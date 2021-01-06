Зато Россия обыграла чемпиона мира! Золото МЧМ-2021 - у американцев

- Мы – нация, которая готова играть в атакующий хоккей, а не отсиживаться сзади. Это показал Кубок «Карьяла». Это был позыв, чтобы ребята начали играть первым номером. Тот успех дал нам уверенность.

А чуть раньше главный тренер нашей сборной Игорь Ларионов не пожалел добрых слов для своих подопечных:

Наша сборная оказалась единственной, кому удалось одержать победу над будущими чемпионами мира. Утешение, пусть и слабое…

Вратарь Спенсер Найт после фиаско в стартовом матче против сборной России (3:5) подарков не делал. В финале голкипер американцев сыграл безупречно, отразив несколько мертвых шайб. Его поддержали полевые игроки, дважды уязвив канадца Леви. На 14-й минуте Алекс Таркотт подправил шайбу в сетку после наброса от синей линии. А в самом начале второго Тревор Зеграс первым сориентировался после отскока шайбы от лицевого борта и отправил шайбу в ближний угол, вратарь же начал перемещаться к противоположной штанге.

Вижу большой потенциал – ребята приобрели опыт. На таких турнирах все решают сантиметры, маленькие детали. Нам помешали ошибки, усталость. У ребят вся карьера впереди, не надо их унижать. Спорт есть спорт. Надо двигаться дальше.

Также Ларионов похвалил актив команды – ее капитана Василия Подколзина и его ассистентов Семена Чистякова и Родиона Амирова, а также вратаря Ярослава Аскарова.

- Аскаров – молодой игрок, мы от него многого ждем. Я никогда не сомневался в этом парне, он станет большой звездой в России и в НХЛ. Он хорошо провел турнир, был одним из лучших в команде. Сыграет на молодежном чемпионате мира в следующем году и будет еще лучше, - высказался Профессор.

Сам Аскаров объяснил, почему часто (15 раз и без нее пропустил 5 шайб) терял клюшку:

- С полевой клюшкой лучше, потому что она легче, чем вратарская. Мне она не сильно понравилась, вот я ее и выбрасывал. Может, не те перчатки были, со стороны виднее. А если без шуток, то канадцы очень мобильно играли на пятачке. Когда шайба шла в другой угол, я мог потерять момент, сражаясь со своей клюшкой и соперниками, оставалось только отпускать клюшку и переключаться на другой момент.

Вы делаете акцент на клюшке – с ней пропустил или без нее. Даже когда без нее, то не между ног ведь шайба заходила? Проблема пропущенных голов не в клюшке. Теперь куплю суперклей, буду клюшку приклеивать.

Хорошо, что у меня есть еще один чемпионат мира. За это время надо еще лучше подготовиться, набраться опыта.

Подколзин же заявил, что команда подставила своего тренера и Аскарова.