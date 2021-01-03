У чемпионов продолжаются праздники, Пулккинен расчехлил клюшку

ЦСКА не без приключений дожал разыгравшийся «Йокерит» (5:4ОТ), а минское «Динамо» - с таким же счетом «Авангард», «Локомотив» благодаря хет-трику Тему Пулккинена разгромил «Витязь» (7:1).
Московские армейцы, завершив 2020 год двумя поражениями, одолели «Йокерит». В кои-то веки сопернику ЦСКА удавалось ликвидировать дефицит в две шайбы в третьем периоде? «Шуты» сделали это, превратив почти что безнадежные 2:4 в 4:4.
- У нас продолжаются праздники, - откровенничал после победы главный тренер красно-синих Игорь Никитин. – Играли против сильной и мастеровитой команды, которая умеет наказывать за ошибки. Мы же их допускали. Не получилось большинство. Хорошо, что победили.
Ошибки допускали не только хозяева, но и гости. Четыре точных броска в третьем периоде «шуты» конвертировали в два гола. Не всегда выручали вратари. При этом гости забросили шайбы-близняшки в большинстве (обе – Шредер).
Но в овертайме отлился редко забивающий Светлаков. Обокрав на своей синей линии соперника, он вышел один на один с голкипером Калниньшем (он заменил получившего травму Линдбека) и принес хозяевам победу. 3 (2+1) очка для автора решающего гола - личное достижение.
А уж 5 (3+2) балла новичка «Локомотива» Тему Пулккинена в домашнем матче с «Витязем» - просто космос. На 46-й минуте гости сократили счет – 1:2, тут-то за дело взялся финн и трижды поразил ворота Тодыкова.
Напомним, Пулккинена обменяли в Ярославль из московского «Динамо» на шведа Пяярви-Свенссона, который голевой счет в бело-голубой форме пока не открыл. У финна же 4 шайбы в четырех матчах за железнодорожников. Может, напрасно динамовцы променяли решало на носильщика рояля?
Триллер в Минске не оставил равнодушным никого из пяти с гаком тысяч зрителей. Дважды вели в счете гости, потом лидировали «зубры». Комичный гол на 45-й минуте забил «ястреб» Хохлачев. Да и не забивал он вовсе. Шайба, отброшенная в борьбу вратарем Фурхом, от клюшки защитника хозяев угодила в ногу форварду гостей и срикошетила в ворота, просочившись в щелку между ловушкой чеха и стойкой.
Новичок омичей Ковальчук провел на льду 18 минут 52 секунды (второй показатель среди нападающих в своей команде после центрфорварда Кирилла Семенова), нанес 2 броска, провел столько же силовых приемов и один бросок заблокировал.
Поражение в Нижнекамске (0:3) еще отдалило «Сибирь» от зоны плей-офф в Восточной конференции. Похоже, команда со снежинкой после эффектного взлета в прошлом сезоне вернулась на свои привычные позиции.
Результаты 3 января
Салават Юлаев – Автомобилист – 1:0ОТ, Локомотив – Витязь – 7:1, Нефтехимик – Сибирь – 3:0, ХК Сочи – Торпедо - 2:5, ЦСКА – Йокерит – 5:4ОТ, Динамо Мн – Авангард – 5:4ОТ.