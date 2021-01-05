Канада была прекрасная, машина отнюдь не красная. Послесловие после провала российской молодежки

Куда проще начать долбить Ларионова. Сто раз вскоре услышим: мол, зачем решил переучивать своих пацанов, если они в клубах играют по другой схеме. За год команда провела один турнир перед МЧМ, как тут можно чему-то научить. Вячеслав Фетисов, наш великий защитник и хороший товарищ Игоря Николаевича, еще перед игрой предупреждал, что не сломать Ларионову систему, в которой с детских лет варится наша молодежь. А он решил это попробовать своим походом в тренеры на рубеже 60 лет. Эта система самого Фетисова быстренько пережевала и выплюнула, когда он был министром спорта. А ему на смену поставила персонажей, которые привели наш спорт к допинговой катастрофе и международному бану.

Мы перестали объективно смотреть на свой хоккей. В нем не принято в последнее время говорить о провалах, давать трезвые оценки локальным успехам, докапываться до сути проблем, делать оргвыводы среди тех, кто ответственен за все. Так, раздаются отдельные мнения авторитетных товарищей, которые еще не позасовывали свои языки куда подальше в отличие от большинства заслуженных и многократных. Они нынче все на «пенсионе», им не с руки критиковать больших дядей, наложивших свои руки на российский хоккей.

Не стоит тут напоминать про золото Пхенчхана – недостойно оно того, чтобы кричать о нем на всех углах. Тот турнир по уровню от Евротура мало чем отличался, а чего стоят эти евро-спарринги в разгар сезона, доказала наша молодежка в Эдмонтоне. Она ведь в ноябре всех в Хельсинки переиграла, ну и что теперь с того?

Кто только за эти годы не выступал за нашу самую любимую сборную. Многие нынче на ведущих ролях в НХЛ. Значит, были таланты. Но взять золото МЧМ им было не суждено. Ну так у нас и на взрослом уровне давно те же беды. При наличии Овечкина, Малкина, Кучерова, Бобровского и Василевского мы на турнирах с участием всех сильнейших никогда ничего не выигрывали. А на чемпионатах мира не побеждаем с 2014-го, когда в Минске разбили всех после оглушительного провала на Играх в Сочи.

Можно долго сетовать на неуклюжесть Аскарова и провал лидеров нападения, на неопытность тренера и дефицит креативных защитников. На то, что не пошло на этот раз. Но это «не пошло» длится уже много лет. За последнее десятилетие Россия не выиграла ни одного молодежного чемпионата мира. Это точно не случайность.

Профессор ввязался в рискованную историю. Зачем оно ему надо было, ставить под удар свою безупречную до этого хоккейную репутацию – не совсем понятно. Помнится, в середине нулевых он вернулся в Россию после завершения своей блистательной и очень долгой карьеры из НХЛ, чтобы проехать по нашим хоккейным регионам. Фетисов звал своего товарища возглавить федерацию хоккея, из которой должны были попросить Стеблина. Александр Яковлевич уже порядком стал раздражать официальные власти, постоянно с ним происходили нехорошие банкетные истории, в том числе за рубежом. Вячеслав Александрович получил тогда добро на приход Ларионова на самом-самом верху.

А Профессор подумал, как следует, да отказался. Мы беседовали с ним в период его размышлений. Причина, по которой он ответил нет, была той же, о чем сегодня говорит Фетисов. Он не пошел против системы, осознавая, что не сдвинет с места ситуацию в российском хоккее, где на каждом углу в ту пору слышалось слово откат. Не в хоккейном, как понимаете, контексте. И вдруг такой бросок с головой в омут на седьмом десятке лет!

Интересно, что конкретно побудило его ввязаться в драку, в которой у него практически нет шансов победить. Драться ради того, чтобы не сказать себе потом, что ты остался в стороне, когда видел необходимость перемен? Ну а в 2004-м неужели было иначе. Как раз тогда был шанс многое изменить, если бы Профессор согласился прийти в ФХР. А теперь упущено столько времени, уже нет тех сил, что были полтора десятка лет назад.

Был же еще период, когда Ларионов трудился в СКА директором по спортивным операциям. Но так же испытал скорое разочарование. Его видение построения КХЛ, структуры нашего хоккея шло вразрез с теми, кто правил в нем бал. Лига равных возможностей, о которой Игорь Николаевич мечтал вместе с Фетисовым, оказалась несбыточной мечтой. Стоящим за большими клубами большим людям она попросту не нужна. Такие правила игры могут угрожать их амбициям, ведь для многих из них хоккей – лишь способ улучшить свой собственный имидж или скрасить тягости от социального проекта в лице очередного ХК, кураторство которого навязано сверху.

Есть, впрочем, еще одна версия того, что заставило вернуться в хоккей в таком качестве Ларионова. Его сын Игорь пытается закрепиться в КХЛ. Нападающий заключил двусторонний полноценный контракт до конца сезона с «Куньлунем» в конце октября, но провел всего 5 матчей в регулярке. Сын легендарного форварда перед этим не играл целый год. В прошлом сезоне он подписал соглашение с фарм-клубом СКА, однако получил серьезную травму, а затем покинул расположение команды. Авторитет отца, конечно, велик, но одно дело, когда ты агент, и совсем другое, когда входишь в штаб сборной. Здесь точно появляются лишние возможности помочь с трудоустройством.

Так или иначе, первая заявка Ларионова на то, чтобы стать хорошим тренером, оказалась отвергнута хоккейным миром. Он попытался научить свою молодежку хоккею, в который в 90-х сам играл в «Детройте». Зачем ему пришла в голову эта идея, уму не приложу. Кто выступал за те «Крылья», и кто у него в составе сегодня в Эдмонтоне. Даже с оговоркой на возраст, игроков из нынешнего созыва немыслимо вообразить будущими звездами НХЛ.

«Русскую пятерку» даже в миниатюре на МЧМ делать было не из кого. Не удивительно, что над великим брендом в соцсетях начали посмеиваться, говоря о нем применительно к пяти пропущенным от канадцев голам. Жаль, что и «Ред машин» в полуфинале оказалась «Красным драндулетом». Не стоило разменивать это историческое название великой команды и развешивать заранее эти ярлыки на несостоявшихся еще мастеров. В спорте почетные звания получают по результатам своего труда, а не по чьему-то хотению. Тут явно кто-то с мультиками про капитана Врунгеля хоккей перепутал.