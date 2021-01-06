Молодежная сборная России на МЧМ-2021: красивый фантик вместо конфетки

Вот теперь я думаю, а на кой ляд почти две недели терзал себя бессонными ночами, гробил на эту, извините, фигню здоровье? Посмотрел бы утром в записи, как это делал, с его слов, Вячеслав Фетисов. Какая разница? Ведь прославленный ветеран поставил стопроцентно точный диагноз: «Ни одного игрока из российской молодежки не взяли бы в сборную Канады».
Но нет. Надежда теплилась до конца первого периода бронзового матча. Хотелось быть вместе с ребятами. Хоть как-то помочь им через океан общим эмоциональным фоном, импульсом сопереживания и поддержки с родины. Тем более что, несмотря ни на что, было видно, что парни стараются. Равнодушных точно нет. Но если ты не знаешь, куда плыть, точнее, капитан ошибся с курсом, тебе никогда не будет попутного ветра. Ну да: «Что они ни делают, не идут дела».
Беда в том, что Игорь Ларионов по ходу турнира не делал никаких выводов после неудач, продолжал гнуть заведомо проигрышную линию. Да и сейчас, после невиданного фиаско, продолжает на ней настаивать.
Такое впечатление, что трехкратный обладатель Кубка Стэнли ментально да и физически все еще находится в «Детройте» рубежа веков. Профессор, как мне показалось, даже поведение Скотти Боумена на лавке имитирует. Не помню, чтоб канадская легенда на кого-то орал. Вот и Ларионов помалкивал, а заводил партнеров проваливший чемпионат капитан Подколзин. Диковинное, согласитесь, зрелище. Приводившее к тому, что Василий так перевозбуждался, что хватал потом на ровном месте четырехминутные штрафы.
Неужели Игорь Николаевич так и не понял, что у него в руках оказались по сути дети?! Которым отеческий окрик зачастую просто необходим. Что это не «Ред Уингз» эпохи без потолка зарплат, напичканный состоявшимися в профессии глыбами. Ими и вправду рулить не требовалось. Как говорил футбольный гуру Константин Бесков применительно к национальной команде, главное – подобрать игроков и расставить. Что Боумен великолепно и провернул в середине 90-х, когда сформировал Русскую пятерку. После чего, по его признанию, просто смотрел и любовался кружевами Федорова, Фетисова, Ларионова, Козлова, Константинова.
Но ведь у Профессора в НХЛ были и другие времена, о которых мало вспоминают. Провал в «Ванкувере», Владимира Крутова даже оттуда попросили. Войнушка с тренером Константином в «Сан-Хосе». Неудачная гастроль во «Флориде» и тихий финиш в «Нью-Джерси». Мне представляется, что в работе с молодежкой Ларионову стоило ориентироваться на эти клубы второй руки, а не на культовую банду Скотти.
Благими помыслами вымощена дорога в ад. Все мы двумя руками за искренний, наступательный, агрессивный хоккей первым номером а-ля сборная СССР и ЦСКА/«Детройт». Но даже сборная Канады в оптимальном варианте давно так не играет – что на Олимпиадах, что на Кубке мира. Неужели Профессор не в курсе, как Бэбкок вымучил золото в Сочи?! Да и в Эдмонтоне в полуфинале против россиян хозяева отнюдь не побежали сразу вперед. Играли с оглядкой на тылы. По старой памяти. Хотя бы прошлого МЧМ. А так легко бы Аскарову и десяток шайб накидали.
По мне, главный итог МЧМ-2021 – все мы слишком доверились красивым идеям новичка в профессии. Шишки он набил вместе с нами. Ладно – мы, сторонние наблюдатели. У большинства ребят это был последний шанс взять золото молодежного ЧМ, поквитаться с теми же Кленовыми за обидное поражение в прошлогоднем финале. Эта заноза теперь останется с ними навсегда.
В Эдмонтоне педагог-дебютант просчитался абсолютно во всех аспектах. Мало того, что мы в решающий момент так и не увидели «нескучный хоккей, который приятно смотреть, когда игра – это весело и в удовольствие». Тренер никак не мотивировал игроков на скамье и, судя по всему, в раздевалке. Промахнулся он и с выводом команды на пик формы. Лучший матч на МЧМ-2021 россияне выдали в группе со шведами, а потом со свистом покатились вниз.
Чудом в четвертьфинале убежали от немцев. На игру с Канадой вроде как и не выходили вовсе. Сдохли к концу первого периода бронзового матча с финнами, эмоционально обнуленными после драматичного полуфинала с будущими чемпионами из США.
Давеча я вспоминал катастрофу на МЧМ-1993, где мы влетели Канаде 1:9 и в итоге после золота-1992 рухнули на шестое место. Сейчас кое-как в четверку все-таки влезли. Но что-то я сильно сомневаюсь, что из этого созыва молодежки выйдут такие мастера, как из команды Игоря Моисеева, а именно – Николай Хабибулин, Сергей Гончар, Алексей Яшин, Виктор Козлов, Сергей Брылин, Николай Цулыгин, Александр Гулявцев.
Буду счастлив ошибиться.