Покажите депутату ТВ-программу. Чтобы знал, когда играет Россия на МЧМ

– Может быть, посмотрю игру с Канадой. Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения. Никакой ностальгии не испытываю. Моя главная тема сейчас – это экология, будущее человечества. Спорт отошел на десятый план. Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в пять утра и смотреть матч Россия – Германия, – заявил двукратный олимпийский чемпион, член «Тройного золотого клуба», экс-министр спорта Вячеслав Фетисов «RT на русском».

Ныне Фетисов – сенатор, а занимается проблемой глобального потепления. В хоккей играет – в Гала-матчах. На МЧМ-1978 в Канаде – там выступил 16-летний Уэйн Гретцки, но золотые медали завоевала сборная СССР – Фетисов признан лучшим защитником и вошел в сборную звезд турнира.

Делясь с телевизионщиками откровением, уважаемый Вячеслав Александрович ошибся с временем четвертьфинала Россия – Германии. Матч начинался в удобное для наших болельщиков время – в восемь часов вечера, а не в половине шестого утра, как встречи нашей сборной на групповом этапе.