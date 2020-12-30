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Почему Ларионов не научил своих ледовых испанцев тики-таке?
30 декабря 10:38
автор: Виталий Славин

Почему Ларионов не научил своих ледовых испанцев тики-таке?

Продуть безнадежному аутсайдеру всухую целый период (0:1 при общем счете 7:1) – это надо сильно постараться. Пока не вижу, за счет чего мы можем выиграть этот чемпионат.

Странно, почему Игорь Ларионов на сей раз не вспомнил о наших горемычных футболистах и их триумфальном Евро-2008? Если в 1/8 финала ЧМ-2018 по аналогии Профессора наши хоккеисты были испанцами, а чехи – русскими, то 12 лет назад на континентальном чемпионате – тем более. По сумме двух встреч даже счет получился одинаковый: Испания (которая в Эдмонтоне выступает под триколором) – Россия (в версии МЧМ-2021 – Австрия) – 7:1. Вот только если Вилья, Фабрегас, Хави, Иньеста, Рамос, Сильва и Ко забавлялись с Аршавиным, Павлюченко, Акинфеевым, Семаком, Игнашевичем, Жирковым и прочими владельцами деревянной бронзы кошками-мышками в одни ворота все 180 минут – в полуфинале счет по ударам в створ 11-1, то бойцы Ларионова умудрились отыграть с хоккейными карликами из Австрии вничью 1:1 сорок минут из 60!

Это при том, что у соперника четырем штыкам еще нет и 18 лет, а Касперу, который во второй трети сделал голевую передачу на Пеетерса, вовсе 16! Понятно, что альпийцы приехали в Канаду исключительно ради участия, набираться опыта на будущее. Ведь на этом МЧМ никто во второй дивизион не вылетает. Оттого австрийцы так скомплектовали состав, что через год в тот же Эдмонтон смогут приехать 11 игроков из нынешнего призыва. И вот этому реальному детскому саду наши так называемые испанцы с 17-й по 58-й минуту, то есть по сути за два полных периода, сподобились забросить одну-единственную шайбу?!

Это как понимать? Особенно в сравнении с 11:0 и 7:0 США, 16:2 и 10:0 Канады, 7:1 и 4:0 Швеции. А вот как: после сенсационного успеха на Кубке Карьяла нашу сборную сильно переоценили. В ней нет лидеров уровня звезд Северной Америки и Тре Крунур. Да и в целом командная игра совершенно не отлажена, а защитники – просто беда. Медлительны и неповоротливы в обороне. Безынициативны и прямолинейны впереди. Ну не обучены! Даже в касание, похоже, никто толком щелкать не умеет.

Нападающие недалеко ушли. Бросается в глаза дикое количество брака. Причем в простейших положениях. К примеру, Грошев не может принять шайбу, Амиров замкнуть передачу на пустой угол Подколзина. Это же ужас ужасов: даже против Австрии у нас как класс отсутствовала многоходовая игра в пас. Какая там, к черту, тики-така?!

Причина на поверхности. Она звучит как приговор нашим детским школам. Поголовно все игроки этой молодежки, за исключением разве что Подколзина, несостоятельны в технике. Потому тот же Чинахов запорол уйму выходов один на один. Нет исполнения. А нет исполнения, потому что недостает умения.

В чем техническая оснащенность проявляется наиболее ярко? Правильно! В способности обыграть один в один и сделать тонкую последнюю передачу на гол. А если этого нет, то ты и соперника не вынуждаешь фолить, и большинство реализовать не можешь. Как тут не вспомнить двоечки при численном преимуществе динамовцев Мальцева и Первухина. Или знаменитые диагональные прострелы с неудобной руки Крутова и Фетисова. Или скоростные прорыв Буре, Ковалева. Ну да, это были выдающиеся мастера. Но они доминировали среди ровесников уже на юниорском уровне.

Взять хотя бы гол австрийцев – единственный на МЧМ-2021. Цепь индивидуальных детских ошибок в элементарных ситуациях. Подколзин теряет на ровном месте шайбу в углу чужой зоны. Защитник Бычков закрывает у борта синюю линию, но делает это настолько не умело, что шайба отскакивает от него к оппоненту. Другой наш тыловик Кузнецов неуклюже накатывает на 16-летнего Каспера и тот легко возвращает передачу Пеетерсу, от которого безнадежно отстал Бычков. Но ведь еще есть Подколзин. Он обязан был перекрывать последнюю диагональ, ибо был первым на шайбе. Но что мы видим? Наш капитан не контролирует, что происходит за спиной, и опять же плохо обучен игре на нейтральной шайбе. Пеетерс сзади слегка подбивает клюшку Подколзину, а следующим движением переводит снаряд в сетку.

Заметьте, и это не те же канадцы, которые все будут делать в разы быстрее и напористее. И в то же время это вроде как наш самый техничный нападающий, но в одном эпизоде исхитряется сфальшивить дважды.

Однако выдохнем и успокоимся. Пока в плей-офф не проигран последний матч, ничего не проиграно. Так что у этого созыва молодежки еще есть шанс доказать, что не зря приехали в Эдмонтон. А мы будем переживать, болеть и верить в лучшее. Другой сборной у нас нет.

источник: «Советский спорт»
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