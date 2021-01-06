Молодежная сборная России на МЧМ-2021: красивый фантик вместо конфетки

Вот теперь я думаю, а на кой ляд почти две недели терзал себя бессонными ночами, гробил на эту, извините, фигню здоровье? Посмотрел бы утром в записи, как это делал, с его слов, Вячеслав Фетисов. Какая разница? Ведь прославленный ветеран поставил стопроцентно точный диагноз: «Ни одного игрока из российской молодежки не взяли бы в сборную Канады».

Но нет. Надежда теплилась до конца первого периода бронзового матча. Хотелось быть вместе с ребятами. Хоть как-то помочь им через океан общим эмоциональным фоном, импульсом сопереживания и поддержки с родины. Тем более что, несмотря ни на что, было видно, что парни стараются. Равнодушных точно нет. Но если ты не знаешь, куда плыть, точнее, капитан ошибся с курсом, тебе никогда не будет попутного ветра. Ну да: «Что они ни делают, не идут дела».

Беда в том, что Игорь Ларионов по ходу турнира не делал никаких выводов после неудач, продолжал гнуть заведомо проигрышную линию. Да и сейчас, после невиданного фиаско, продолжает на ней настаивать.

Такое впечатление, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли ментально да и физически все еще находится в «Детройте» рубежа веков. Профессор, как мне показалось, даже поведение Скотти Боумена на лавке имитирует. Не помню, чтоб канадская легенда на кого-то орал. Вот и Ларионов помалкивал, а заводил партнеров проваливший чемпионат капитан Подколзин. Диковинное, согласитесь, зрелище. Приводившее к тому, что Василий так перевозбуждался, что хватал потом на ровном месте четырехминутные штрафы.

Неужели Игорь Николаевич так и не понял, что у него в руках оказались по сути дети?! Которым отеческий окрик зачастую просто необходим. Что это не «Ред Уингз» эпохи без потолка зарплат, напичканный состоявшимися в профессии глыбами. Ими и вправду рулить не требовалось. Как говорил футбольный гуру Константин Бесков применительно к национальной команде, главное – подобрать игроков и расставить. Что Боумен великолепно и провернул в середине 90-х, когда сформировал Русскую пятерку. После чего, по его признанию, просто смотрел и любовался кружевами Федорова, Фетисова, Ларионова, Козлова, Константинова.