Два капитана 2. Кови назначен капитаном «Авангарда»

Сегодня титулованный новичок «ястребов» дал пресс-конференцию. Заявил, что дверь в НХЛ он не захлопнул и готов играть за сборную. Напомним, Кови – ее капитан на последнем ЧМ-2019 в Братиславе и автор бронзового гола (реализовал послематчевый буллит в игре с чехами).

Несколько удивило, что ему вручили свитер с его любимым 17-м номером и литерой «С». Ведь у «Авангарда» есть капитан – защитник Алексей Емелин, с солидным энхаэловским стажем. Теперь у «ястребов» два капитана. Наверное, будут чередоваться.

Кстати, когда Уэйн Гретцки перешел в «Рейнджерс», капитаном синерубашечников остался Марк Мессье.

Хотя два капитана в команде – не новая история. Так, в чемпионском для ЦСКА сезоне-2015/16 красно-синих выводили на лед Александр Радулов и Денис Денисов. Ковальчук не даст слукавить, он стал вдохновителем того самого невероятного камбэка в финале Западной конференции, когда СКА превратил 0-3 в 4-3 в серии с ЦСКА. После очередного выхода из берегов Раду он лишился буковки «С» на джерси, приобрел литеру «А» ассистента капитана.

На старте локаутного для НХЛ сезона-2012/13 в московское «Динамо» вернулся Александр Овечкин. Главный тренер бело-голубых Олег Знарок изначально был не в восторге от такого усиления, опасаясь, что звезда и идол болельщиков нарушит гармонию в его команде, где все были равны. У динамовцев капитанил Юрий Бабенко, ныне помощник Владимира Крикунова.