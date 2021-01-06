ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Испании окончен Алькоркон 2 Сарагоса 1
Кубок Испании окончен Марбелья 2 Вальядолид 3
Италия - Серия А 14:30 Кальяри 0 Беневенто 0 2.55 3.5 2.8
Италия - Серия А 17:00 Болонья 0 Удинезе 0 2.8 3.1 2.8
Италия - Серия А 17:00 Сассуоло 0 Дженоа 0 1.75 3.8 5
Италия - Серия А 17:00 Аталанта 0 Парма 0 1.27 6.6 10.5
Италия - Серия А 17:00 Торино 0 Верона 0 2.6 3.3 2.85
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Интер М 0
Италия - Серия А 17:00 Лацио 0 Фиорентина 0 1.93 3.6 4.2
Италия - Серия А 17:00 Кротоне 0 Рома 0 6.5 5.1 1.46
Италия - Серия А 20:00 Наполи 0 Специя 0
Франция - Лига 1 21:00 Страсбург 0 Ним 0
Франция - Лига 1 21:00 Нант 0 Ренн 0 3.7 3.6 2.06
Франция - Лига 1 21:00 Метц 0 Бордо 0
Франция - Лига 1 21:00 Лорьян 0 Монако 0 4.3 4 1.81
Франция - Лига 1 21:00 Брест 0 Ницца 0 2.17 3.8 3.2
Италия - Серия А 22:45 Милан 0 Ювентус 0 2.9 3.4 2.5
Испания - Примера 23:00 Атлетик Б 0 Барселона 0
Франция - Лига 1 23:00 Сент-Этьен 0 ПСЖ 0 6.9 5.2 1.43
Франция - Лига 1 23:00 Реймс 0 Дижон 0 1.83 3.7 4.5
Франция - Лига 1 23:00 Марсель 0 Монпелье 0 2.12 3.5 3.6
Франция - Лига 1 23:00 Лион 0 Ланс 0 1.47 5.1 6.2
Молодежная сборная России на МЧМ-2021: красивый фантик вместо конфетки
06 января 10:04
автор: Виталий Славин

Молодежная сборная России на МЧМ-2021: красивый фантик вместо конфетки

Премьера Профессора напомнила эпизод из шедевра Данелии «Сережа», когда на обман взрослого мальчик отреагировал: «Дядя Петя, ты дурак?».

Вот теперь я думаю, а на кой ляд почти две недели терзал себя бессонными ночами, гробил на эту, извините, фигню здоровье? Посмотрел бы утром в записи, как это делал, с его слов, Вячеслав Фетисов. Какая разница? Ведь прославленный ветеран поставил стопроцентно точный диагноз: «Ни одного игрока из российской молодежки не взяли бы в сборную Канады».

Но нет. Надежда теплилась до конца первого периода бронзового матча. Хотелось быть вместе с ребятами. Хоть как-то помочь им через океан общим эмоциональным фоном, импульсом сопереживания и поддержки с родины. Тем более что, несмотря ни на что, было видно, что парни стараются. Равнодушных точно нет. Но если ты не знаешь, куда плыть, точнее, капитан ошибся с курсом, тебе никогда не будет попутного ветра. Ну да: «Что они ни делают, не идут дела».

Беда в том, что Игорь Ларионов по ходу турнира не делал никаких выводов после неудач, продолжал гнуть заведомо проигрышную линию. Да и сейчас, после невиданного фиаско, продолжает на ней настаивать.

Такое впечатление, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли ментально да и физически все еще находится в «Детройте» рубежа веков. Профессор, как мне показалось, даже поведение Скотти Боумена на лавке имитирует. Не помню, чтоб канадская легенда на кого-то орал. Вот и Ларионов помалкивал, а заводил партнеров проваливший чемпионат капитан Подколзин. Диковинное, согласитесь, зрелище. Приводившее к тому, что Василий так перевозбуждался, что хватал потом на ровном месте четырехминутные штрафы.

Неужели Игорь Николаевич так и не понял, что у него в руках оказались по сути дети?! Которым отеческий окрик зачастую просто необходим. Что это не «Ред Уингз» эпохи без потолка зарплат, напичканный состоявшимися в профессии глыбами. Ими и вправду рулить не требовалось. Как говорил футбольный гуру Константин Бесков применительно к национальной команде, главное – подобрать игроков и расставить. Что Боумен великолепно и провернул в середине 90-х, когда сформировал Русскую пятерку. После чего, по его признанию, просто смотрел и любовался кружевами Федорова, Фетисова, Ларионова, Козлова, Константинова.

Но ведь у Профессора в НХЛ были и другие времена, о которых мало вспоминают. Провал в «Ванкувере», Владимира Крутова даже оттуда попросили. Войнушка с тренером Константином в «Сан-Хосе». Неудачная гастроль во «Флориде» и тихий финиш в «Нью-Джерси». Мне представляется, что в работе с молодежкой Ларионову стоило ориентироваться на эти клубы второй руки, а не на культовую банду Скотти.

Благими помыслами вымощена дорога в ад. Все мы двумя руками за искренний, наступательный, агрессивный хоккей первым номером а-ля сборная СССР и ЦСКА/«Детройт». Но даже сборная Канады в оптимальном варианте давно так не играет – что на Олимпиадах, что на Кубке мира. Неужели Профессор не в курсе, как Бэбкок вымучил золото в Сочи?! Да и в Эдмонтоне в полуфинале против россиян хозяева отнюдь не побежали сразу вперед. Играли с оглядкой на тылы. По старой памяти. Хотя бы прошлого МЧМ. А так легко бы Аскарову и десяток шайб накидали.

По мне, главный итог МЧМ-2021 – все мы слишком доверились красивым идеям новичка в профессии. Шишки он набил вместе с нами. Ладно – мы, сторонние наблюдатели. У большинства ребят это был последний шанс взять золото молодежного ЧМ, поквитаться с теми же Кленовыми за обидное поражение в прошлогоднем финале. Эта заноза теперь останется с ними навсегда.

В Эдмонтоне педагог-дебютант просчитался абсолютно во всех аспектах. Мало того, что мы в решающий момент так и не увидели «нескучный хоккей, который приятно смотреть, когда игра – это весело и в удовольствие». Тренер никак не мотивировал игроков на скамье и, судя по всему, в раздевалке. Промахнулся он и с выводом команды на пик формы. Лучший матч на МЧМ-2021 россияне выдали в группе со шведами, а потом со свистом покатились вниз.

Чудом в четвертьфинале убежали от немцев. На игру с Канадой вроде как и не выходили вовсе. Сдохли к концу первого периода бронзового матча с финнами, эмоционально обнуленными после драматичного полуфинала с будущими чемпионами из США.

Давеча я вспоминал катастрофу на МЧМ-1993, где мы влетели Канаде 1:9 и в итоге после золота-1992 рухнули на шестое место. Сейчас кое-как в четверку все-таки влезли. Но что-то я сильно сомневаюсь, что из этого созыва молодежки выйдут такие мастера, как из команды Игоря Моисеева, а именно – Николай Хабибулин, Сергей Гончар, Алексей Яшин, Виктор Козлов, Сергей Брылин, Николай Цулыгин, Александр Гулявцев.

Буду счастлив ошибиться.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Минское "Динамо" вырвало победу у СКАНазвана дата боя Андрея Орловского с Томом АспиналломЮлия Ступак стала четвертой в женской гонке с раздельным стартом на "Тур де Ски"Фетисов высказался о поражении сборной РоссииМолниеносная реакция Ларионова на критику ФетисоваИгрок канадской молодежки высказался о российских хоккеистах
Хоккей Брагина поломали, хоккей Ларионова не построили. Печальные выводы из МЧМ-2021
Российская молодежка провалом завершила чемпионат мира в Эдмонтоне, оставшись без медалей после проигрыша финнам в матче за бронзу (1:4).
«Не хочу общаться с людьми, которые заикаются об отставке Ларионова». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал поражение (1:4) российской сборной от финнов в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне, а также подвел итоги всего турнира для нашей команды.
Не наиграли даже на бронзу. Как Россия завершила МЧМ поражением от финнов (видео)
Дебютный молодежный чемпионат мира Игоря Ларионова в качестве главного тренера сборной России не удался – наша команда впервые с Баффало-2018 не попала в тройку призеров.
Дацюк рассказал о реванше с ЦСКА, фиаско молодежки и контракте Ковальчука
После матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» на выезде по буллитам победил столичных армейцев, на ответы журналистов (в том числе и «Плеймейкера») ответил капитан уральцев Павел Дацюк.
«Какой позор?» от Родниной и «вторая клюшка» для Аскарова. Как Россия оценила провал с Канадой
Реакция на разгром российской молодежки в полуфинале МЧМ-2021 (0:5) резко разнится между «мнением народа» и комментариями официальных и заинтересованных лиц.
С Кобелем, но без Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Полуфинал с Канадой показал: лидеров в сборной России нет». МЧМ с Николишиным
Разгромное поражение (0:5) российской сборной от Кленовых листьев в полуфинале проходящего в Эдмонтоне молодежного чемпионата мира специально для «Плеймейкера» прокомментировал чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин.
Попали под каток. Как Россия проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021 (видео)
Команда Игоря Ларионова по всем статьям уступила хозяевам молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне канадцам (0:5). Рассказываем, как это было.
Как «Спартак» вел 3:1, но проиграл в Магнитогорске 26-й раз из 26
Красно-белые так и не смогли впервые отобрать очки в гостях у "Металлурга", позволив сопернику совершить камбэк (4:3). Спартаковская черная серия в Магнитке длится уже 28 лет.
«Разговоры о необъективности канадских арбитров – полный бред». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» оценивает шансы сборных России и Канады в предстоящем (в 2 часа ночи с 4 на 5 января) полуфинальном поединке молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поздравляет спортивный мир с Новым годом!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика