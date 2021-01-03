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Шведы отправили Россию к Канаде. Этого и хотел Игорь Ларионов
03 января 09:28
автор: Владислав Домрачев

Шведы отправили Россию к Канаде. Этого и хотел Игорь Ларионов

Матч начнется 5 января в 2.00 мск.

Камбэк финнов с 0:2 в четвертьфинале со шведами (3:2) вкупе с прогнозируемой и уверенной победой хозяев турнира над чехами (3:0) подарил нам классику в полуфинале МЧМ Канада – Россия. В победе американцев над словаками в четвертьфинале номер четыре никто не сомневался.

После натужной победы в четвертьфинале над немцами (2:1) главный тренер сборной России Игорь Ларионов на вопрос о перспективах встретиться в полуфинале с канадцами ответил, что хотел бы этого. Дабы поквитаться за прошлогоднее поражение от Кленовых листьев финале МЧМ-2020 (3:4) в Остраве.

Однако обедню нам могли испортить шведы. После первого периода четвертьфинале с финнами они вели 2:0 благодаря голам-красавцам Лукаса Рэймонда и гренадера Эльмера Седерблома. Первый забил хитрым броском с острого угла в стиле Павла Дацюка, а Шпала – из-под ноги, повторив свой трюк из матча с чехами (7:0).

Однако после перерыва доминировала команда Суоми. Сначала она в контратаке сократила отставание и даже забила вторую шайбу, отмененную после выявленного офсайда на входе в зону. А в третьем периоде в ворота Хуго Альнефельта влетела абсолютно легитимная шайба. Так финны наказали соперников за глупое удаление.

Дело шло к овертайму, однако за 25 секунд до сирены «львы» дожали самого принципиального для себя соперника. Шведы почему-то мало были похожи на самих себя, давших бой сборной России. Их команду подкосили кадровые потери (игроков и тренеров). Габаритные подмастерья не смогли заменить исполнителей. В последние 40 минут игры финны вдвое перебросали соперников – 27-13.

Через несколько часов канадцы преподали урок на тему «Как сохранить перевес 2:0». Чехи начали активно, не уступали хозяевам в активности, однако голевых моментов не создавали. Пропустив на 8-й минуте в контратаке (Дилан Козенс), а еще через четыре в меньшинстве (Боуэн Байрэм), гости подписали себе смертный приговор. Увы, в обоих случаях не выручил вратарь Ник Малик, забивший буквально сам себе. Глупое удаление схватил форвард Адам Рашка.

После этого одни не могли отыграться, другие же не очень-то стремились развить преимущество. Канадцы контролировали ситуацию, исключив удаления. Первое и единственное они позволили себе за две минуты до финальной сирены при счете 3:0. Вратарь Девон Леви оформил второй для себя сухарь на турнире, добавим к ним еще один – в выставочном матче против сборной России (1:0). Леви легко справился с бросками со средней и дальней дистанции, большего чехам не позволила сделать образцово отлаженная оборона канадцев.

Взять реванш за Остраву – дело благое, однако в Эдмонтоне соотношение сил изменилось не пользу наших. Год назад фаворитом считали сборную России, которая на групповом этапе угостила Кленовых листьев теннисной баранкой (6:0). В распоряжении Валерия Брагина было куда больше ярких исполнителей, чем ныне у Ларионова. Теперь вся надежда на дисциплину и голкипера Ярослава Аскарова. Эксперты утверждали: вратарская линия самая слабая в канадской команде. Однако практикой этот тезис не подтверждается.

В полуфинале сборной России просто необходим форвард Егор Чинахов, получивший травму в матче с австрийцами (7:1) и не сыгравший со шведами и немцами. Его пушка должна помочь сорвать замок с ворот Леви.

Надеемся (пусть слабо) на честное судейство. Зачастую канадские арбитры в решающих моментах без зазрения совести подсуживают своим. На всех уровнях. Достаточно вспомнить рефери Пола Стюарта, не заметившего гол советской сборной в ворота канадцев на Кубке Канады-1991 (3:3). Потом этого «слепого» пригласили работать в КХЛ. Целый сезон он ничего не делал, получая дармовые и немалые деньги. Правильно Ларионов по ходу четвертьфинала просил людей в полосатых джерси судить соперников по одним и тем же правилам.

источник: «Советский спорт»
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