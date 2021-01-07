Третье поражение подряд Армии Брагина. Впереди битва с чемпионом (видео)

Пусть результат 4:1 не вводит в заблуждение насчет игры вратаря гостей. Александр Самонов, лучший в своем амплуа на Кубке Первого канала, выручал и долго держал свою команду в игре. Его ворота распечатал Павел Красковский после комбинации, начатой длинным пасом по борту вратарем Эдди Паскуале и продолженной Денисом Алексеевым. Канадский страж ворот записал на личный бомбардирский счет третий ассист в последних пяти матчах. Пора менять вратарскую гитару на клюшку полевого игрока.

В третьем периоде Георгию Иванову удалось конвертировать количество (голевых моментов) в качество (заброшенную шайбу – третью для него в четырех последних матчах).

Вернувшийся в состав после продолжительной паузы Миро Аалтонен с помощью трусов сократил разрыв в счете. Но Андре Петерссон реализовал буллит, а черту игре с односторонним движением подвел защитник Максим Осипов, заслуживающий приглашения в сборную. Перед броском выдержал театральную паузу и отправил шайбу в цель подо льдом.

Питерцы уступили по броскам 23-41. Моментами они оживали, но их оборона надежностью по обыкновению не блеснула. Валерий Брагин тасовал звенья, опять-таки по обыкновению посадил на лавку Владимира Эдуардовича Ткачева.

Старый год СКА закончил поражением в Хельсинки, новый – встретил неудачей в Минске, теперь оказался на щите в Ярославле. 10 января, в последний праздничный день, питерцы будут принимать ЦСКА. Эта встреча армейцев станет третьей и предпоследней в регулярном чемпионате. И четвертая – не за горами, она состоится в Москве 19 января. Первую выиграли москвичи 3:1, вторую – питерцы 4:3 Б. Кому Брагин доверит ворота? Самонову, Магнусу Хелльбергу или Ярославу Аскарову? Наиболее вероятным представляется первый вариант. Швед осрамился в предновогоднем армейском дерби, запустив две бабочки в конце третьего периода. А наиболее интригующим – с Аскаровым, на которого поспешили повесить чуть ли не всех собак за неудачу сборной на МЧМ в Эдмонтоне. Напомню: обладатель Стэнли и Везины Андрей Василевский играл на МЧМ (а их его карьере три) куда хуже, чем Аскаров. Но эта другая тема, которую автор этих строк скоро разовьет.