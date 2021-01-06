Пример Волшебника заразителен. Как «Ак Барс» победил «Динамо»

Спартаковцы прибыли в Челябинск с грузом от трех поражений подряд, которые они потерпели в отсутствие своего капитана Анатолия Никонцева. Сегодня он вернулся, не забил, но красно-белые одержали очень нужную для них победу, причем с солидным перевесом в счете. Главный тренер москвичей Олег Знарок доверил ворота неудачно сыгравшему в Магнитогорске Юлиусу Гудачеку и не прогадал. Хотя словак и капитулировал перед форвардом уральцев Лукашем Седлаком, сделавшим дубль и украсившим его эффектным голом-тачдауном.

Порыв чеха не поддержал его соотечественник вратарь Роман Вилл. После четырех пропущенных шайб он уступил пост номер один победителю Кубка Первого канала-2020 Ивану Федотову, которого заставили капитулировать Сергей Широков и Илья Зубов.

Победа позволила «Спартаку» оторваться от «Витязя» и укрепить позиции в зоне плей-офф.

«Ак Барс» продлил до девяти матчей победную серию. Не помешал команде Дмитрия Квартальнова незапланированный двухнедельный простой из-за отмены Кубка Шпенглера, в котором она должна была участвовать. Пришлось казанцам поддерживать игровой тонус игрой в бенди на морозе.

Бело-голубые открыли счет после броска Ивана Игумнова, к которому в начале сезона у главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова имелись серьезные претензии. Атаковал форвард с острого угла, но с близкого расстояния, голкипер хозяев Адам Рейдеборн пропустил шайбу в домик.