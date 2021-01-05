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05 января 22:30
автор: Елена Кузютина

«Северсталь» не скрытый фарм и достойна уважения и плей-офф

Команда Андрея Разина начала 2021 год с победы над «Куньлунем» со счетом 4:2

Пока особое внимание любителей хоккея приковано к МЧМ, команды КХЛ продолжают чемпионат после мини-паузы на новогодние праздники. Дело движется к плей-офф, а значит борьба становится все ожесточеннее. Особенно в середине и конце заветной «восьмерки».

За попадание в розыгрыш Кубка Гагарина сражается и череповецкая «Северсталь». Команда Андрея Разина в этом сезоне приятно удивляет. Молодые и дерзкие, они способны дать бой даже лидерам. Случаются и провалы – куда без этого. Главное – вовремя подняться. После обидного предновогоднего разгрома от сочинцев, «Северсталь» начала 2021 год в гостях – сыграли в Мытищах против «Куньлуня». Уверенно вели первые два периода, немного подсели в третьем, но встречу не уступили, одолев хозяев со счетом 4:2.

Череповец, определенно, заслуживает плей-офф, и на это есть несколько причин:

  1. Команда Разина показывает интересный, зрелищный хоккей. Это не жмущиеся и играющие от обороны «мальчики для битья». Это атакующий стиль, где даже у защитника Провольнева в копилке уже 18 (9+9) очков. Это яркие голы попадающие в топы – вспомните лакросс-гол Вовченко.
  2. «Северсталь» самобытно и автономна. Она не является скрытым фарм-клубом одного из топов. Клуб не позволяет «грабить» и выдергивать из своего состава хорошо проявивших себя хоккеистов. В дедлайн лидеры череповецкого клуба остались на месте.
  3. Желто-черные после победы над «Куньлунем» расположились на шестой строчке. Понятно, что свои очки скорее всего наберет еще финский «Йокерит», и минское «Динамо» будет предъявлять претензии на строчки повыше, но что-то подсказывает – череповецкий клуб порадует своих болельщиков выступлением в самой жаркой части чемпионата.

Пока же «Северсталь» гнет свою линию: старается играть дисциплинированно, но раскованно, делает успешные попытки розыгрыша лишнего, которые в начале сезона были большой проблемой; вратари череповчан умеют подтащить, а игроки исполнить буллиты. Единственное – психология. Иногда желто-черным не удается сохранить задел первых отрезков матча. Так могло случится и сегодня с «Куньлунем».

На шайбы Лалонда, Вовченко и Няттинена хозяева ответили голами ЛокхартаиКейна. Уже на тоненького за пять минут до конца!

Вопрос о победителе снял Александр Петунин, успешно выполнив штрафной бросок, после нарушения Мозика.4:2

Следующий матч «Северсталь» сыграет 7 января против «Авангарда» в Балашихе, а «Куньлунь» в этот же день примет у себя «Сибирь».

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