Критика нужна. Но втаптывание в грязь сборной и российского хоккея приведет к провалу

Истерика «у хоккейной России мало побед» - постоянный спутник «инфотеррора». Думаете, мы забыли, как пытались очернять наш хоккей в начале десятилетия? С 2008-го по 2014-й сборная выиграла четыре чемпионата мира. Нет, кричали критиканы, это вообще не считается, дайте нам золото Олимпиады! Что ж, сборная победила на Олимпиаде. Так снова «все плохо», подайте им больше титулов на ЧМ. И так во всем. У тех, кто нацелен только на негатив, повод для паники найдется всегда. То же самое ведь и с Евротуром происходит. Побеждаем на радость нормальных поклонников хоккея – «эти победы никому не нужны». Проигрываем Кубок Первого канала – «даже тут первыми стать не можем». Если сборная начнет доминировать в советском стиле, привозя золото со всех турниров подряд, генераторы черной пропаганды все равно не уймутся. И расскажут, что уж через 10 лет, когда сойдет поколение великих чемпионов, или скажут, что в мире просто хоккей стал никому не интересен, вот соперники России и не напрягаются.

Очень уж нездоровой выглядит инфотенденция нынешнего сезона. Отдельные интернет-СМИ изо дня в день, из месяца в месяц поливают грязью отечественный хоккей. Итоги МЧМ стали для «несистемной оппозиции» очередным предлогом для огульной критики как ФХР, так и всех национальных сборных разом. Хоккейной России упорно навязывают два высосанных тезиса: «в нашем хоккее все плохо» и «кое-кому пора за это ответить».

Критика хоккейной системы была б уместна, если б наша система была хуже всех. Но это не так. Наоборот – в мире «шайбы» нет державы, которая выступала б на международной арене лучше нас. Те же финны берут золото взрослого ЧМ раз в 10 лет. У канадцев после 2010-го были не только два чемпионства, но и пять подряд вылетов в четвертьфинале. Американцы вообще никогда не поднимались выше предела бронзовых мечтаний. Чехи после 2012-го не дотягиваются даже до этой самой бронзы. Шведы привыкли выигрывать титул тогда, когда их соперники по финалу – швейцарцы. Так что, достижения России хуже, чем у кого-то из постоянных конкурентов из элиты мирового хоккея? Отнюдь нет. У нас только взрослая сборная шесть лет подряд не остается без медалей на топ-турнирах планеты.

Третье

Конечно, золото хочется брать каждый год и на всех соревнованиях. Но ведь тезис о том, что за пятилетку не выиграно ничего, кроме Олимпиады – бессовестная ложь. Ведь и олимпийских золотых медалей как минимум две (юношеская, на которой Россия деклассировала всех соперников в феврале 2020-го – очень серьезный турнир). И на ЧМ-2020 у нас были бы более чем реальные шансы на успех. Разве федерация и сборная виноваты в том, что турнир оказался отменен из-за коронавируса? А уж на юниорском мировом первенстве наша команда вообще была б однозначным, главным фаворитом – но поехать и привезти из США золото помешала та же пандемия. То есть тезис «за 6 лет не выиграно ничего, кроме Олимпиады» - бессовестная манипуляция фактами. Вы еще упрекните взрослую сборную в том, что в 2020-м она не выиграла ни один матч на чемпионате мира.

Четвертое

Стабильность в добыче медалей на турнирах всех уровней говорит о силе хоккейной системы. Наши мужские сборные начиная с сезона-15/16 добыли для России 26 призовых хоккейных мест! Уж если это не считать достойным результатом, то у других элитных наций поводов для самобичевания должно быть больше. Один пример. С 2011-го по 2020-й у России 5 финалов и 9 комплектов медалей на молодежных чемпионатах мира. Финны в том же отрезке взяли три золота – а на остальных турнирах не добирались даже до бронзы. То вылет в четвертьфинале, то вообще невыход в плей-офф. Ну так чья система работает качественнее и стабильнее? И почему в стране Суоми не предалагают призвать к ответу собственную сборную и собственную федерацию? Может, потому, что у тамошних пропагандистов меньше ангажированности, больше совести и есть способность трезво смотреть на вещи?

России грозило превращение в хоккейную Словакию

Пятое. Мало кто понимает, какой системный и крупный провал грозил нашему хоккею буквально вчера. Каким страшным было кадровое и демографическое эхо «святых девяностых», которое не накрыло наш любимый вид спорта только благодаря упорному антикризисному труду. Тут хочется пояснить подробнее. Успехи в виде четырех побед на ЧМ в 2008 – 2014 годах были наследием советской системы подготовки. Те золотые медали добывались игроками, родившимися в СССР и воспитанными советской тренерской школой. А дальше нам почти неизбежна должна была аукнуться ельцинская разруха. Почему в 90-е наши тренеры массово ехали работать в Финляндии, а игроки – гонять шайбу в Швейцарии, Германии и Чехии? Совсем не потому, что эти страны были передовыми хоккейными державами. Наоборот – они смотрели на нас снизу вверх и могли только учиться элитным методикам спортивной работы. А еще – могли, в отличие от разворованной России, предложить достойные условия работы. На родине же оплата труда игроков и тренеров была столь мизерной, что для банального выживания приходилось после матчей таксовать или охранять кукурузу.

Ни о какой массовой системной работе с подрастающим поколением речи не шло, да и заниматься хоккеем могло гораздо меньше ребят. Провал маячил совсем уж близкой реальностью, подступив в начале 2010-х. С 2009-го по 2019-й юниорская сборная ни разу не пробивалась в финал ЧМ и лишь изредка попадала в призеры. Ветераны, посещая турниры игроков не старше 18 или 20, хватались за голову: их русские наследники были подготовлены хуже шведов, финнов, американцев. Уступали в технике, катании. Казалось, что Россия обречена упасть на уровень Словакии, которая не пережила схода «дореформенного» звездного поколения и перестала попадать в восьмерку сильнейших на турнирах всех уровней.

Но от этой пропасти мы оттащили себя сами. Федерация сделала акцент на системной работе с юниорами, внедрении передовых методик подготовки, подтягивании недоученных парней до высокого уровня мастерства. Результаты этой работы проявились даже раньше, чем ожидалось. Россия чуть не выиграла юниорский ЧМ в 2019-м (в финале был овертайм со шведами), впервые за два десятилетия стала первой на Мемориале Глинки, стала регулярно побеждать на Кубках вызова, куда приезжают сильнейшие юниоры Канады. Немало аппаратных усилий потрачено на стимулирование подготовки молодых хоккеистов отдельными клубами КХЛ.

И теперь - когда вместо превращения в Словакию Россия вырулила на дорогу к вершинам, а антикризисные меры борьбы с эхом 90-х начали давать результат - стране предлагают избавиться от все этих программ. «Разрушить до основания, а затем…» А что «затем», никто не знает.

Из-за кого на самом деле уезжают в НХЛ звезды

И совсем уж цинично выглядят обвинения в адрес ФХР, когда из России продолжают уезжать звезды. Да они из-за вас, циничных журналистов-хулителей, уезжают! Это ваши идейные предшественники на протяжении двухтысячных лили грязь на отечественный хоккей и промывали мозги рассказами «идеальную лигу из Северной Америки» - посеяв в умах молодых игроков иллюзию «сказочной НХЛ». Это вы теперь показываете лучшим хоккеистам России, что не цените и не уважаете их. Вы пытаетесь убедить Сорокина, Капризова, Барабанова и Ко в том, что их победы ничего не значат. Что даже олимпийское золото якобы «ненастоящее», что победы на Евротуре «никому не нужны». Что Кубок Гагарина наши игроки выигрывают за счет «неравных возможностей» и «финансового всесилия» клубов, что никакого спортивного подвига в победном плей-офф чемпионата России якобы нет. Пока в НХЛ пресса облизывает всех ярких хоккеистов и превращает их в героев – у нас нишевые интернет-СМИ только портят хоккейную индустрию, за счет которой они живут. Выталкивая звезд за океан. Вбивая клинья между игроками и тренерами. Навязывая России комплекс неполноценности. Пытаясь превратить наш любимый вид спорта в реинкарнацию закрывшегося «Дома-2».