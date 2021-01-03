У чемпионов продолжаются праздники, Пулккинен расчехлил клюшку

ЦСКА не без приключений дожал разыгравшийся «Йокерит» (5:4ОТ), а минское «Динамо» - с таким же счетом «Авангард», «Локомотив» благодаря хет-трику Тему Пулккинена разгромил «Витязь» (7:1).

Московские армейцы, завершив 2020 год двумя поражениями, одолели «Йокерит». В кои-то веки сопернику ЦСКА удавалось ликвидировать дефицит в две шайбы в третьем периоде? «Шуты» сделали это, превратив почти что безнадежные 2:4 в 4:4.

- У нас продолжаются праздники, - откровенничал после победы главный тренер красно-синих Игорь Никитин. – Играли против сильной и мастеровитой команды, которая умеет наказывать за ошибки. Мы же их допускали. Не получилось большинство. Хорошо, что победили.

Ошибки допускали не только хозяева, но и гости. Четыре точных броска в третьем периоде «шуты» конвертировали в два гола. Не всегда выручали вратари. При этом гости забросили шайбы-близняшки в большинстве (обе – Шредер).

Но в овертайме отлился редко забивающий Светлаков. Обокрав на своей синей линии соперника, он вышел один на один с голкипером Калниньшем (он заменил получившего травму Линдбека) и принес хозяевам победу. 3 (2+1) очка для автора решающего гола - личное достижение.