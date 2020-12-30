Почему Ларионов не научил своих ледовых испанцев тики-таке?

Странно, почему Игорь Ларионов на сей раз не вспомнил о наших горемычных футболистах и их триумфальном Евро-2008? Если в 1/8 финала ЧМ-2018 по аналогии Профессора наши хоккеисты были испанцами, а чехи – русскими, то 12 лет назад на континентальном чемпионате – тем более. По сумме двух встреч даже счет получился одинаковый: Испания (которая в Эдмонтоне выступает под триколором) – Россия (в версии МЧМ-2021 – Австрия) – 7:1. Вот только если Вилья, Фабрегас, Хави, Иньеста, Рамос, Сильва и Ко забавлялись с Аршавиным, Павлюченко, Акинфеевым, Семаком, Игнашевичем, Жирковым и прочими владельцами деревянной бронзы кошками-мышками в одни ворота все 180 минут – в полуфинале счет по ударам в створ 11-1, то бойцы Ларионова умудрились отыграть с хоккейными карликами из Австрии вничью 1:1 сорок минут из 60!

Это при том, что у соперника четырем штыкам еще нет и 18 лет, а Касперу, который во второй трети сделал голевую передачу на Пеетерса, вовсе 16! Понятно, что альпийцы приехали в Канаду исключительно ради участия, набираться опыта на будущее. Ведь на этом МЧМ никто во второй дивизион не вылетает. Оттого австрийцы так скомплектовали состав, что через год в тот же Эдмонтон смогут приехать 11 игроков из нынешнего призыва. И вот этому реальному детскому саду наши так называемые испанцы с 17-й по 58-й минуту, то есть по сути за два полных периода, сподобились забросить одну-единственную шайбу?!

Это как понимать? Особенно в сравнении с 11:0 и 7:0 США, 16:2 и 10:0 Канады, 7:1 и 4:0 Швеции. А вот как: после сенсационного успеха на Кубке Карьяла нашу сборную сильно переоценили. В ней нет лидеров уровня звезд Северной Америки и Тре Крунур. Да и в целом командная игра совершенно не отлажена, а защитники – просто беда. Медлительны и неповоротливы в обороне. Безынициативны и прямолинейны впереди. Ну не обучены! Даже в касание, похоже, никто толком щелкать не умеет.

Нападающие недалеко ушли. Бросается в глаза дикое количество брака. Причем в простейших положениях. К примеру, Грошев не может принять шайбу, Амиров замкнуть передачу на пустой угол Подколзина. Это же ужас ужасов: даже против Австрии у нас как класс отсутствовала многоходовая игра в пас. Какая там, к черту, тики-така?!

Причина на поверхности. Она звучит как приговор нашим детским школам. Поголовно все игроки этой молодежки, за исключением разве что Подколзина, несостоятельны в технике. Потому тот же Чинахов запорол уйму выходов один на один. Нет исполнения. А нет исполнения, потому что недостает умения.