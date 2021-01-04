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«Господа, я не знаю, чем все кончится». Как Россия обыграла Канаду в полуфинале МЧМ-2012
04 января 15:00
автор: Александр Федоровский

«Господа, я не знаю, чем все кончится». Как Россия обыграла Канаду в полуфинале МЧМ-2012

«Советский спорт» предлагает вернуться в середину третьего периода этого матча и снова пережить эмоции под комментарий шикарного Юрия Розанова и его верного оруженосца Сергея Крабу.

В ночь на 5 января Россия и Канада сыграют в полуфинале молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.

Но для начала бесплатный совет телеканалу «Матч ТВ». Пока еще есть время дать полуфинальный матч 2012 года в сетку вещания, чтобы потом собрать урожай счастливых твиттов от болельщиков, которые будут праздновать победу в сегодняшнем матче против сборной Канады. Сообщать о том, что игра начнется в 2 часа ночи по Москве совсем необязательно. Будет весело. Проверено.

Розанов: «Господа, это не Латвия!», – реплика Юрия Альбертовича адресована нашим в момент не слишком складного входа в зону противника при игре в большинстве, но уже спустя считанные секунды об этом никто не помнит. Передача от лицевого борта Кузнецова, бросок Хохлачева, микроскопический, но фатальный рикошет от клюшки защитника и к середине полуфинального матча мы ведем с разницей +4!

Крабу: «Ну все, сейчас канадцы полетят...», фраза Сергея становится пророческой. Интересно, что второй гол, пропущенный нами на том турнире стал первым (!) при игре в меньшинстве. «Канадцы не могут не полететь, они будут это делать по инерции и до самого конца», добавляет Розанов.

Розанов и Крабу хором: «Брагину нужно брать тайм-аут!», приятно, что наш тренер прислушивается к мнениям уважаемых комментаторов и тут же берет 30 секунд после того, как от конька Григория Желдакова в наши ворота влетает третья шайба.

Три гола менее чем за две минуты это настоящий шок. Да, мы по-прежнему ведем в счете, но ситуацию не контролируем от слова совсем. Дальнейшие события дают понять, что и тайм-аут нашим не помог ни разу.

Розанов: «...и оставили человека на своем пятаке. Мы устали».

Четвертая шайба в воротах сборной России! Наброс Дуги Хэмилтона, подставление Брендана Галлахера и Андрей Василевский снова вынимает. Ближайшим защитником был Артем Сергеев, но он охранял воздух.

Розанов: «Давай, Макаров», шок-представление продолжается после легкой шайбы от Брендона Гормли.

Розанов констатирует, что Василевский был, конечно, закрыт, но достаточно далеко от ворот и шайбу эту должен был брать. Замена вратаря. Василевского меняет Алексей Макаров.

6:5. Мы выиграли. Всё. Прошли в финал, где проиграли шведам, но тот матч уже совсем другая история.

Розанов: «Все дико трудно. И страшно».

Этой репликой уважаемого Юрия Альбертовича можно охватить весь наш молодежный хоккей, просто в какой-то момент концентрация трудностей и страха становится невыносимой для зрителей. После того матча довольно трудно ощутить собственные конечности, а мозг и так работал так себе, но после того концерта тумблер обычно переключается в положение OFF.

Калгари (Канада)
Молодежный чемпионат мира
1/2 финала
Канада Россия 5:6 (0:2, 1:3, 4:1)
Голы: Кузнецов (Якупов), 7:26 0:1. Нестеров (Желдаков), 13:50 0:2 (бол). Конноли (Ф. Хэмилтон, Юбердо), 22:37 1:2. Кузнецов (Хохлачев, Якупов), 24:24 – 1:3. Кузнецов (Якупов, Сергеев), 28:48 – 1:4. Хохлачев (Кузнецов, Якупов), 30:30 1:5. Кучеров (Григоренко, Земченко), 47:54 1:6. Д. Хэмилтон (Шайфли, Строум), 49:20 2:6 (бол). Шварц (Галлахер), 49:43 3:6. Галлахер (Д. Хэмилтон), 51:59 4:6. Гормли (Галлагер), 54:17 5:6 (бол).
Вратари: Уэджвуд (Висентин, 28:48) Василевский (Макаров, 54:17).
Броски: 56 24.
3 января 2012 года. Scotiabank Saddledome.

Да, такие матчи бывают нечасто, как раз примерно раз в десять лет, но разве не из за таких матчей мы каждый год ждем молодежный чемпионат мира? Возможно и сегодня ночью нас поджидает что-то невероятное.

  • Россия Канада. Начало 2:00 (мск).

источник: «Советский спорт»
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