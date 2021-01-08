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Дания грозит бойкотом ЧМ в Минске, СКА проиграл три матча подряд, Азмун заинтересовал «Боруссию»
08 января 08:28
автор: Дмитрий Кузнецов

Дания грозит бойкотом ЧМ в Минске, СКА проиграл три матча подряд, Азмун заинтересовал «Боруссию»

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Дания не хочет играть в хоккей в Белоруссии

Директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен пригрозил бойкотом чемпионата мира 2021 года, если его не перенесут из Минска. По словам функционера, в Дании хотят, чтобы белорусскую часть мирового первенства приняла другая страна, либо весь турнир организовывала Латвия. Напомним, что ЧМ должны проводить Рига и Минск, однако после обострения политической ситуации в Белоруссии после президентских выборов ряд национальных хоккейных федераций выразил нежелание ехать в эту страну.

«В прошлом году несколько наших хоккеистов критически высказались по поводу возможного проведения чемпионата в Минске. Мы ждем скорейшего разъяснения от ИИХФ по этому поводу. Что мы будем делать, если игроки не захотят ехать в Белоруссию? Не думаю, что мы зайдем так далеко. Надеюсь, к тому времени будет решение от ИИХФ», - заявил Ларсен.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель ведет срочные консультации с хоккейными странами по поводу сложившейся ситуации. В ближайшие дни он планирует встретиться с представителями белорусских властей. Окончательное решение по Минску должно быть принято не позднее конца января.

«Локомотив» догнал СКА

В регулярном чемпионате КХЛ СКА потерпел третье поражение подряд. Армейцы уступили в Ярославле «Локомотиву» - 1:4. Игра прошла с большим преимуществом железнодорожников, которые перебросали соперника 41-23. По два очка в составе хозяев набрали Павел Красковский (1+1) и Денис Алексеев (0+2). Главный тренер гостей Валерия Брагин отметил после матча, что соперник превзошел его команду в «физике».

«Локомотив» догнал СКА по очкам (по 59), сыграв на два матча меньше питерцев. Однако второму месту красно-синих на Западе ярославцы не угрожают. Армейцы выступают в дивизионе Боброва, который слабее дивизиона Тарасова. Достаточно сказать, что четвертая команда «Тарасова» - минское «Динамо» имеет 49 очков, что на одно больше, чем у второй команды «Боброва» - «Йокерита». Финны отстают от СКА на 11 очков, правда, сыграли на 6 матчей меньше.

«Авангард» в Балашихе с трудом одолел «Северсталь» - 4:3. «Ястребы» ударно провели второй период, который выиграли 3:0. А первую и третью 20-минутку хозяева проиграли. Звездный новичок команды Боба Хартли Илья Ковальчук на этот раз результативными действиями не отметился. Очков 37-летний форвард не набрал и заработал показатель полезности «-1».

«Боруссия» присматривается к форварду «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», которая была соперником питерской команды по группе Лиги чемпионов минувшей осенью. По сообщению источника, иранец «попал на карандаш» немецкому клубу. Сине-бело-голубые оценивают легионера в 20 миллионов евро. Азмун забил 11 мячей в 15 проведенных матчах чемпионата России-2020/21 и делит первое место среди бомбардиров с партнером по команде Артемом Дзюбой.

Летом ходили разговоры о том, что Сердаром интересуется итальянские «Наполи» и «Милан». Однако до конкретных переговоров о трансфере футболиста дело не дошло.

Шведов могли отстранить от «Тур де Ски»

Шведы могли быть отстранены от дальнейших выступлений на «Тур де Ски». Причина – подозрения на коронавирус у лыжницы Линн Сван. 7 января стало известно, что она сдала положительный тест на ковид. В случае, если контрольный тест (ПЦР) спортсменки подтвердил бы наличие вируса в организме, скандинавская сборная рисковала завершить участие в «Туре».

21-летняя Сван находилась на карантине, симптомов болезни у нее не было. В итоге второй тест оказался отрицательным, так что шведские лыжники могут вздохнуть спокойно. Напомним, что 2 января шведка выиграла женский масс-старт классическим стилем в Валь-Мюстаире.

источник: «Советский спорт»
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