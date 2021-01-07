«Я ее украл, я ее и верну!» Сериал «Мы/я – Игорь Ларионов. Часть 1

5) Я взял на себя смелость сказать, что в стиле руководства командой ЦСКА и сборной страны вы ничего нового не придумали.

4) И вот стоит перед вами взрослый человек, хоккеист с мировым именем, будучи вынужден молча слушать, как вы кричите на него, унижая перед остальными! Это собственные честь и достоинство вы бдительно оберегаете, а чужие для вас – ничто! А уж следующий раз игрок, памятуя об «ошибке», всеми силами постарается угодить вам, старшему тренеру. Он уже и не пытается играть с выдумкой, творчески, следуя своему стилю, не импровизирует на льду, старается брать на себя как можно меньше ответственности в острых ситуациях. Не отсюда ли начинается деградация, путь к вашему идеалу – «усредненному игроку»?»

3) Спортивная жизнь в советском хоккее коротка. Накануне очередного турнира или чемпионата в газетах объявляют состав сборной, и болельщики пишут письма: а где же прославленные наши звезды? Неужели так уж безнадежно состарились, что не в состоянии выйти на лед? В 32 ушел Владислав Третьяк , пожалуй, самый популярный игрок мира. Почему? Ответ прост. Третьяку вы не разрешили, даже в виде исключения, готовиться к играм самостоятельно дома...

2) Те, кто работает с вами не один год, хорошо изучили вашу методику. Десять месяцев в году мы находимся в отрыве от дома: бесконечные поездки, игры, а нет игр – сборы… Режим суров. Легче сказать, что нам можно, чем о том, что нельзя. Можно есть до отвала, кормят нас на славу, можно сыграть в шахматы или нарды, можно поспать. Остальное – тренировки. Например, летом в подготовительный период, с 10 утра до полудня занятия со штангой, до 24 тонн железа приходится ворочать в день, потом спортигры, с 17 часов беговая программа – фортлек, то есть бег по кругу с несколькими ускорениями, до десяти километров, шесть-восемь километров кросса. Втягиваемся. Следим за весом. Ибо лишние килограммы – это дополнительная нагрузка на тренировках… После игры – в автобус. Машут вслед наши жены и детишки: «До свиданья!» Они – домой, мы – на базу.

1) В конце 70-х годов принялись формировать ЦСКА, но в нарушение традиций не за счет игроков армейской молодежи, а за счет сбора в ЦСКА способной молодежи со всех клубов Союза.

6) Но шила, как говорится, в мешке не утаишь: сама жизнь показывает, доказывает, что ваш тренерский стиль, который, возможно, давал положительные результаты в прошлом, обнаруживает сбои, перестает себя оправдывать, трещит по всем швам, как и сама административно-командная система, сложившаяся в стране.

7) Вам, Виктор Васильевич, никогда не приходила в голову мысль о том, за счет чего мы все-таки побеждаем? Наша пятерка, независимо от ваших указаний, еще на скамейке, перед выходом на лед моделирует предстоящую игру. Корректирует задания. Меняет тактику по ходу встречи. Без всего этого вряд ли было бы возможно показывать хоккей столь высокого класса десять лет подряд. И вы сами вряд ли станете спорить на сей счет.

8) Последние годы мы выигрывали за счет хорошей физической подготовки. Но сегодня и другие команды мира выходят на лед, показывая выносливость, держат навязанный им высокий темп игры, словом, одними бицепсами уже никого не удивишь. На первый план выступает яркая, индивидуальная игра, хоккей личностей, хоккей, в котором своеобразный почерк каждого игрока рождает гармонию команды. Это-то и дает впечатление зрелищности, без чего наш спорт трудно себе представить.

Игорь Ларионов. Фото: ФХР

Как вы поняли, это цитаты из знаменитого открытого письма Игоря Ларионова в «Огонек» главному тренеру ЦСКА и сборной СССР Виктору Тихонову. Забавно сейчас все это читать: неужели Профессор желает вернуться в те казарменные времена, иначе как он собирается реанимировать пресловутый советский стиль?

Но пройдемся по пунктам.

1) Фальшь. Талантов со всего Союза ЦСКА собирал и до Тихонова. Константин Локтев, Анатолий Фирсов, Александр Лобанов пришли из «Спартака», Александр Рагулин – из «Химика», Леонид Волков – из «Торпедо», Юрий Моисеев – из «Кузни», Анатолий Ионов – из Электростали, Евгений Мишаков и Борис Михайлов – из «Локомотива», Эдуард Иванов, Владимир Петров, Вячеслав Анисин – из «Крыльев Советов», Геннадий Цыганков – из Хабаровска, Борис Александров – из Усть-Каменогорска, Виктор Жлуктов – из… студенческой команды МАИ, Виктор Кутергин – из Свердловска. Список можно продолжить.

Далеко не всех загоняли в ЦСКА насильно. Все понимали, что играть у Анатолия Тарасова равносильно тому, что попасть в Большой театр. Да и дорога оттуда в сборную была прямой. К слову, и тренер «Химика» Николай Эпштейн рекомендовал Ларионову перейти именно в ЦСКА к Тихонову. Ибо прекрасно понимал, что там лучшая хоккейная организация едва ли не в мире.

Как Игорь Николаевич в нынешних условиях собирается соединить всех или большинство лучших хоккеистов России в одном клубе и наигрывать с ними советский стиль 10-11 месяцев в году?

2) Вот именно это я имел в виду в предыдущем предложении. Кто-то может представить, чтоб в таком режиме функционировали клубы КХЛ, которые сейчас расслабляются едва ли не полгода?! И что плохого в том, что в ЦСКА следили за весом? В НХЛ в межсезонье за ним не следят, Владимир Крутов быстренько располнел в «Ванкувере» и был отчислен. Равно как что худого в том, что на базе кормили до отвала? А где еще в то время советский человек мог нормально, качественно и по распорядку дня питаться при тотальном дефиците продуктов?!

3) А что, сейчас в КХЛ/НХЛ по-другому? Не тянешь, не отрабатываешь деньги, быстренько выкупают контракт – и дорога широкая! Будь ты Король Хенрик, Капитан Россия Яшин, Брызгалов, Ничушкин, Ковальчук, Фанеф, Капитан Канада Перри, Тютин, Семин, Зубрус, Волченков, Грабовский, Лекавалье, Бриндамур и многие-многие другие.

Что касается Третьяка, не может в коллективе, живущем по одним правилам, быть двух режимов. Конечно, Владислав Александрович, не пропустивший за карьеру ни одной тренировки, всегда вернулся бы на базу вовремя. Но сделал исключение одному, на следующий день к тебе подойдет не менее прославленный игрок, скажем, Вячеслав Фетисов и скажет: а чем я хуже?

4) Фальшь. Какие «усредненные игроки», какая деградация? Именно Тихонов готовил звезд мирового хоккея, которые потом долго-долго играли в НХЛ и Европе – Федоров, Фетисов, Ларионов, Хабибулин, Брылин, Могильный, Зубов, Кравчук, Малахов, Каменский, Гусаров, Коваленко, Хомутов с Быковым и так далее. Но опять же вопрос: если Тихонов и правда практиковал такие методы, добиваясь при этом результата и выдавая на-гора массу звезд, как это делать в нынешних условиях?

5) К чему тогда было писать письмо в «Огонек», обвиняя Тихонова во всех грехах? Но если административно-командная система сгинула, как воплотить идеи Ларионова при развитом капитализме?

6) Снова фальшь. После того осеннего письма 1988 года Тихонов выиграл на остатках той самой административно-командной системы два чемпионата мира и Олимпиаду-1992 с детским садом, когда даже Евгений Майоров говорил, что максимум той резко омоложенной команды – бронза. Но тогда Виктор Васильевич натаскивал своих мальчишек в Новогорске перед Альбервилем почти полтора месяца. А сколько ныне у сборных времени на подготовку к Играм? С НХЛ – пара дней, без НХЛ – полторы недели.

7) Так вот в этом и заключается принципиальная разница! Если вы «показываете хоккей столь высокого класса десять лет подряд», вам, конечно, не очень-то и нужен тренер. Действительно столько сезонов играя в одной пятерке, каждый знает маневр друг друга еще в раздевалке. Но как выдать такой хоккей той же вашей/нашей молодежке, если в нее приезжают игроки из двух десятков клубов с разных континентов? Вы, Игорь Николаевич, реально рассчитываете за пару недель сборов научить тинейджеров тому, что вы шлифовали в одной команде и в одной пятерке, как вы говорите, десятилетие?!

8) Ничего не скажешь: нарядно сказано. Только как показал МЧМ-2021, без банальной физики «яркая, индивидуальная игра, хоккей личностей, хоккей, в котором своеобразный почерк каждого игрока рождает гармонию команды» ничего не стоят. Да такой хоккей априори невозможен, если ноги не бегут.

Молодежная сборная России. Фото: ФХР

Подытоживая. Игорь Ларионов первым публично развенчал советский хоккей. Уже потом Александр Могильный после ЧМ-1989 сбежал в США, а после его примеру последовали Сергей Федоров и Павел Буре с капитаном сборной Союза Владимиром Константиновым. В 1989 году в ЦСКА от суперпятерки не осталось никого. В 1990-м уехали в Швейцарию Быков и Хомутов. После Олимпиады-1992 Тихонов оказался и вовсе у разбитого корыта. Пришлось в центр первого звена ставить 17-летнего Александра Харламова…

Сейчас главный тренер молодежки, по-моему, тоже первым провозгласил курс на возвращение того самого креативного, комбинационного, с контролем шайбы, игры первым номером советского стиля.

Мягко сказать, смелое заявление. Впрочем, у Шурика из «Кавказской пленницы» с комсомолкой-спортсменкой все получилось. Чем Профессор хуже?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ