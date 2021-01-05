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Овечкина, Малкина и Радулова жестоко били в плей-офф МЧМ. Как в Эдмонтоне-2021
05 января 06:44
автор: Владислав Домрачев

Овечкина, Малкина и Радулова жестоко били в плей-офф МЧМ. Как в Эдмонтоне-2021

Поражение 0:5 сборной России от канадцев полуфинале МЧМ-2021 шокировало.

Однако это не новая страница в истории турниров U20. Столь же крупно проигрывали Кленовым листьям куда более сильные наши команды – с мегазвездами Александром Овечкиным, Евгением Малкиным, Александром Радуловым.

Чуда не произошло. Сборная России при дефиците на исполнителей экстра-класса не устояла перед хозяевами турнира (0:5). Во втором периоде наши все-таки сподобились на гол, но его отменили после тренерского запроса канадцев на «вне игры» при входе в их зону защиты. Решали миллиметры, телевизионщики предложили повтор, на котором не была прочерчена ортогональная проекция задника конька нашего форварда на ледовую поверхность в момент пересечения шайбы синей линии.

Да и секретариат был куда внимательнее, чем в финале МЧМ-2006 в Ванкувере, когда не заметил гол Николая Лемтюгова. К тому моменту россияне уступали 0:2, и ход матча мог повернуться на 180 градусов. А в итоге получили 0:5, как и сейчас. Тогда сборную перед турниром усилил Евгений Малкин, успевший не просто победить на Кубке Первого канала, но и пробиться в олимпийскую дрим тим на Игры-2006 в Турине.

По словам главного тренера нашей молодежки Сергея Михалева, Малкину, прилетевшему в Ванкувер позже команды, не хватило свежести, и в решающий момент он оказался не силах не помочь сборной. Как и вся первая тройка Николай Кулемин – Малкин – Илья Зубов.

В кулуарах судачили, что после яркой победы в полуфинале над американцами (5:1), считавшимися главными претендентами на золото, наши парни подходяще отпраздновали успех (тогда полуфинал и финал разделяли двое суток).

Несмотря на конфуз в решающем матче, Малкина включили в сборную звезд турнира, назвали лучшим нападающим, а в бомбардирской гонке он отстал на один балл только от форварда сборной США Филла Кессела.

А за год до описанных событий сборная России с Овечкиным, Малкиным, Радуловым оказалась на канадском щите 1:6 в финале МЧМ в американском Гранд-Форксе. С таким теннисным счетом завершился финал, который наш капитан не доиграл. Канадцы намеренно травмировали Ови и вывели его из строя. Все семь шайб уместились в первые 34 минуты. После чего Кленовые листья решили не добивать поверженного соперника. В противном случае счет мог вырасти до двузначного. Особенно после замены вратаря – на 24-й минуте вместо Антона Худобина на лед вышел ноунейм Андрей Кузнецов.

Провал в финале не помешал Овечкину попасть в сборную звезд и стать лучшим нападающим турнира. А в рейтинге бомбардиров он оказался третьим после канадцев Патриса Бержерона и Райана Гетцлафа.

Автор этой заметки готов держать пари: среди лауреатов МЧМ-2021 россиян не будет. А лучшими в нашей сборной по версии ее тренерского штаба стали вратарь Ярослав Аскаров, защитник Семен Чистяков и… внимание – нападающий Василий Подколзин. Как говорится, на безрыбье.

источник: «Советский спорт»
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