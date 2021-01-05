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Хватит считать летающие клюшки Аскарова! Надо выйти и выиграть.
05 января 20:56
автор: Александр Федоровский

Хватит считать летающие клюшки Аскарова! Надо выйти и выиграть.

В матче за бронзовые медали сборная России поспорит с командой Финляндии.

С момента триумфа 2011 года россияне лишь раз оказывались вне медалей. Произошло это два года назад и любопытно, что в том же году финны тоже проехали мимо пьедестала почета. На четвертьфинальной стадии россияне уступили американцам, а финны чехам. Любопытно, что за последние десять лет финны аж семь раз пролетали мимо медалей, но при этом трижды брали золото. Как там будет по-фински «всё или ничего»?

Парням Игоря Ларионова нужно срочно взять себя в руки и постараться для начала хотя бы что-то забросить. После полуфинального унижения от Канады российская молодежка этого созыва уже оформила своеобразный рекорд: два матча на турнире без заброшенных шайб - такого в истории выступления российской сборной не было никогда. А если к этому добавить еще и «сухарь» от канадцев в контрольном матче, то становится совсем тоскливо.

Пора уже перестать считать количество клюшек, брошенных Ярославом Аскаровым. Тем более, что главное, конечно же, не в этом. Сборная Ларионова начала этот турнир за здравие, переиграв будущих финалистов - сборную США и совсем не хотелось бы завершать чемпионат за упокой. Но матч против Канады наши провели столь невыразительно, что перед сегодняшней схваткой за бронзу тревожно по-настоящему.

Финны на этом турнире в порядке. Шутка ли - они проиграли лишь будущим финалистам - сборной Канады в группе и США в полуфинале. В матче, где пришлось потратиться основательно и чуть не хватило удачи в концовке. Но это как посмотреть! Не каждая команда сможет отскочить с -2 за 8 минут до окончания третьего периода. Финнам это сделать удалось, но до овертайма не дотянули.

А уж четвертьфинале против шведов финны и вовсе канонически ушатали соперника в концовке, когда уже казалось, что овертайм неминуем. В обоих встречах плей-офф в самые ответственные моменты солировал Рони Хирвонен - именно его точный бросок вывел команду в полуфинал и он же едва не втащил финнов в матч за золото.

Вполне вероятно, что ключевым моментом может стать игра в неравных составах. Хоть чем-то мы можем похвастаться на этом турнире. У сборной России лучший процент при игре в меньшинстве, однако не стоит забывать, что на втором месте располагаются именно финны. Что касается большинства, то круче финской сборной его разыгрывают на этом турнире американцы, а наши по этому показателю всего лишь шестые. Чья возьмет? Узнаем глубокой ночью 6 января.

Полуфинал

Финляндия - Россия 01:30 мск

Финал

Канада - США 05:30 мск

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