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Рабона по-шведски! Это было круто, но дальше идут финны (ВИДЕО)
03 января 09:24
автор: Александр Федоровский

Рабона по-шведски! Это было круто, но дальше идут финны (ВИДЕО)

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию отчет о втором четвертьфинальном матче на молодежном чемпионате мира в канадском Эдмонтоне.

Медалисты последних двух чемпионатов мира начали игру в унылом темпе. Перевес сборной Финляндии был ощутим, однако начало оказалось скупым на броски и уж тем более на голевые моменты.

Как показали дальнейшие события - это было по меньшей мере обманчивое впечатление. Шведы дремали, можно сказать, что спали, однако когда в состояние сна стали погружаться финны - счет был уже 0:2. Роскошный кистевой в верхний ближний угол удается Лукасу Рэймонду, а спустя всего полторы минуты в условиях полного комфорта забивает Элмер Содерблум. И как! Талантливый швед, видимо, только рабоной может забрасывать на этом турнире. Точная копия его гола из групповой стадии. Судите сами.

Ну, ничего. В “Детройте” Содерблума научат играть в правильный хоккей, а не кренделя на пятаке выписывать. Защитники в НХЛ исторически не склонны соблюдать социальную дистанцию.

После первого перерыва шведы почему-то снова стали погружаться в сон, а финны завелись. Не прошла быстрая атака с передачей слева - не беда. Попробовали продавить оборону шведов через другой фланг - сработало! Хенри Никканен отправляет шайбу точно в левый угол и финны затевают камбек.

В отдельном абзаце хочется, чуть перефразируя, процитировать профессора Преображенского: Мда, - изрек в свое время профессор. - Пропал гол.

В самом деле финнам было о чем горевать. Роскошный вход в зону и работа кистями на синей Вилле Хейнолы, классная диагональ под ускорение на штангу Аку Рати - и 2:2!

Вау! Но, увы очень быстро “вау!” превратилось в “упс...”. Юусо Парссинен не оценил высокого искусства от партнеров и залез в очевидный офсайд. Просмотр эпизода не занял у судей много времени - гола нет!

Столь нужный финнам гол вполне мог случиться на последней минуте периода при игре… в меньшинстве, однако Микко Петман с неудобной руки не сумел поднять шайбу над щитком Хуго Альнефельта.

Если бы шведы все-таки пролезли в полуфинал (а они именно пролезали в отличие от финнов, те как раз играли), то это была бы от начала и до конца победа голкипера Тре Крунур Хуго Альнефельта. Парень тащил родную Швецию так, что закачаешься. Но только его усилий было недостаточно - шведы в третьем периоде окончательно решили, что пора спать. Пару рывков от Содерблума с использованием его длиннющих рук - это совсем не тянет на полуфинальную заявку.

А вот финны в концовке буквально впились в противника и устроили шведам образцово-показательное возилово. В течение последней минуты шайба могла трижды влететь в ворота Альнефелта, но хватило и одной. Победной.

Шведы второй раз за последние четыре года остаются без медалей, а финны спустя два года постараются вернуть себе звание лучшей молодежки.

Финляндия - Швеция - 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Голы: Рэймонд (Йоханссон) - 0:1. Содерблум (Рэймонд) - 0:2. Никканен (Виро, Ламберт) - 1:2. Лунделл (Хейнола) - 2:2. Хирвонен - 3:2.

Большинство: 3 (1) - 5 (1)

Вратари: Пиройнен - Альнефельт

Броски: 31 - 24

источник: «Советский спорт»
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