Шведы отправили Россию к Канаде. Этого и хотел Игорь Ларионов

Камбэк финнов с 0:2 в четвертьфинале со шведами (3:2) вкупе с прогнозируемой и уверенной победой хозяев турнира над чехами (3:0) подарил нам классику в полуфинале МЧМ Канада – Россия. В победе американцев над словаками в четвертьфинале номер четыре никто не сомневался.

После натужной победы в четвертьфинале над немцами (2:1) главный тренер сборной России Игорь Ларионов на вопрос о перспективах встретиться в полуфинале с канадцами ответил, что хотел бы этого. Дабы поквитаться за прошлогоднее поражение от Кленовых листьев финале МЧМ-2020 (3:4) в Остраве.

Однако обедню нам могли испортить шведы. После первого периода четвертьфинале с финнами они вели 2:0 благодаря голам-красавцам Лукаса Рэймонда и гренадера Эльмера Седерблома. Первый забил хитрым броском с острого угла в стиле Павла Дацюка, а Шпала – из-под ноги, повторив свой трюк из матча с чехами (7:0).

Однако после перерыва доминировала команда Суоми. Сначала она в контратаке сократила отставание и даже забила вторую шайбу, отмененную после выявленного офсайда на входе в зону. А в третьем периоде в ворота Хуго Альнефельта влетела абсолютно легитимная шайба. Так финны наказали соперников за глупое удаление.

Дело шло к овертайму, однако за 25 секунд до сирены «львы» дожали самого принципиального для себя соперника. Шведы почему-то мало были похожи на самих себя, давших бой сборной России. Их команду подкосили кадровые потери (игроков и тренеров). Габаритные подмастерья не смогли заменить исполнителей. В последние 40 минут игры финны вдвое перебросали соперников – 27-13.