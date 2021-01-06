Пример Волшебника заразителен. Как «Ак Барс» победил «Динамо»

Спартаковцы прибыли в Челябинск с грузом от трех поражений подряд, которые они потерпели в отсутствие своего капитана Анатолия Никонцева. Сегодня он вернулся, не забил, но красно-белые одержали очень нужную для них победу, причем с солидным перевесом в счете. Главный тренер москвичей Олег Знарок доверил ворота неудачно сыгравшему в Магнитогорске Юлиусу Гудачеку и не прогадал. Хотя словак и капитулировал перед форвардом уральцев Лукашем Седлаком, сделавшим дубль и украсившим его эффектным голом-тачдауном.
Порыв чеха не поддержал его соотечественник вратарь Роман Вилл. После четырех пропущенных шайб он уступил пост номер один победителю Кубка Первого канала-2020 Ивану Федотову, которого заставили капитулировать Сергей Широков и Илья Зубов.
Победа позволила «Спартаку» оторваться от «Витязя» и укрепить позиции в зоне плей-офф.
«Ак Барс» продлил до девяти матчей победную серию. Не помешал команде Дмитрия Квартальнова незапланированный двухнедельный простой из-за отмены Кубка Шпенглера, в котором она должна была участвовать. Пришлось казанцам поддерживать игровой тонус игрой в бенди на морозе.
Бело-голубые открыли счет после броска Ивана Игумнова, к которому в начале сезона у главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова имелись серьезные претензии. Атаковал форвард с острого угла, но с близкого расстояния, голкипер хозяев Адам Рейдеборн пропустил шайбу в домик.
Швед с лихвой реабилитировался, когда лучший снайпер чемпионата Дмитрий Яшкин замыкал прострел защитника Андрея Сергеева. Русский чех уже готов был отпраздновать свой 30-й гол в чемпионате, как на пути шайбы вырос вратарский щиток.
Счет же сравнял Стефан Да Коста, реализовав численное преимущество. Бросил француз с кистей, а новичок команды Харри Песонен (отчисленный из «Магнитки») поставил перед голкипером Александром Еременко экран. Вратарь-ветеран безуспешно попытался выглянуть из-за габаритного финна, прямо как Владимир Мышкин в роковом матче с американскими студентами на Олимпиаде-1980 в эпизоде с победным голом капитана звездно-полосатых Майком Эрузионе.
А на 45-й минуте нападающий хозяев Станислав Галиев исполнил бросок с неудобной руки. Повторив трюк капитана «Автомобилиста» Павла Дацюка, поразившего накануне ворота ЦСКА. Правда, «барс» атаковал не под столь острым углом и с другого фланга. И шайба полетела не ближнюю девятку, а вратарю в домик. Среагировать было архисложно.
Гости заслуживали хотя бы ничью в основное время, но хозяева отстояли победу до финальной сирены.
Теперь московское «Динамо» ждет испытание домашней серией из десяти (!) матчей. «Ак Барс» же вышел на чистое первое место в регулярном чемпионате не только по набранным, но и по потерянным очкам. В прошлом сезоне команда Квартальнова отдала Кубок континента ЦСКА в последний игровой день гладкого этапа чемпионата, проиграв дома «Автомобилисту». Думается, теперь «Ак Барс» поступит по-другому.