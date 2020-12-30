Бывший тренер школы «Спартака»: Ржига смотрел мои тренировки, но это нравилось не всем

– Давайте вернемся из виртуального пространства в реальность и улетим на энное количество лет назад. Итак, по порядку: как вы оказались в «Спартаке»? – Я родился в Челябинске, а поскольку папа у меня с Украины, то в какой-то момент мы туда переехали, но продолжили с младшим братом Ваней заниматься хоккеем. Однажды нас отправили на турнир в Белоруссию, куда приехал и «Спартак»: Владимир Николаевич Кузнецов привез команду 1989 год рождения. Вот именно он и пригласил нас с Ванькой переехать в Москву.

– «Спартак» сумел пробиться в первый раунд плей-офф, но не смог справиться с «Куньлунь Ред Стар». Чего не хватило? – Начало выдалось немного скомканным из-за того, что состав собрали почти впритык. Плюс я прекрасно понимал, кто будет противостоять «Спартаку». Но и в нашем составе ребята настоящие профи своего дела, виртуозы. Так что выход в плей-офф – результат нормальный. Не сомневаюсь, что следующие турниры по киберхоккею будут не менее интересными.

– Константин, не так давно завершился первый в истории турнир по киберхоккею среди болельщиков команд КХЛ и ВХЛ. Вы капитанили в «Спартаке» и сумели вывести команду в плей-офф. Поделитесь впечатлениями о турнире. – Хочу сказать спасибо «Спартаку» за приглашение. И, конечно же, Евгению Шамшину – он проявил себя не только как классный организатор, но и как настоящий человек-оркестр. Гости, стримы, комментаторы, соцсети – все на уровне. Здорово, что клубы заинтересовались этой идеей, и я уверен, что подобные турниры будут иметь продолжение.

В этом самом пространстве его обнаружил и пригласил на обстоятельный разговор корреспондент «Советского спорта». Встречаем Константина Кравченко.

Он тренировал детей в «Спартаке», три дня работал скаутом в молодежной команде, от руки писал план развития хоккейной школы, дружил с Милошем Ржигой, а затем улетел в виртуальное пространство. Улетел, но обещал вернуться.

– Что-то подсказывает, что вы с братом согласились.

– Да, но если Ваня продолжил играть, то я просто помогал тренерам на общественных началах. В какой-то момент ко мне подошел директор СДЮШОР Наум Лазаревич Резников, светлая ему память, и предложил: хочешь стать тренером – поступай в РГУФК, заканчиваешь обучение и даем тебе команду.

– Сказано – сделано?

– Поступил, окончил, и мне дали мальчишек 1999 года рождения, на тот момент пятилетних, которые не то что на коньках не стояли, некоторые еще активно ползали… и вел я их до 11 лет. Каждый день спина к спине, лицом к лицу. Это как семья, как отдельная жизнь.

ЧЕРНАЯ МЕТКА ВАЛЕРЫ ЧЕРНОГО

– Кто был самым принципиальным соперником?

– ЦСКА Валеры Черного. Мы никак не могли переиграть эту отличную команду. А первой серьезной проверкой стали матчи с московским «Динамо» Сергея Голубовича. Между прочим, он сейчас в штабе молодежной сборной у Игоря Ларионова на чемпионате мира.

– Нервничали перед матчами с «Динамо»?

– Два дня до игры – не могу спать и все! Мне 21 год, я сам еще пацан. Папа мне говорит: «Сынок, отдыхай. Чему ты ребят научил, то они и покажут». Выходим против и прикладываем «Динамо» 8:4. У меня слезы на глазах. Счастье безумное. Сколько лет прошло, сейчас вспоминаю – до мурашек!

ВОСПИТАННИКИ

– Кто из вашей команды сумел пробиться в команду мастеров?

– Защитник Аким Тришин в прошлом году провел почти полный сезон за «Спартак». Отчаянный боец. С ним случай смешной был. Поехали как-то на сборы, когда они еще совсем маленькие были, и к нам подселили ребят-борцов такого же возраста. Хотя какие борцы в таком возрасте, но все-таки! Договорились с тренерами о спаррингах. Так Аким всех раскидал! Тренеры потом горевали – вот бы нам такого в команду! Диму Звягинцева можно вспомнить – у него свыше 100 матчей в МХЛ, а Лешка Липанов 76-й номер драфта, бронзовый призер юниорского чемпионата мира. Ездили к нему в Тампу в прошлом году.

Команда 1999 года рождения. Аким Тришин (четвертый внизу слева), Дмитрий Звягинцев (пятый внизу справа), Алексей Липанов (шестой вверху слева)

– Кучерова видели?

– А как же. Кучерова, Стэмкоса, Хедмана видел. Удалось побывать на тренировке «Тампы». У них как раз предсезонка была.

– Впечатления?

– Необычные! Казалось, что тренировка клуба НХЛ – это что-то нереальное, космическое, но на деле все иначе. Два льда, все скромно, тренируются первая и вторая команды. Вечером после тренировки поехали с Лешкой в ресторан – было очень приятно после долгого перерыва встретиться и пообщаться со своим воспитанником. Все-таки мы с ним вместе по школе «Спартака» шли пять лет.

ТРЕНЕР-КОРРУПЦИОНЕР

– Сколько лет вы отдали хоккейной школе?

– Семь. И закончилось все довольно странно. В тот момент генеральным менеджером в клубе работал Андрей Яковенко, и на одном из тренерских советов было заявлено, что команда моего года «самая коррумпированная».

– Прямо так и сказал?

– Да.

– Каковы были аргументы?

– Да без аргументов. Ходят слухи и все. В конечном счете Яковенко снимает меня с команды 1999 года и дает ребят 2002 года рождения. Что, зачем, почему? Причины мне непонятны до сих пор.

– С ребятами 2002 года не сработались?

– Это уже другая история. Мне было обидно и неприятно. Одно дело когда ты идешь с самого начала, а тут другая команда, другая семья, другая жизнь. Я не жил этой командой. От старой, с которой был в шаге от чемпионства на Кубке Москвы, так и не отошел. Команде надо либо отдаваться целиком, либо уходить. Я ушел. В никуда.

– Ребята как отреагировали?

– Грустили. А кто-то даже и ушел из команды после того, как меня сняли. Тот же Аким Тришин в «Динамо» через пару недель перешел, Лешка Липанов, Ваня Коновалов...

– Дело давнее, но по вашему голосу чувствуется, что грустно вспоминать и сейчас.

– Было и хорошее. Сто лет прошло, но я по сей день благодарен Науму Лазаревичу Резникову, Царствие ему небесное. Он поверил в меня, в 19-летнего пацана, дал шанс проверить свои силы на тренерской работе. Этот человек, который болел за хоккейную школу всей душой. Он хотел, чтобы школа «Спартака» была во всем первой: в организации, тренерских методиках, результатах. И, конечно, не могу не упомянуть Владимира Николаевича Кузнецова, Виктора Васильевича Цыплакова, Юрия Викторовича Борисова, Михаила Юрьевича Чеканова – все они меня всегда поддерживали и помогали в работе. Учителя, давшие мне бесценный опыт. А родителям вообще нужно давать медаль. За отвагу, за стрессоустойчивость и преданность хоккею. Мы прекрасно общались и я до сих пор вспоминаю об этом с большой гордостью и любовью.

МОЙ ДРУГ – ПАН МИЛОШ

– А как же Ржига?

– Это отдельная планета. Мы занимались утром как раз перед тренировкой команды мастеров. И вот я как сейчас вижу: Милош выходит к площадке с чашечкой кофе, поглядывает на нашу тренировку и подбадривает меня: «Молодэц, молодэц! Мне нравится твоя работа, твой подход!» Все время, что он работал в «Спартаке» мы плотно общались. Однажды нападающий Кирилл Князев даже принимал участие в нашей тренировке – это было просто здорово. «Спартак» Милоша – это что-то особенное. Незабываемое время.

– Есть какая-нибудь крутая история про него?

– Есть, но не для печати.

– Ну вот!

– Мы дружили – это главная история для меня. Пан Милош бывал у меня в гостях, общался с папой. Всегда доброжелательный, порядочный человек и шикарный тренер. До сих пор не верится, что он ушел из жизни.

РАБОТАЛ СКАУТОМ ТРИ ДНЯ

– У вас был опыт работы скаутом, правда краткосрочный – всего три дня.

– Скаутом меня пригласили работать в молодежную команду «Спартака», но так сложилось, что в это же время пост главного тренера покинул Дмитрий Гоголев, а Андрей Сапожников, с которым мы в школе вместе вели команду 2002 года рождения отправился работать в Челябинск. И пока вели поиск нового наставника меня включили в штаб.

– До тех пор пока…

– ...не назначили Олега Владимировича Браташа.

– Сработались?

– Не сразу. Первым делом он мне «напихал» перед всей командой на одной из первых тренировок. Я не сразу понял его требования, видимо не успел еще переключиться после школы. Парни посмеялись от души. Рабочие моменты. Но затем все пошло как по маслу. Доработали сезон, а затем я принял решение уйти.

– Как оказалось всерьез и надолго?

– На тот момент я еще не знал этого. Да и кто мог знать, что будущий сезон для молодежки «Спартака» станет победным. Олег Владимирович тоже удивился моему решению, но принял его и пожелал удачи.

– Вы бы хотели вернуться в хоккей?

– Конечно.

– В каком качестве?

– Сложный вопрос. С детьми хочется поработать, ну или просто возглавить школу «Спартака».

– Это вы лихо завернули!

– А что такого? У меня и план был. На трех листах формата А4 от руки написал за один вечер.

– Озвучите основные тезисы?

– Давно дело было, но основная суть – надо изменить методику, так как в детском хоккее работали, думаю, и сейчас работает много дилетантов.

– В чем это выражается?

– В неискреннем отношении к делу. С детьми надо возиться, увлекать их, сделать тренировки интересными и веселыми, а не канаты по полтора часа перетягивать. Если тренер такое предлагает, то это не тренер, а физкультурник.

– План, надо полагать, был отклонен?

– Ну, конечно. Твоя методика не та, надо вот так, а лучше вот эдак... Но когда в конце сезона в топ-20 самых результативных игроков Кубка Москвы восемь моих ребят – это разве не показатель того, что методика работает?

ЛАКРОСС-ГОЛ ПРИДУМАЛ ГРАНЛУНД? МЕДВЕДЕВ НЕ СОГЛАСЕН!

– Вы в курсе, что вас вспоминают в телеграм-каналах?

– Меня нет в социальных сетях. А что пишут? Интересно!

– Цитата: «Четыре лакросса за МХК «Спартак» в МХЛ, лакросс за «Югру» в КХЛ, теперь вот в вышке. Паша Медведев умеет и практикует. А научил его этому трюку Константин Кравченко, работавший тренером в спартаковской молодежке». Источник: телеграм-канал «Наброс с лопаты», который ведет бывший руководитель пресс-службы красно-белых Александр Малышев. Что скажете?

– Надо же! Это очень приятно. Но есть неточность.

– Настал час внести ясность!

– Я, пожалуй, передам слово своему младшему брату Ване.

– Слово Ивану Кравченко! Тема: «Баллада о лакроссе». Итак...

– Первый лакросс в движении я исполнил в возрасте 14 лет на турнире сборных регионов в Тольятти. Был назначен буллит и я спросил разрешения у второго тренера команды Алексея Ярушкина – тот разрешил. Забьешь, говорит, станешь зверюгой, ну а если нет – сам знаешь...

Я поехал и исполнил. До этого случая никто в России не осмеливался так исполнять буллит. Да и вряд ли умел. И эта история пошла в народ. Кто-то пробовал, но получалось не у всех. А спустя семь лет, выступая за «Крылья Советов», мне удалось занести лакросс-гол с игры в гостевом матче против ярославского «Локомотива». В том же сезоне отличился подобным образом в Челябинске. Лакросс-гастроли в славном городе Гродно тоже прошли на ура, так что Гранлунд опоздал, опоздал... И очень сильно.

А если серьезно, то все по чесноку. Я ж не дотянул до международного уровня. Поэтому весь мир и знает, что лакросс – это гол в стиле Гранлунда. Ну и пусть так будет. Кто, как говорится, первый встал, того и тапки. Но думаю, что Паша Медведев из «Спартака» с этим вряд ли согласится. Он-то знает с кого все началось.

Дабы закрыть тему лакроссов раз и навсегда подключаем еще одного авторитетного источника. Цитируем вышеупомянутого нами Александра Малышева.

Сомневаюсь я, что именно Иван Кравченко был первым исполнителем лакросса. Его опередил Сергей Лучинкин из ХК МВД...

Вот это поворот!

Проверил: Лучинкин сделал это позже, но на высшем уровне. (ССЫЛКА)



(От автора) Вот такая на сегодняшний день история у лакросс-голов. В поисках правды без освежающих напитков никак не обойтись, но попробуем резюмировать и пойдем в обратном направлении. Итак, последним кто исполнил лакросс на высшем уровне был Андрей Свечников из «Каролины» в матче НХЛ. Ранее прогремел на весь мир финн Маркус Гранлунд, но оказывается! Коварный Иван Кравченко с детства штамповал лакросс-голы в юниорах и МХЛ и эту затею у него подхватил нападающий «Спартака» Павел Медведев, отличавшийся подобным образом в МХЛ и ВХЛ. Сергея Лучинкина тоже не забудем. Целый отряд отцов-основателей лакросс-голов перед вами. Выбирай на вкус!

У ЛАРИОНОВА ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ

– За нашей «молодежкой» на чемпионате мира следите?

– Конечно. Ведь в составе и мой паренек есть – Даниил Чайка как раз 2002 года рождения с которым я работал в течении одного сезона.

– Как думаете, удастся нам завоевать золото спустя десять лет? Заждались.

– Читаю об Игоре Ларионове исключительно положительные отзывы. Тренерского опыта ему, может быть, и не хватает, но авторитет в хоккейном мире огромный. Уверен, он сумеет раскрепостить ребят и дать им нотку уверенности в себе. Да и результат на Кубке Карьяла был просто отменный. Я был поражен! Нет сомнений в том, что была проделана огромная работа по просмотру кандидатов, штаб укомплектован тоже мощно. Желаю нашим парням удачи.