«Господа, я не знаю, чем все кончится». Как Россия обыграла Канаду в полуфинале МЧМ-2012

В ночь на 5 января Россия и Канада сыграют в полуфинале молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
Но для начала бесплатный совет телеканалу «Матч ТВ». Пока еще есть время дать полуфинальный матч 2012 года в сетку вещания, чтобы потом собрать урожай счастливых твиттов от болельщиков, которые будут праздновать победу в сегодняшнем матче против сборной Канады. Сообщать о том, что игра начнется в 2 часа ночи по Москве совсем необязательно. Будет весело. Проверено.
Розанов: «Господа, это не Латвия!», – реплика Юрия Альбертовича адресована нашим в момент не слишком складного входа в зону противника при игре в большинстве, но уже спустя считанные секунды об этом никто не помнит. Передача от лицевого борта Кузнецова, бросок Хохлачева, микроскопический, но фатальный рикошет от клюшки защитника и к середине полуфинального матча мы ведем с разницей +4!
Крабу: «Ну все, сейчас канадцы полетят...», – фраза Сергея становится пророческой. Интересно, что второй гол, пропущенный нами на том турнире стал первым (!) при игре в меньшинстве. «Канадцы не могут не полететь, они будут это делать по инерции и до самого конца», – добавляет Розанов.
Розанов и Крабу хором: «Брагину нужно брать тайм-аут!», – приятно, что наш тренер прислушивается к мнениям уважаемых комментаторов и тут же берет 30 секунд после того, как от конька Григория Желдакова в наши ворота влетает третья шайба.
Три гола менее чем за две минуты – это настоящий шок. Да, мы по-прежнему ведем в счете, но ситуацию не контролируем от слова совсем. Дальнейшие события дают понять, что и тайм-аут нашим не помог ни разу.
Розанов: «...и оставили человека на своем пятаке. Мы устали».
Четвертая шайба в воротах сборной России! Наброс Дуги Хэмилтона, подставление Брендана Галлахера – и Андрей Василевский снова вынимает. Ближайшим защитником был Артем Сергеев, но он охранял воздух.
Розанов: «Давай, Макаров», – шок-представление продолжается после легкой шайбы от Брендона Гормли.
Розанов констатирует, что Василевский был, конечно, закрыт, но достаточно далеко от ворот и шайбу эту должен был брать. Замена вратаря. Василевского меняет Алексей Макаров.
6:5. Мы выиграли. Всё. Прошли в финал, где проиграли шведам, но тот матч – уже совсем другая история.
Розанов: «Все дико трудно. И страшно».
Этой репликой уважаемого Юрия Альбертовича можно охватить весь наш молодежный хоккей, просто в какой-то момент концентрация трудностей и страха становится невыносимой для зрителей. После того матча довольно трудно ощутить собственные конечности, а мозг и так работал так себе, но после того концерта тумблер обычно переключается в положение OFF.
Калгари (Канада)
Молодежный чемпионат мира
1/2 финала
Канада – Россия – 5:6 (0:2, 1:3, 4:1)
Голы: Кузнецов (Якупов), 7:26 – 0:1. Нестеров (Желдаков), 13:50 – 0:2 (бол). Конноли (Ф. Хэмилтон, Юбердо), 22:37 – 1:2. Кузнецов (Хохлачев, Якупов), 24:24 – 1:3. Кузнецов (Якупов, Сергеев), 28:48 – 1:4. Хохлачев (Кузнецов, Якупов), 30:30 – 1:5. Кучеров (Григоренко, Земченко), 47:54 – 1:6. Д. Хэмилтон (Шайфли, Строум), 49:20 – 2:6 (бол). Шварц (Галлахер), 49:43 – 3:6. Галлахер (Д. Хэмилтон), 51:59 – 4:6. Гормли (Галлагер), 54:17 – 5:6 (бол).
Вратари: Уэджвуд (Висентин, 28:48) – Василевский (Макаров, 54:17).
Броски: 56 – 24.
3 января 2012 года. Scotiabank Saddledome.
Да, такие матчи бывают нечасто, как раз примерно раз в десять лет, но разве не из за таких матчей мы каждый год ждем молодежный чемпионат мира? Возможно и сегодня ночью нас поджидает что-то невероятное.
- Россия – Канада. Начало – 2:00 (мск).