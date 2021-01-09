Хроника ковида: Радулов, Худобин, Гурьянов, Гавриков, Григоренко – вне игры

Вчера НХЛ объявила, что у шести игроков и двух сотрудников «Далласа» подтверждены позитивные тесты на ковид. Три стартовые игры команды Радулова, Худобина, Гурьянова – 14 и 15 января на выезде против «Флориды», 17-го – в гостях против «Тампы» уже отменены. Ибо в соответствии с медицинскими протоколами ранее вторника 19 января «Старз» начать сезон уже не вправе. Это число может быть сдвинуто и дальше, если в команде в период десятидневного карантина выявят новых инфицированных.

- Эти восемь человек находятся на самоизоляции и следуют протоколам центров по контролю и профилактике заболеваний США и лиги, - говорится в заявлении НХЛ. - Из-за положительных тестов, а также в качестве мер предосторожности, тренировочные зоны команды закрыты на несколько дней, в течение которых продолжатся ежедневные тестирования и отслеживание контактов. Лига находится в процессе пересмотра расписания «Старз» в регулярном сезоне.

Вчера тренировка «звезд» не состоялась, причем без объяснения причины. В предыдущий раз команда занималась в среду, а в четверг был плановый выходной. По календарю 19 января «Даллас» должен встретиться в Тампе с действующими обладателями Кубка Стэнли.

Вспышка заболеваемости вчера зафиксирована также в «Коламбусе». Однако Джон Торторелла от тренировки отказываться не стал, хотя на лед вышел только 21 игрок из 40, приглашенных в лагерь.

- Я не знаю, чем занимаются врачи, как работают протоколы и что они решают, - прокомментировал Торторелла. - И я не собираюсь об этом беспокоиться. Что бы нас ни поджидало каждый день, мы будем стараться проявить себя с наилучшей стороны. Возможно, хорошо, что это произошло рано. Мы пытаемся следовать протоколам, разобраться в них. А теперь мы к ним привыкаем. Я считаю, что занимавшиеся ребята отлично поработали. Вот так иногда будет происходить. Мы будем работать с игроками, которые есть в нашем распоряжении.