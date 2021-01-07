Не туда попал. Попытки Ларионова изменить стиль игры молодежки бесперспективны и даже вредны

Чемпион мира, с успехом поигравший в НХЛ Илья Брызгалов предлагает свою помощь для выведения на топ-уровень провалившегося в Эдмонтоне вратаря Ярослава Аскарова . Так и говорит: главное, чтобы он попал в хорошие руки. То есть, если правильно понимать Илью, сейчас Аскаров был не в тех руках. А он знает, как сделать так, чтобы у голкипера на смех всему хоккейному миру не выпадала 15 раз за турнир из рук клюшка. Ну и другие огрехи в его игре Брызгалов готов устранить.

Матчи с немцами в четвертьфинале и финнами за бронзу действительно складывались таким образом, что в их концовках наш соперник имел преимущество. Россияне первыми забивали, а потом постепенно сдувались. Но что делать с канадским полуфиналом? Там же нас разбили в пух и прах к началу 16-й минуты. Когда успели устать? Причем тут физподготовка? Наоборот, во второй середине матча наши парни стали оживать. Не вписывается в картину, нарисованную Третьяком, этот элемент. Но пусть все равно крайним будет физрук, почему нет. Бездействие в таких случаях всегда хуже сомнительного действия.

Бывший партнер Ларионова по ЦСКА и сборной Советского Союза Владислав Третьяк уже, похоже, нашел крайнего в проблемах игры нашей команды. Президент ФХР обратил внимание на плохую физическую форму в матчах плей-офф. Тренер по «физике», судя по всему, уже не жилец. Должен же кто-то ответить головой. Профессорский скальп публика не просто не требует, категорически не приемлет даже такую постановку вопроса. Значит, надо найти фигуру менее заметную.

То, что он заслужил за свою игровую карьеру, ему уже перепало: почет и уважение никуда не денутся, никто не собирается добавлять черных красок в его знаменательную биографию. Но не отменяет же неуд, полученный в Эдмонтоне, работу над ошибками. Оставлять или увольнять Ларионова – серьезная дилемма. Ситуация на сегодня видится так, что против продолжения сотрудничества с тренером в работе с молодежкой играет куча факторов, а за – только его честное громкое имя и куча его друзей, работающих в нашем хоккее.

Еще один кандидат на выход нарисовался – тренер-вратарей. В Канаду в этом качестве поехал Николай Хабибулин, но до старта турнира вынужден был вернуться домой из-за смерти отца. Аскарова вел на МЧМ по зуму (или скайпу, не столь важно) тренер-вратарей национальной сборной Рашит Давыдов, который в этой должности работает и в СКА. Но в Питере у Аскарова сезон идет нормально. А в молодежке он проваливается второй год подряд. Валерий Брагин год назад Ярика убрал по ходу турнира, сделав вторым. Но в финале все равно уступил – в том числе из-за ошибок голкипера Амира Мифтахова, выдавшего супергиру с Канадой в группе (6:0), но в целом также нестабильного игравшего на турнире.

Василий Подколзин. Фото: ФХР

Фетисов сгущает краски

Вячеслав Фетисов зашел с другой стороны в поисках виновных в наших хоккейных бедах. Когда прославленный защитник, хороший товарищ и многолетний партнер Ларионова по сборной и клубам говорит, что из нынешней нашей сборной ни один игрок не попал бы в канадскую, то подписывает приговор всему российскому хоккею. В топ-20 бомбардиров МЧМ у нас действительно не вошел никто, а среди снайперов – один человек. Василий Пономарев стал 17-м с тремя голами за турнир. Но у нас и на прошлом чемпионате мира в Остраве больше трех шайб за турнир никто не забил, а за команду было не стыдно. Она в финале должна была канадцев побеждать, лучше них играла.

Какой из этого вывод? Фетисов сгущает краски. Проблема есть, но у Канады во все времена выбор игроков хорошего уровня был богаче. В период расцвета СССР и «Красной машины» (не путать с образцом сегодняшней сборки!) все было точно так же. Вячеслав Александрович давно стоит в оппозиции руководству российского хоккея, хоть и не выпячивает открыто свое негативное отношение к происходящему. Бывает, покритикует как следует, скажет о вечном, о детском хоккее, который погряз в странных делишках. В этом они с Ларионовым солидарны. Но не появятся завтра другие игроки и другие вратари. Те, кто успешно играл на МЧМ год, два назад, были слеплены из то же теста, подготовлены той же системой. Изменить здесь ничего не получится за короткий срок.

Василий Подколзин (справа) против Кайдена Гуле (слева). Фото: ФХР

Поставить стиль в хоккее и модно одеться – две большие разницы

Тренера по «физике» можно найти другого. Как и тренера-вратарей. Игроков – не найдем. Может, выкинем пару-тройку блатных, на которых сегодня многие намекают. Но такие граждане есть в каждом составе, все это знают. Это вопрос на самом деле скользкий. Нет проблемы в том плане, чтобы в молодежку не попал кто-то реально крутой. А предпочтения личностные всегда были и будут. Как ни крути, проблема результата упирается в нашем случае не в выборе основы, а в умение главного тренера выжать максимум из того материала, которым он обладает. У Брагина это с переменным успехом получалось на протяжении десяти лет с небольшим перерывом. Ларионов не дал ни одного повода для того, чтобы поверить в чудесное преображение команды через год.

Профессор пытается привить молодежной сборной совершенно другую философию игры, чем была у предшественника. Он этого не скрывал до прихода в тренеры, не стал отказываться от своих взглядов после провала на МЧМ. «Бороться и обороняться – это не стиль современной сборной России» – такими словами Ларионов подвел итог безмедального МЧМ. Но поставить стиль в хоккее – это не то же самое, что пойти и модно одеться. Фетисов не раз предупреждал об этом, говоря, что такие вещи меняются только на глобальном уровне. Надо перемалывать всю систему, менять ее сверху до низу, начиная с детского хоккея. Попытки создать коммунизм в отдельно взятой стране (в нашем случае – команде) обречены на провал.

Более того, они вредны. Чего в итоге добился Ларионов своими хотелками научить молодежь играть в тот хоккей, с которым он сам побеждал в «Детройте» 90-х? Сегодня эти парни очарованы тем, что человек такого масштаба с ними работал. Они смотрят на него с открытыми ртами. Но потом до них дойдет, что никаких дивидендов от этого они не получили, а вот удар по психике случился не слабый. Их теперь полстраны лузерами считают.

Они вернутся в свои клубы и будут там «бороться и обороняться». Потому что так устроен весь российский хоккей. Не играем мы в 2021 году по-другому. И не собираемся переучиваться. ФХР устроила неудачный эксперимент, хотя и от него есть польза. Мы наверняка многое поймем после нынешней оплеухи. И свое отношение к хоккею Брагина пересмотрим. Многие ведь называли его «рабоче-крестьянским», свысока смотрели на нашего тренера, выигравшего для России последнее молодежное золото. Но жизнь показывает, что для другого хоккея мы не созрели.

А Ларионову надо было идти не к молодежи со своими детройтовскими идеями. Где они точно нужны, так это в главной команде страны, когда она собирается на Олимпиады с участием всех сильнейших. Вот там действительно под рукой будут те люди, кто понимает, что такое крутой энхаэловский хоккей. Которых не надо ни переучивать, ни мотивировать. Которым, по большему счету, не нужны ни тренер-вратарей, ни физрук. Им нужен тот, кто для них большой авторитет и специалист, знающий толк в настоящем большом хоккее.