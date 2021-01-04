«Господа, я не знаю, чем все кончится». Как Россия обыграла Канаду в полуфинале МЧМ-2012

В ночь на 5 января Россия и Канада сыграют в полуфинале молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.

Но для начала бесплатный совет телеканалу «Матч ТВ». Пока еще есть время дать полуфинальный матч 2012 года в сетку вещания, чтобы потом собрать урожай счастливых твиттов от болельщиков, которые будут праздновать победу в сегодняшнем матче против сборной Канады. Сообщать о том, что игра начнется в 2 часа ночи по Москве совсем необязательно. Будет весело. Проверено.

Розанов: «Господа, это не Латвия!», – реплика Юрия Альбертовича адресована нашим в момент не слишком складного входа в зону противника при игре в большинстве, но уже спустя считанные секунды об этом никто не помнит. Передача от лицевого борта Кузнецова, бросок Хохлачева, микроскопический, но фатальный рикошет от клюшки защитника и к середине полуфинального матча мы ведем с разницей +4!

Крабу: «Ну все, сейчас канадцы полетят...», – фраза Сергея становится пророческой. Интересно, что второй гол, пропущенный нами на том турнире стал первым (!) при игре в меньшинстве. «Канадцы не могут не полететь, они будут это делать по инерции и до самого конца», – добавляет Розанов.