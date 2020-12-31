Россия победила Швецию и выйдет на немцев или словаков, первый гол Ковальчука, Хара партнер Овечкина

Второй период мы проиграли в третьем матче подряд. А в заключительном отрезке едва не добыли победу в основное время, что обеспечивало бы первое место в группе. «Тре Крунур» сравняли счет за минуту до сирены при игре «6 на 5», причем с помощью рикошета. Российская команда вырвала победу после броска Хуснутдинова за 6 секунд до конца овертайма, третий раз за матч реализовав большинство.

Судьи вышли на первый план после перерыва. Четыре подряд удаления у сборной России в игре равных команд наводят на размышления. Особенно удручающим был момент с наказанием Абрамова. На повторе видно, как швед заблокировал клюшку нашего игрока после вбрасывания, а после незначительного контакта со стороны россиянина картинно упал.

Наша молодежка ударно провела первый период, который стал, пожалуй, лучшим на турнире. Россияне имели ощутимое преимущество, много атаковали и наиграли явно на большее, чем счет 2:1. Шведы использовали едва ли не единственный свой момент в стартовой 20-минутке, когда Хольца оставили в одиночестве на пятачке ворот Аскарова. У нас отличились Афанасьев и Амиров. Еще одну шайбу форварда «Салавата Юлаева» на первой минуте не засчитали арбитры после просмотра, зафиксировав помеху вратарю. Хотя момент, как показалось, был спорный. Нашего нападающего подталкивал соперник.

Сборная России завершила групповой этап МЧМ, победив в овертайме команду Швеции – 4:3 . Команда Игоря Ларионова набрала после четырех матчей 8 очков и гарантировала себе место не ниже второго. Окончательно расклад в группе определится после встречи США – Швеция, которая будет сыграна 1 января. В четвертьфинале россияне сыграют либо с немцами, либо со словаками.

У шведов прервалась впечатляющая победная серия в играх групповой стадии МЧМ - 54 матча. Она длилась с января 2007 года.

Ковальчук дебютировал в «Авангарде»

Вчера в КХЛ прошел последний игровой день в году. Знаменательна среда была тем, что Илья Ковальчук провел первый матч за «Авангард», с которым на днях заключил контракт по схеме «1+1». Новичок отметился голом, а его команда неожиданно проиграла одному из аутсайдеров Востока «Куньлуню» - 3:4 по буллитам, уменьшив свои шансы на первое место в конференции. Отставание от «Ак Барса» теперь составляет шесть очков по потерянным.

17-й номер «ястребов» играл в третьей тройке вместе с Александром Хохлачевым и Кириллом Семеновым. Свой гол он забил, поймав соперника на выходе из зоны. Илья приблизился к воротам и катнул шайбу мимо вратаря.

Помимо этого, олимпийский чемпион-2018 дважды удалился, причем второй раз в овертайме, и не реализовал послематчевый буллит. В общем, многое у Кови было как в старые добрые времена в «Атланте» Боба Хартли, нынешнего наставника «Авангарда» - когда Кови регулярно забивал, а «Трэшерз» частенько проигрывали.

Отметим также, что Ковальчук получил самое большое время среди нападающих омского клуба – 20 минут 37 секунд. Очевидно, тренеры дают ему наиграться, чтобы побыстрее обрести форму. К журналистам Илья после матча не вышел.

«Спартак» провалил концовку года

«Спартак» сенсационно проиграл дома рижскому «Динамо» - 2:5. Удивляет не сам факт поражения, к нестабильной игре красно-белых в этом сезоне уже привыкли, сколько 5 пропущенных шайб от безнадежного аутсайдера Запада. Перед этим команда Олега Знарка была разгромлена московским «Динамо» - 6:0. Так что на Новый год бывший наставник сборной России отправляется в ужасном настроении.

«Спартак» опустился на восьмое место в конференции, набрав после 41 матча 44 очка. На три меньше у «Витязя», уступившему в Подольске московским динамовцам – 1:5, но у подмосковной дружины игра в запасе. Битва за 6-8 места развернется после праздников нешуточная. Путевок в плей-офф для команд этой группы три, а претендентов – четыре. Кто-то будет лишним из компании «Северстали», минского «Динамо», «Спартака» и «Витязя».

СКА проиграл в Хельсинки – 1:2. Это уже вторая победа «Йокерита» над питерцами в сезоне. Армейцы по-прежнему вторые, но к ним приблизились бело-голубые. Команда Владимира Крикунова забросила 11 шайб в двух последних матчах, опередила перед краткосрочной паузой «Локомотив», проигравший «Торпедо» - 5:6 в Нижнем, и всего в 4 очках от СКА с матчем в запасе.

Хара в 43 года стал партнером Овечкина

43-летний защитник-гигант Здено Хара, отыгравший 14 сезонов в «Бостон Брюинз», подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Знаменитый словак получит от клуба Александра Овечкина 795 тысяч долларов за год.

Хара выиграл с «Бостоном» Кубок Стэнли в 2011-м, а всего провел в НХЛ 23 сезона. В лиге он также выступал за «Айлендерс» (1997-2001) и «Оттаву» (2001-2006). В 1553 матчах регулярного чемпионата на счету суперветерана 656 (205+451) очков.

ЦСКА и «Зенит» сыграют 17 марта

РПЛ опубликовала календарь на первые четыре тура весенней части сезона. Чемпионат возобновится 26 февраля матчем 20-го тура «Тамбов» - «Ротор». Днем позже состоятся два топовых поединка: «Зенит» в Питере примет «Ростов», а в Москве пройдет дерби «Локомотив» - ЦСКА. 28-го еще одна интригующая встреча «Спартак» - «Рубин». Так что зимний футбол будет жарким с первых дней.

Встреча лидеров первой части сезона ЦСКА и «Зенита» запланирована на 23-й тур, который сдвинули по просьбе главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Причина – дополнительное время для подготовки национальной команды к отбору ЧМ-2022. Игра армейцев с питерцами намечена на 17 марта, а тур растянется до 19-го. Первоначально матчи должны были играться 20-21 марта.

РФС вчера изменил сроки проведения матчей 1/8 финала Кубка России. Изначально в календаре стояли даты 20 и 21 февраля. Так как 22 февраля - выходной день, то бюро исполкома организации расширило окно матчей до трех дней - 20-22 февраля.