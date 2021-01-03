Тренируем игру «3 на 5»? Чего ждать России от полуфинала с Канадой

Наша молодежка последний раз брала золото в 2011-м, когда команда Валерия Брагина совершила исторический камбэк в финале с Канадой (5:3). При счете 0:3 тогда многие легли спать. Пара моих хороших знакомых так и не увидели чудесного преображения русских парней. Я, признаться, телек тоже выключил, но спасибо шумным соседям. При 2:3 пришлось проснуться и досмотреть восьмое чудо света до конца в прямом эфире.

Накануне того финала Канада была железобетонным фаворитом, а после двух периодов на Россию не ставил никто. Брагин спустя несколько дней после той виктории не мог прийти в себя, не скрывал, что увиденное стало шоком и для него. Но в этом фишка молодежного хоккея. Неустойчивая психика 19-летних парней, подверженных эмоциональным «горкам», делает его непредсказуемым. Потому так привлекательны новогодние чемпионаты мира. Невозможно здесь ничего спрогнозировать, если речь идет о противостоянии команд большой пятерки. На МЧМ ее давно составляют Канада, Россия, США, Швеция и Финляндия.

Год назад в Остраве после стартовой осечки в игре с чехами, где напожарили наши защитники и провалился вратарь Аскаров, никто помыслить не мог, что канадцев мы укатаем в группе 6:0. Они сами после той оплеухи ходили ошарашенные, едва не плакали от осознания своей никчемности. Это для них тогда было сродни разгрому 1:8 от сборной СССР на Кубке Канады-81. А потом взяли и выиграли у нас финал, в котором фаворитами были уже мы. И который мы сами отдали, ведя 3:1 при серьезном игровом превосходстве.

На МЧМ часто случается, что в рамках одного турнира команда имеет разный рейтинг перед встречей с одним и тем же соперником. Матч с немцами наша молодежка провела плоховато, но из этого не следует, что с Канадой у нас нет шансов. Они не меньше, чем год назад или в 2012-м, когда мы последний раз встречались с Кленовыми листьями на стадии полуфинала и выиграли тогда 6:5. Хотя ставили все традиционно на североамериканскую сборную.

Сегодня все говорят о предстоящем суперполуфинале, оглядываясь на четвертьфинальную игру соперников. А ее надо просто выкинуть из памяти. Она ничего не значит. Вот простая арифметика. В матчах с США, Чехией и Германией наша первая тройка Подколзин – Хуснутдинов – Амиров не забила ничего. А со шведами выдала великолепный матч. Наш вратарь не был стеной ни с американцами, ни с чехами, ни со шведами, да и с немцами эпизодами суетился больше нужного. Один из североамериканских журналистов даже заявил, что Аскаров сам создает беспорядок. Сказано грубовато, но не на пустом месте. А с той же Канадой в контрольном матче перед стартом МЧМ Ярослав отыграл два периода и ушел со льда сухим.