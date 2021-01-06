ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А не начался Кальяри 0 Беневенто 0
Италия - Серия А не начался Аталанта 0 Парма 0
Италия - Серия А не начался Торино 0 Верона 0
Италия - Серия А не начался Сампдория 0 Интер М 0
Италия - Серия А не начался Лацио 0 Фиорентина 0
Италия - Серия А не начался Кротоне 0 Рома 0
Италия - Серия А не начался Болонья 0 Удинезе 0
Италия - Серия А не начался Сассуоло 0 Дженоа 0
Италия - Серия А не начался Наполи 0 Специя 0
Франция - Лига 1 не начался Страсбург 0 Ним 0
Франция - Лига 1 не начался Нант 0 Ренн 0 4.1 2.45 2.6
Франция - Лига 1 не начался Метц 0 Бордо 0
Франция - Лига 1 не начался Лорьян 0 Монако 0 4.5 2.95 2.08
Франция - Лига 1 не начался Брест 0 Ницца 0 1.09 12 20
Италия - Серия А 22:45 Милан 0 Ювентус 0 3.6 3.5 2.12
Франция - Лига 1 23:00 Реймс 0 Дижон 0 1.9 3.5 4.4
Франция - Лига 1 23:00 Марсель 0 Монпелье 0 2.22 3.3 3.5
Франция - Лига 1 23:00 Лион 0 Ланс 0 1.52 4.7 6.1
Испания - Примера 23:00 Атлетик Б 0 Барселона 0
Франция - Лига 1 23:00 Сент-Этьен 0 ПСЖ 0 10 6 1.3
Пример Волшебника заразителен. Как «Ак Барс» победил «Динамо»
06 января 21:09
автор: Владислав Домрачев

Пример Волшебника заразителен. Как «Ак Барс» победил «Динамо»

В программе из трех матчей сегодняшнего игрового дня в КХЛ выделяем победы «Спартака» в Челябинске (6:2) и «Ак Барса» над московским «Динамо» (2:1).

Спартаковцы прибыли в Челябинск с грузом от трех поражений подряд, которые они потерпели в отсутствие своего капитана Анатолия Никонцева. Сегодня он вернулся, не забил, но красно-белые одержали очень нужную для них победу, причем с солидным перевесом в счете. Главный тренер москвичей Олег Знарок доверил ворота неудачно сыгравшему в Магнитогорске Юлиусу Гудачеку и не прогадал. Хотя словак и капитулировал перед форвардом уральцев Лукашем Седлаком, сделавшим дубль и украсившим его эффектным голом-тачдауном.

Порыв чеха не поддержал его соотечественник вратарь Роман Вилл. После четырех пропущенных шайб он уступил пост номер один победителю Кубка Первого канала-2020 Ивану Федотову, которого заставили капитулировать Сергей Широков и Илья Зубов.

Победа позволила «Спартаку» оторваться от «Витязя» и укрепить позиции в зоне плей-офф.

«Ак Барс» продлил до девяти матчей победную серию. Не помешал команде Дмитрия Квартальнова незапланированный двухнедельный простой из-за отмены Кубка Шпенглера, в котором она должна была участвовать. Пришлось казанцам поддерживать игровой тонус игрой в бенди на морозе.

Бело-голубые открыли счет после броска Ивана Игумнова, к которому в начале сезона у главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова имелись серьезные претензии. Атаковал форвард с острого угла, но с близкого расстояния, голкипер хозяев Адам Рейдеборн пропустил шайбу в домик.

Швед с лихвой реабилитировался, когда лучший снайпер чемпионата Дмитрий Яшкин замыкал прострел защитника Андрея Сергеева. Русский чех уже готов был отпраздновать свой 30-й гол в чемпионате, как на пути шайбы вырос вратарский щиток.

Счет же сравнял Стефан Да Коста, реализовав численное преимущество. Бросил француз с кистей, а новичок команды Харри Песонен (отчисленный из «Магнитки») поставил перед голкипером Александром Еременко экран. Вратарь-ветеран безуспешно попытался выглянуть из-за габаритного финна, прямо как Владимир Мышкин в роковом матче с американскими студентами на Олимпиаде-1980 в эпизоде с победным голом капитана звездно-полосатых Майком Эрузионе.

А на 45-й минуте нападающий хозяев Станислав Галиев исполнил бросок с неудобной руки. Повторив трюк капитана «Автомобилиста» Павла Дацюка, поразившего накануне ворота ЦСКА. Правда, «барс» атаковал не под столь острым углом и с другого фланга. И шайба полетела не ближнюю девятку, а вратарю в домик. Среагировать было архисложно.

Гости заслуживали хотя бы ничью в основное время, но хозяева отстояли победу до финальной сирены.

Теперь московское «Динамо» ждет испытание домашней серией из десяти (!) матчей. «Ак Барс» же вышел на чистое первое место в регулярном чемпионате не только по набранным, но и по потерянным очкам. В прошлом сезоне команда Квартальнова отдала Кубок континента ЦСКА в последний игровой день гладкого этапа чемпионата, проиграв дома «Автомобилисту». Думается, теперь «Ак Барс» поступит по-другому.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Определились лучшие хоккеисты молодёжного чемпионата мираNissan выпустил новую версию Juke 2021 - ENIGMAРоссия сразится за третье место на МЧМ по хоккею с ФинляндиейС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островЛарионов объяснился за позорный проигрыш финамУ Бардакова началась истерика после проигрыша финнам
Хоккей Брагина поломали, хоккей Ларионова не построили. Печальные выводы из МЧМ-2021
Российская молодежка провалом завершила чемпионат мира в Эдмонтоне, оставшись без медалей после проигрыша финнам в матче за бронзу (1:4).
«Не хочу общаться с людьми, которые заикаются об отставке Ларионова». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал поражение (1:4) российской сборной от финнов в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне, а также подвел итоги всего турнира для нашей команды.
Не наиграли даже на бронзу. Как Россия завершила МЧМ поражением от финнов (видео)
Дебютный молодежный чемпионат мира Игоря Ларионова в качестве главного тренера сборной России не удался – наша команда впервые с Баффало-2018 не попала в тройку призеров.
Дацюк рассказал о реванше с ЦСКА, фиаско молодежки и контракте Ковальчука
После матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» на выезде по буллитам победил столичных армейцев, на ответы журналистов (в том числе и «Плеймейкера») ответил капитан уральцев Павел Дацюк.
«Какой позор?» от Родниной и «вторая клюшка» для Аскарова. Как Россия оценила провал с Канадой
Реакция на разгром российской молодежки в полуфинале МЧМ-2021 (0:5) резко разнится между «мнением народа» и комментариями официальных и заинтересованных лиц.
С Кобелем, но без Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Полуфинал с Канадой показал: лидеров в сборной России нет». МЧМ с Николишиным
Разгромное поражение (0:5) российской сборной от Кленовых листьев в полуфинале проходящего в Эдмонтоне молодежного чемпионата мира специально для «Плеймейкера» прокомментировал чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин.
Попали под каток. Как Россия проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021 (видео)
Команда Игоря Ларионова по всем статьям уступила хозяевам молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне канадцам (0:5). Рассказываем, как это было.
Как «Спартак» вел 3:1, но проиграл в Магнитогорске 26-й раз из 26
Красно-белые так и не смогли впервые отобрать очки в гостях у "Металлурга", позволив сопернику совершить камбэк (4:3). Спартаковская черная серия в Магнитке длится уже 28 лет.
«Разговоры о необъективности канадских арбитров – полный бред». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» оценивает шансы сборных России и Канады в предстоящем (в 2 часа ночи с 4 на 5 января) полуфинальном поединке молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.

Футбол. Головин выходит на поле. Ковид взялся за «Ювентус». Хоккей. Россия vs Финляндия

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика