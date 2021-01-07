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Версия провала молодежки на ЧМ-2021: во всем виноват Китай?
07 января 16:00
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Версия провала молодежки на ЧМ-2021: во всем виноват Китай?

Виталий Славин находит неожиданную причину неудачного выступления молодежной сборной России на чемпионате мира в Эдмонтоне.

По ходу турнира в Эдмонтоне были видно, что силы оставляют наших ребят. Что россияне не могут прибавить, переломить игру. В чем же причина?

Лучший хоккеист мира ХХ века Владислав Третьяк в интервью ТАСС объяснил фиаско именно плохой физической подготовкой российских юниоров:

– На этом чемпионате мира у сборной видел только две хорошие игры против американцев и шведов. Был еще хороший период против финнов, а когда преимущество в физике кончается, мы сравниваемся по этому состоянию со всеми командами. Считаю, команда у нас неплохая, но физически она неподготовленная, из-за чего есть брак, нет скоростей. В итоге в бронзовом матче нас хватило только на первые десять минут, когда мы выглядели просто шикарно.

В этом плане надо разбираться, кто тренер по физической подготовке, и 8 января мы собираем тренерский штаб, будем обсуждать, в чем причина. Когда есть такая физика, то есть давление, скорости, и сразу в матче с финнами были три момента, деваться шайбе некуда было, были выходы один на один, два в одного. Как силенки стали уходить, финны нас догнали по броскам. А так ребята мастеровитые, техника у них хорошая, претензии к ним трудно предъявить.

Фото: ФХР

Перед завтрашним совещанием в ФХР предложу свою версию той самой причины.

Но сперва уточню, что десять сильных минут в бронзовом матче не наша заслуга – просто финны долго входили в игру после драмы накануне в полуфинале со США. Еще к 52-й минуте северяне горели 1:3, однако меньше чем за пять минут сумели восстановить равновесие. После чего, судя по всему, выдохнули и мысленно готовились к овертайму. Вот тут-то американцы их подловили: забили победный гол за 76 секунд до конца.

Понятно, за 17 часов между катастрофой в полуфинале и матчем за бронзу молодежь Суоми элементарно не успела отойти от этого удара ментально. Тем не менее десяти минут им хватило, чтобы перестроиться, втянуться в игру психологически, почувствовать вкус новой цели. К концу стартового периода лично я в победе финнов уже не сомневался. Ибо к первому перерыву россияне в сравнении с оппонентами просто встали.

Да, два лучших наших матча на МЧМ-2021 – первый (с США) и четвертый (с Тре Крунур). Я бы еще добавил выставочную встречу с Канадой, где мы уступили хозяевам, в отличие от фиаско в полуфинале, самую малость.

Иначе говоря, изначально нам сил вроде как хватало, но с третьего периода четвертьфинала с Германией физика вдруг стала куда-то стремительно испаряться.

Можно, конечно, обрушиться с критикой на тренерский штаб: дескать, Ларионов и Ко промахнулись с выводом команды на пик формы. Но, переспав с этой проблемой минувшую ночь, я склоняюсь к другому предположению.

Ярослав Аскаров. Фото: ФХР

А не виноват ли во всех наших бедах китайский супервирус?

Президент КХЛ Алексей Морозов 17 декабря обнародовал количество заболевших в лиге. Оно чудовищно – 529 игроков и сотрудников клубов. Если к этому добавить контингент молодежной (МХЛ) и женской (ЖХЛ) лиг, число возрастет более чем вдвое – 1251 человек.

Доподлинно неизвестно, сколько нынешних сборников подхватили эту заразу. При этом основной вратарь сборной Ярослав Аскаров по окончании МЧМ-2021 признался, что в нынешнем сезоне переболел уже дважды, не уточнив, правда, чем. Не исключено, что избежали инфекции только четверо – защитник Ян Кузнецов, нападающие Василий Пономарев, Михаил Абрамов, Владислав Фирстов. Во-первых, они выглядели в сравнении с партнерами достаточно свежо. Во-вторых, все четверо прилетели в Россию из Северной Америки лишь за несколько дней до открытия тренировочного лагеря в Новогорске.

Косвенно эту версию подтверждает выступление шведов. Они ведь тоже угасали по ходу чемпионата. Начали с разгрома чехов – 7:1, затем скромно одолели Австрию – 4:0, уступили нам в овертайме 3:4, влетели набравшим ход американцам – 0:4. В четвертьфинале скандинавов хватило против финнов на тот же стартовый период, что и россиян в бронзовом матче. Только первую треть они выиграли 2:0, а не 1:0, как мы. Далее забивали лишь Суоми, а победную точку поставили за 25 секунд до финальной сирены – 3:2.

В отличие от нашей сборной, количество переболевших в Тре Крунур известно точно. Целых семеро игроков. Именно им разрешили войти в общий пузырь и приступить к тренировкам в Эдмонтоне как не представляющим эпидемической опасности. Остальные 18 игроков сидели в изоляции в гостиничных номерах почти до открытия МЧМ.

Да, мы не знаем наверняка, сколько человек победили вирус в командах Канады, США, Финляндии, Чехии. Но за рубежом, особенно в названных странах, принципиально иное отношение к ковиду. В Канаде только одна юниорская лига попробовала было играть, но уже в конце ноября власти Квебека прикрыли лавочку. В Чехии жесточайшие общегосударственные карантины. В Финляндии, судя по «Йокериту», противоэпидемические меры тоже будь здоров. Мы же как ни в чем не бывало гоняем шайбу во всех лигах, причем сколько инфицированных в высшей лиге (ВХЛ) Морозов не уточнил.

Иначе говоря, если переболевшие среди призеров МЧМ-2021 и были, то считанные единицы. Отсюда их тотальный перевес в физике над нами.

Фото: ФХР

Победа 5:3 над США? Но, во-первых, все четыре шайбы россиян (пятая влетела в пустые ворота) на совести голкипера Спенсера Найта. Во-вторых, как я выше говорил, это был стартовый поединок на турнире. В-третьих, и тогда нас хватило чуть больше чем на полматча. К концу второго периода, ведя 4:1, мы стали явно замедляться. К 58-й минуте американцы сократили отставание до минимума – 3:4 и вполне могли свести встречу к ничьей. В тот день россиянам еще было откуда черпать энергию на запредельное усилие. Беда в том, что изначально физический потолок команды был ограничен. Да еще и занижен по сравнению с допандемийными временами.

Ведь чем грозен ковид? Помните, как болельщикам среди прочего объясняли причину отправки на Кубок Карьяла молодежки? Дескать, многие ведущие игроки сборной переболели вирусом и не успели восстановиться. Но заразилось и большинство этой молодежки!

В этом и есть главная опасность любой вирусной инфекции – осложнения и долговременные ограничения функций главных систем организма. А именно – нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной. В хоккее, тем более на уровне чемпионата мира, все эти системы работают на сверхнагрузках. Никто еще не знает, каков период восстановления основных систем жизнедеятельности после китайского супервируса. В большинстве случаев по опыту изученных вирусов этот период может достигать несколько месяцев.

Хотелось бы узнать от врачей молодежной сборной, как оценивалась готовность переболевших ребят к сверхнагрузкам. И насколько тщательно велось наблюдение функционального состояния игроков в тренировочном лагере и на самом чемпионате. Не исчерпали ли ребята весь свой запас физиологической прочности после выставочной встречи с Канадой и матча открытия МЧМ с США?

В этой связи вспоминается скоропостижная смерть по ходу игры КХЛ в Чехове 19-летнего Алексея Черепанова, который, как оказалось потом, страдал кардиопатией. Известно, что осложнения на сердце при ковиде – одни из самых частых и могут протекать поначалу в незаметной форме.

Фото: ФХР

Владислав Третьяк сказал правильно: вопросы сейчас прежде всего к тренеру сборной по физической подготовке. Работа которого, как я понимаю, базируется на данных обследований медиков.

В заключение скажу, что вирус – это, конечно, форс-мажор. Причины провала в Эдмонтоне глубже. Планирую написать об этом цикл заметок. В том числе о том, что нужно сделать. Причем тут и выдумывать ничего не надо. Все уже есть и прекрасно функционирует. Но сразу скажу: концептуально Игорь Ларионов все делает правильно. Вот только строительство дома Профессор начал с крыши, а не с фундамента, базиса. А замков воздушных, как верно информировал Андрей Макаревич, не носит земля.

Впрочем, об этом позже. Первую часть сериала «Мы/я – Игорь Ларионов» с подачи Шурика я назвал так:

«Я ее украл, я ее и верну!»

источник: «Советский спорт»
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