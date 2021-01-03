Рабона по-шведски! Это было круто, но дальше идут финны (ВИДЕО)

Медалисты последних двух чемпионатов мира начали игру в унылом темпе. Перевес сборной Финляндии был ощутим, однако начало оказалось скупым на броски и уж тем более на голевые моменты.

Как показали дальнейшие события - это было по меньшей мере обманчивое впечатление. Шведы дремали, можно сказать, что спали, однако когда в состояние сна стали погружаться финны - счет был уже 0:2. Роскошный кистевой в верхний ближний угол удается Лукасу Рэймонду, а спустя всего полторы минуты в условиях полного комфорта забивает Элмер Содерблум. И как! Талантливый швед, видимо, только рабоной может забрасывать на этом турнире. Точная копия его гола из групповой стадии. Судите сами.

Ну, ничего. В “Детройте” Содерблума научат играть в правильный хоккей, а не кренделя на пятаке выписывать. Защитники в НХЛ исторически не склонны соблюдать социальную дистанцию.

После первого перерыва шведы почему-то снова стали погружаться в сон, а финны завелись. Не прошла быстрая атака с передачей слева - не беда. Попробовали продавить оборону шведов через другой фланг - сработало! Хенри Никканен отправляет шайбу точно в левый угол и финны затевают камбек.