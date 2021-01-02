У немцев есть крутое звено. Но Россия его расплющит

«Советский спорт» вспоминает как команды сыграли между собой год назад и рассказывает почему ударное звено немцев несомненно стоит уважать, но ни в коем случае нельзя бояться. Ибо если бояться немцев в хоккее, то с кем тогда вообще играть?



Год назад российская сборная в последнем матче групповой стадии легко переиграла своего сегодняшнего соперника по четвертьфиналу, отправив его утешаться в жаркую сечу за право выжить в классе сильнейших. В ужасных муках был повержен Казахстан (4:0, 1:4, 6:0) и сборная Германии сумела сохранить за собой место в элите.



Примечательно, что тогда номинально второе звено сборной Германии включало в себя как раз двух игроков, которые сегодня постараются озадачить оборону сборной России.

Речь о Джоне Петерке и Тиме Штюцле. В сочетании с ними играл Лукас Райхел, которого на этом турнире заменил ловкий центральный нападающий Флориан Элиас. Не менее интересно и то, что Флориан, выступая за национальную сборную своей страны на чемпионатах мира до 16 и до 18 лет менее 10 очков за турнир не набирал. Сейчас у него в активе 8 баллов и это весьма крутой результат.