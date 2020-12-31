Канадские судьи снова цинично посадили россиян на свисток, а мы все равно выиграли

Какой главный закон хоккея? Не забиваешь ты, забивают тебе? Нет, это скорее про баскетбол. Или гандбол.
Хорошо, даю подсказку. Какой главный закон не только хоккея и спорта, а всей жизни? Любой момент, в широком смысле – дело, что бы ни случилось, как бы тебе не было тяжело и больно, доводи до конца. Доработаешь, не факт, что будешь вознагражден. Но если сфилонишь, хоть чуть-чуть побережешь себя - сто процентов проиграешь. Проверено многократно и действует безотказно.
Вот взять защитника Артемия Князева, отыгравшего сегодня 23 минуты 25 секунд. Больше только у его напарника Кирилла Кирсанова – 26:51. Но Князев еще четыре минуты отсидел на скамье штрафников. Эти два фола позволили Тре Крунур вернуться в игру. Ведь Артемий в середине второго периода удалился дважды подряд – на 28:27 и 31:31. Да, в эти отрезки шведы не забили, но так измочалили нашу оборону, что спустя две с половиной минуты после выхода Князева дуплетом от Аскарова Хольц сравнял-таки счет – 2:2.
В середине третьего периода в меньшинстве уже скандинавы. И Князев вроде реабилитируется, когда выводит на ударную позицию Кирсанова, а тот едва не ломает штангу – 3:2.
До конца чуть более полутора минут. Шведы снимают голкипера, наваливаются вшестером на наши ворота. Хуснутдинов у борта теряет шайбу, она вываливается на наш пятак, Князев тут же запускает ее через все зоны. Обычно за подобные шальные пробросы противник всегда наказывает. Так произошло и на сей раз. Король вбрасываний Хуснутдинов на точке в ключевой момент проиграл. Спустя 32 секунды шайба от синей линии летит мимо Князева и Хуснутдинова и после рикошета трепещется в нашей сетке – 3:3.
Если бы мы проиграли, ясно, кто стал бы козлом отпущения. Но, видимо, Профессор на семинарах и практических занятиях доходчиво объяснил своим студентам законы жизни и больших побед, различие в ударе кулаком и растопыренными пальцами. Хуснутдинов сыграл в овертайме за себя и за Князева. С героической помощью Абрамова (заработал удаление), Подколзина, Чистякова и Амирова.
64:35. Мы в большинстве. Хуснутдинов чисто выигрывает вбрасывание. После перепасовки Амиров разрезает троих обороняющихся шведов диагональю на центрфорварда. Хуснутдинов, казалось бы, наверняка лупит в касание в открытый угол, но шведский вратарь успевает переместиться.
Калька с золотого гола в овертайме финала Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Тогда тоже при игре 4 на 3 Гусев слева направо отдал Капризову, а тот с ходу вколотил под планку. Вот только Хуснутдинов недостаточно поднял шайбу. В этом отличие. И возможная драма молодого форварда. Если бы он не довел дело – доиграл момент! - до конца.
64:42. Хуснутдинов проигрывает вбрасывание. Чистяков и Подколзин стервятниками кидаются на шведа, отнимают шайбу, отдают Аскарову, тот заряжает с середины зоны, а Хуснутдинов добивает. 4:3 ОТ.
Достойный финиш в группе, при отнюдь еще негарантированном в ней первом месте.
Главный промежуточный итог – команда состоялась. Хотя с самого начала канадские судьи откровенно посадили наших на свисток. Но это всегдашние правила игры в Северной Америке с советских времен: когда потребуется, заокеанские судьи свистнут - или не свистнут! - как им надо.
Смотрел эти почти 65 минут матча и постоянно гнал от себя мысль: неужели кто-то у нас, как это зачастую бывает в решающие мирнуты, даст слабину? Нет. Россияне образцово сыграли друг за друга. За тренера. От стартового вбрасывания до гола Хуснутдинова.
Не стоит сейчас останавливаться на частностях вроде наконец-то заработавшего большинства и долгожданной отдачи от лидеров – звена Подколзина и вратаря Аскарова. Сейчас самое важное - удержать этот настрой и уровень игры. Ведь мы только вошли в турнир, только обеспечили себе номинально более покладистого соперника на старте плей-офф. Победой над шведами получили всего лишь точку отсчета, ориентир, опуститься ниже которого не имеем права.
Вот только, если начистоту, я не знаю, как бы давал на месте Ларионова установку на матч в плей-офф. Похоже, наш любимый хоккей окончательно превращается в фигурное катание. Как с детей учат тренеры? Хлеб, слава и деньги нападающего на пятаке, всегда лезь на ворота, забивай хоть с мясом, хоть с костями, хоть как.
Но что мы увидели сегодня? В дебюте канадские судьи отменили, на мой взгляд, абсолютно чистый гол Амирова, после того как Подколзин прошел по флангу и уткнулся в шведского вратаря. Причем после просмотра видео. Значит, таковы современные правила. Хотя хотелось бы услышать комментарий ИИХФ. Во втором периоде Амирову и вовсе выписали две минуты штрафа, когда он сбоку выкатил на пятак, а защитник толкнул его на вратаря.
У меня сразу раздвоилось сознание. Если в моменте с контактом Амирова – нарушение, то почему не удалили Подколзина? Ибо если наш капитан не сфолил на голкипере, тогда почему не засчитали шайбу Амирова?!
Сопоставление двух одинаковых ситуаций и разная реакция на них арбитров, говорит о том, что это обычные игровые эпизоды, в которые рефери не должны вмешиваться. Если, конечно, со стороны нападающего не было сознательной атаки вратаря. Чего и в мыслях не было у Подколзина и Амирова.
Короче, с Новым годом, друзья!