Канадские судьи снова цинично посадили россиян на свисток, а мы все равно выиграли

До конца чуть более полутора минут. Шведы снимают голкипера, наваливаются вшестером на наши ворота. Хуснутдинов у борта теряет шайбу, она вываливается на наш пятак, Князев тут же запускает ее через все зоны. Обычно за подобные шальные пробросы противник всегда наказывает. Так произошло и на сей раз. Король вбрасываний Хуснутдинов на точке в ключевой момент проиграл. Спустя 32 секунды шайба от синей линии летит мимо Князева и Хуснутдинова и после рикошета трепещется в нашей сетке – 3:3.

В середине третьего периода в меньшинстве уже скандинавы. И Князев вроде реабилитируется, когда выводит на ударную позицию Кирсанова, а тот едва не ломает штангу – 3:2.

Вот взять защитника Артемия Князева, отыгравшего сегодня 23 минуты 25 секунд. Больше только у его напарника Кирилла Кирсанова – 26:51. Но Князев еще четыре минуты отсидел на скамье штрафников. Эти два фола позволили Тре Крунур вернуться в игру. Ведь Артемий в середине второго периода удалился дважды подряд – на 28:27 и 31:31. Да, в эти отрезки шведы не забили, но так измочалили нашу оборону, что спустя две с половиной минуты после выхода Князева дуплетом от Аскарова Хольц сравнял-таки счет – 2:2.

Хорошо, даю подсказку. Какой главный закон не только хоккея и спорта, а всей жизни? Любой момент, в широком смысле – дело, что бы ни случилось, как бы тебе не было тяжело и больно, доводи до конца. Доработаешь, не факт, что будешь вознагражден. Но если сфилонишь, хоть чуть-чуть побережешь себя - сто процентов проиграешь. Проверено многократно и действует безотказно.

Какой главный закон хоккея? Не забиваешь ты, забивают тебе? Нет, это скорее про баскетбол. Или гандбол.

Если бы мы проиграли, ясно, кто стал бы козлом отпущения. Но, видимо, Профессор на семинарах и практических занятиях доходчиво объяснил своим студентам законы жизни и больших побед, различие в ударе кулаком и растопыренными пальцами. Хуснутдинов сыграл в овертайме за себя и за Князева. С героической помощью Абрамова (заработал удаление), Подколзина, Чистякова и Амирова.

64:35. Мы в большинстве. Хуснутдинов чисто выигрывает вбрасывание. После перепасовки Амиров разрезает троих обороняющихся шведов диагональю на центрфорварда. Хуснутдинов, казалось бы, наверняка лупит в касание в открытый угол, но шведский вратарь успевает переместиться.

Калька с золотого гола в овертайме финала Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Тогда тоже при игре 4 на 3 Гусев слева направо отдал Капризову, а тот с ходу вколотил под планку. Вот только Хуснутдинов недостаточно поднял шайбу. В этом отличие. И возможная драма молодого форварда. Если бы он не довел дело – доиграл момент! - до конца.

64:42. Хуснутдинов проигрывает вбрасывание. Чистяков и Подколзин стервятниками кидаются на шведа, отнимают шайбу, отдают Аскарову, тот заряжает с середины зоны, а Хуснутдинов добивает. 4:3 ОТ.

Достойный финиш в группе, при отнюдь еще негарантированном в ней первом месте.

Главный промежуточный итог – команда состоялась. Хотя с самого начала канадские судьи откровенно посадили наших на свисток. Но это всегдашние правила игры в Северной Америке с советских времен: когда потребуется, заокеанские судьи свистнут - или не свистнут! - как им надо.

Смотрел эти почти 65 минут матча и постоянно гнал от себя мысль: неужели кто-то у нас, как это зачастую бывает в решающие мирнуты, даст слабину? Нет. Россияне образцово сыграли друг за друга. За тренера. От стартового вбрасывания до гола Хуснутдинова.

Не стоит сейчас останавливаться на частностях вроде наконец-то заработавшего большинства и долгожданной отдачи от лидеров – звена Подколзина и вратаря Аскарова. Сейчас самое важное - удержать этот настрой и уровень игры. Ведь мы только вошли в турнир, только обеспечили себе номинально более покладистого соперника на старте плей-офф. Победой над шведами получили всего лишь точку отсчета, ориентир, опуститься ниже которого не имеем права.

Вот только, если начистоту, я не знаю, как бы давал на месте Ларионова установку на матч в плей-офф. Похоже, наш любимый хоккей окончательно превращается в фигурное катание. Как с детей учат тренеры? Хлеб, слава и деньги нападающего на пятаке, всегда лезь на ворота, забивай хоть с мясом, хоть с костями, хоть как.

Но что мы увидели сегодня? В дебюте канадские судьи отменили, на мой взгляд, абсолютно чистый гол Амирова, после того как Подколзин прошел по флангу и уткнулся в шведского вратаря. Причем после просмотра видео. Значит, таковы современные правила. Хотя хотелось бы услышать комментарий ИИХФ. Во втором периоде Амирову и вовсе выписали две минуты штрафа, когда он сбоку выкатил на пятак, а защитник толкнул его на вратаря.

У меня сразу раздвоилось сознание. Если в моменте с контактом Амирова – нарушение, то почему не удалили Подколзина? Ибо если наш капитан не сфолил на голкипере, тогда почему не засчитали шайбу Амирова?!

Сопоставление двух одинаковых ситуаций и разная реакция на них арбитров, говорит о том, что это обычные игровые эпизоды, в которые рефери не должны вмешиваться. Если, конечно, со стороны нападающего не было сознательной атаки вратаря. Чего и в мыслях не было у Подколзина и Амирова.

Короче, с Новым годом, друзья!