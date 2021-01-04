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Покажите депутату ТВ-программу. Чтобы знал, когда играет Россия на МЧМ
04 января 21:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Покажите депутату ТВ-программу. Чтобы знал, когда играет Россия на МЧМ

5 января в два часа ночи сборная России начнет полуфинальный матч МЧМ-2021 с канадцами.

Может быть, посмотрю игру с Канадой. Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения. Никакой ностальгии не испытываю. Моя главная тема сейчас – это экология, будущее человечества. Спорт отошел на десятый план. Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в пять утра и смотреть матч Россия – Германия, заявил двукратный олимпийский чемпион, член «Тройного золотого клуба», экс-министр спорта Вячеслав Фетисов «RT на русском».

Ныне Фетисов – сенатор, а занимается проблемой глобального потепления. В хоккей играет – в Гала-матчах. На МЧМ-1978 в Канаде там выступил 16-летний Уэйн Гретцки, но золотые медали завоевала сборная СССР – Фетисов признан лучшим защитником и вошел в сборную звезд турнира.

Делясь с телевизионщиками откровением, уважаемый Вячеслав Александрович ошибся с временем четвертьфинала Россия – Германии. Матч начинался в удобное для наших болельщиков время – в восемь часов вечера, а не в половине шестого утра, как встречи нашей сборной на групповом этапе.

Беспокоит не только исход полуфинала с Канадой, но и неосведомленность депутатов российской Госдумы насчет времени трансляций хоккея с МЧМ в Эдмонтоне. Год назад один из них перепутал телевизионные каналы – включил «Матч ТВ», показывающий золотой для наших ретро-финал МЧМ-2011, вместо Первого, который вел трансляцию из Остравы. По словам президента ФХР Владислава Третьяка, этот хоккейный человек даже поздравил его по телефону с победой.

Поэтому напоминает специально для Фетисова: полуфинал Россия – Канада, стартующий в 2:00 по московскому времени, надо смотреть на Первом канале, а также на сайте FHR.ru и никак не на «Матч ТВ».

К слову, второй полуфинал США – Финляндия покажет «Матч ТВ» в 5.30. Эту пару и в самом деле будут смотреть разве что сумасшедшие, да и то не все. Финал будет сыгран в ночь с 5-го на 6 января (5:30 мск), матч за третье место – 6-го в 1:30.

источник: «Советский спорт»
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