печени дать», – пригрозил тренер журналисту, осмелившемуся поднять эту тему.

Но Ови вписался в незвездное «Динамо», иногда получал букву «С», когда ветеран Бабенко не попадал в состав. Знарок оценил Александра Великого, с тех пор они друзья.

В «Авангарде» ситуация другая. Ковальчука привечает главный тренер Боб Хартли. Они вместе работали в «Атланта Трэшерз», когда Кови было 19 лет. Когда Хартли уволили, российский форвард ходил к генеральному менеджеру клуба просить за своего тренера. Увы, безрезультатно. Без малого двадцать лет назад Хартли помог Кови освоиться за океаном. Теперь очередь помогать канадцу Ковальчука, двукратному обладателю Кубка Гагарина. Ведь от Хартли ждут в «Авангарде» главный трофей КХЛ.

Где смотреть: 30 декабря, среда, Балашиха. «Авангард» – Куньлунь Ред Стар» (16.00), «Матч ТВ». К сожалению, зрителей на трибуны не допустят.

источник: «Советский спорт»
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