Овечкина, Малкина и Радулова жестоко били в плей-офф МЧМ. Как в Эдмонтоне-2021

Однако это не новая страница в истории турниров U20. Столь же крупно проигрывали Кленовым листьям куда более сильные наши команды – с мегазвездами Александром Овечкиным, Евгением Малкиным, Александром Радуловым.

Чуда не произошло. Сборная России при дефиците на исполнителей экстра-класса не устояла перед хозяевами турнира (0:5). Во втором периоде наши все-таки сподобились на гол, но его отменили после тренерского запроса канадцев на «вне игры» при входе в их зону защиты. Решали миллиметры, телевизионщики предложили повтор, на котором не была прочерчена ортогональная проекция задника конька нашего форварда на ледовую поверхность в момент пересечения шайбы синей линии.

Да и секретариат был куда внимательнее, чем в финале МЧМ-2006 в Ванкувере, когда не заметил гол Николая Лемтюгова. К тому моменту россияне уступали 0:2, и ход матча мог повернуться на 180 градусов. А в итоге получили 0:5, как и сейчас. Тогда сборную перед турниром усилил Евгений Малкин, успевший не просто победить на Кубке Первого канала, но и пробиться в олимпийскую дрим тим на Игры-2006 в Турине.

По словам главного тренера нашей молодежки Сергея Михалева, Малкину, прилетевшему в Ванкувер позже команды, не хватило свежести, и в решающий момент он оказался не силах не помочь сборной. Как и вся первая тройка Николай Кулемин – Малкин – Илья Зубов.

В кулуарах судачили, что после яркой победы в полуфинале над американцами (5:1), считавшимися главными претендентами на золото, наши парни подходяще отпраздновали успех (тогда полуфинал и финал разделяли двое суток).