Тренируем игру «3 на 5»? Чего ждать России от полуфинала с Канадой

Наша молодежка последний раз брала золото в 2011-м, когда команда Валерия Брагина совершила исторический камбэк в финале с Канадой (5:3). При счете 0:3 тогда многие легли спать. Пара моих хороших знакомых так и не увидели чудесного преображения русских парней. Я, признаться, телек тоже выключил, но спасибо шумным соседям. При 2:3 пришлось проснуться и досмотреть восьмое чудо света до конца в прямом эфире.
Накануне того финала Канада была железобетонным фаворитом, а после двух периодов на Россию не ставил никто. Брагин спустя несколько дней после той виктории не мог прийти в себя, не скрывал, что увиденное стало шоком и для него. Но в этом фишка молодежного хоккея. Неустойчивая психика 19-летних парней, подверженных эмоциональным «горкам», делает его непредсказуемым. Потому так привлекательны новогодние чемпионаты мира. Невозможно здесь ничего спрогнозировать, если речь идет о противостоянии команд большой пятерки. На МЧМ ее давно составляют Канада, Россия, США, Швеция и Финляндия.
Год назад в Остраве после стартовой осечки в игре с чехами, где напожарили наши защитники и провалился вратарь Аскаров, никто помыслить не мог, что канадцев мы укатаем в группе 6:0. Они сами после той оплеухи ходили ошарашенные, едва не плакали от осознания своей никчемности. Это для них тогда было сродни разгрому 1:8 от сборной СССР на Кубке Канады-81. А потом взяли и выиграли у нас финал, в котором фаворитами были уже мы. И который мы сами отдали, ведя 3:1 при серьезном игровом превосходстве.
На МЧМ часто случается, что в рамках одного турнира команда имеет разный рейтинг перед встречей с одним и тем же соперником. Матч с немцами наша молодежка провела плоховато, но из этого не следует, что с Канадой у нас нет шансов. Они не меньше, чем год назад или в 2012-м, когда мы последний раз встречались с Кленовыми листьями на стадии полуфинала и выиграли тогда 6:5. Хотя ставили все традиционно на североамериканскую сборную.
Сегодня все говорят о предстоящем суперполуфинале, оглядываясь на четвертьфинальную игру соперников. А ее надо просто выкинуть из памяти. Она ничего не значит. Вот простая арифметика. В матчах с США, Чехией и Германией наша первая тройка Подколзин – Хуснутдинов – Амиров не забила ничего. А со шведами выдала великолепный матч. Наш вратарь не был стеной ни с американцами, ни с чехами, ни со шведами, да и с немцами эпизодами суетился больше нужного. Один из североамериканских журналистов даже заявил, что Аскаров сам создает беспорядок. Сказано грубовато, но не на пустом месте. А с той же Канадой в контрольном матче перед стартом МЧМ Ярослав отыграл два периода и ушел со льда сухим.
Наше большинство кто только не критиковал после матчей с канадцами, американцами и чехами, а «Тре Крунур» мы забили три из четырех при розыгрыше лишнего. За счет этого выиграли важнейший матч и отправили «Тре Крунур» на погибель в четвертьфинале с финнами.
Что из этого вытекает. Только одно – непредсказуемость. Если кто-то скажет, что у соперников не так, то это будет неправдой. Канадский голкипер Девон Леви провел прекрасный матч против чехов, отстояв на ноль, лидирует по проценту отраженных бросков вместе с Аскаровым и американцем Спенсером Найтом. Но перед турниром все в один голос заявляли, что вратарская линия – самая проблемная у Канады. А Найта нахваливали на все лады, пока он не провалился в игре с Россией. Нет у молодежи опыта, нет стабильности и не может быть.
Обнадеживает, что с канадцами хочет играть сам Ларионов. Казалось бы, по всем показателям это самая крутая сборная в Эдмонтоне. Пять матчей – пять побед. Но в этом фишка российской молодежки. Она может провалиться со средним соперником, может проиграть фавориту, но в отличие от первых со вторыми никогда не выдает посредственной игры. С Канадой, США, Швецией выжимает из себя все соки.
С чехами и немцами проблемы с настроем возникли, хотя глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг говорил об обратном. Не было звериного оскала в игре с Германией, хоть убейте, а со шведами – был. Владислав Третьяк также обратил на это внимание, говоря о проблемах в четвертьфинале. Президент ФХР в этом и рассмотрел причину сколького счета до финальной сирены.
О недочетах в нашей игре говорилось много. Но нет ни одного, который бы повторился во всех матчах. Большинство не работало с США, заработало со Швецией. Нападение было беззубым против Чехии, но хорошо смотрелось с США и скандинавами. Аскаров не спасал в группе, но делал это с канадцами в товарищеской встрече, которая по накалу превосходила некоторые матчи на МЧМ. Наше первое звено молчало, а временами убойно выстреливало.
Единственный момент, который был стабильным на протяжении последних матчей – это наши удаления. И вот здесь кроется самая большая опасность, которая может поджидать российскую молодежку в полуфинале. Ларионов неслучайно в третьем периоде игры с Германией обращал внимание судей на то, что не может быть такого, чтобы играющая с преимуществом большую часть матча команда имела в два с половиной раза больше штрафа, чем ее соперник.
С немцами нам дали пять удалений подряд. Со шведами – четыре кряду за период. По одному арбитры придумали в обоих матчах, остальные были по делу, без вопросов. Профессор на другом заострял внимание – почему пропускают зацепы и толчки у оппонентов сборной России. А этим канадские судьи, обслуживающие весь турнир в одиночку из-за проблем с пандемией, грешили регулярно.
Хорошо еще, что в меньшинстве мы на турнире играем довольно прилично. С немцами даже открыли счет, имея на игрока меньше. Но с Канадой на такие подарки рассчитывать не стоит.
Кто-то из канадских болельщиков по этому поводу уже успел приколоться в соцсетях, посоветовав тренировать русским меньшинство «3 на 5». Было бы смешно, но не получается улыбаться. Фактор удалений может стать решающим. А так бы не хотелось, чтобы судьба турнира решалась судейским свистком.