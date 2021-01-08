Дания грозит бойкотом ЧМ в Минске, СКА проиграл три матча подряд, Азмун заинтересовал «Боруссию»

Дания не хочет играть в хоккей в Белоруссии

Директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен пригрозил бойкотом чемпионата мира 2021 года, если его не перенесут из Минска. По словам функционера, в Дании хотят, чтобы белорусскую часть мирового первенства приняла другая страна, либо весь турнир организовывала Латвия. Напомним, что ЧМ должны проводить Рига и Минск, однако после обострения политической ситуации в Белоруссии после президентских выборов ряд национальных хоккейных федераций выразил нежелание ехать в эту страну.

«В прошлом году несколько наших хоккеистов критически высказались по поводу возможного проведения чемпионата в Минске. Мы ждем скорейшего разъяснения от ИИХФ по этому поводу. Что мы будем делать, если игроки не захотят ехать в Белоруссию? Не думаю, что мы зайдем так далеко. Надеюсь, к тому времени будет решение от ИИХФ», - заявил Ларсен.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель ведет срочные консультации с хоккейными странами по поводу сложившейся ситуации. В ближайшие дни он планирует встретиться с представителями белорусских властей. Окончательное решение по Минску должно быть принято не позднее конца января.

«Локомотив» догнал СКА

В регулярном чемпионате КХЛ СКА потерпел третье поражение подряд. Армейцы уступили в Ярославле «Локомотиву» - 1:4. Игра прошла с большим преимуществом железнодорожников, которые перебросали соперника 41-23. По два очка в составе хозяев набрали Павел Красковский (1+1) и Денис Алексеев (0+2). Главный тренер гостей Валерия Брагин отметил после матча, что соперник превзошел его команду в «физике».

«Локомотив» догнал СКА по очкам (по 59), сыграв на два матча меньше питерцев. Однако второму месту красно-синих на Западе ярославцы не угрожают. Армейцы выступают в дивизионе Боброва, который слабее дивизиона Тарасова. Достаточно сказать, что четвертая команда «Тарасова» - минское «Динамо» имеет 49 очков, что на одно больше, чем у второй команды «Боброва» - «Йокерита». Финны отстают от СКА на 11 очков, правда, сыграли на 6 матчей меньше.