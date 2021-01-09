Хроника ковида: Радулов, Худобин, Гурьянов, Гавриков, Григоренко – вне игры

Вчера НХЛ объявила, что у шести игроков и двух сотрудников «Далласа» подтверждены позитивные тесты на ковид. Три стартовые игры команды Радулова, Худобина, Гурьянова – 14 и 15 января на выезде против «Флориды», 17-го – в гостях против «Тампы» уже отменены. Ибо в соответствии с медицинскими протоколами ранее вторника 19 января «Старз» начать сезон уже не вправе. Это число может быть сдвинуто и дальше, если в команде в период десятидневного карантина выявят новых инфицированных.
- Эти восемь человек находятся на самоизоляции и следуют протоколам центров по контролю и профилактике заболеваний США и лиги, - говорится в заявлении НХЛ. - Из-за положительных тестов, а также в качестве мер предосторожности, тренировочные зоны команды закрыты на несколько дней, в течение которых продолжатся ежедневные тестирования и отслеживание контактов. Лига находится в процессе пересмотра расписания «Старз» в регулярном сезоне.
Вчера тренировка «звезд» не состоялась, причем без объяснения причины. В предыдущий раз команда занималась в среду, а в четверг был плановый выходной. По календарю 19 января «Даллас» должен встретиться в Тампе с действующими обладателями Кубка Стэнли.
Вспышка заболеваемости вчера зафиксирована также в «Коламбусе». Однако Джон Торторелла от тренировки отказываться не стал, хотя на лед вышел только 21 игрок из 40, приглашенных в лагерь.
- Я не знаю, чем занимаются врачи, как работают протоколы и что они решают, - прокомментировал Торторелла. - И я не собираюсь об этом беспокоиться. Что бы нас ни поджидало каждый день, мы будем стараться проявить себя с наилучшей стороны. Возможно, хорошо, что это произошло рано. Мы пытаемся следовать протоколам, разобраться в них. А теперь мы к ним привыкаем. Я считаю, что занимавшиеся ребята отлично поработали. Вот так иногда будет происходить. Мы будем работать с игроками, которые есть в нашем распоряжении.
Все зависит от протокола. Все зависит от тестирования и того, сколько ребят будет у нас в наличии. Сегодня нам не хватало игроков для двусторонки. Я точно не знаю, какой будет завтрашняя тренировка. Я только сказал ребятам, что в субботу всем надо приехать к 11. Мы можем провести двусторонку. Или нет. Решим завтра. Еще раз, подобные ситуации будут возникать в течение всего года. Надо просто быть готовыми к каждому дню.
В пятницу все началось достаточно рано. Но я не знаю и не буду гадать, каким будет наш состав в день открытия сезона. Каждый новый день будет крайне интересным. Потому что каждый день может произойти что-то новое. Выживет та команда, которая сможет лучше справляться с вызовами и заниматься своим делом.
«Блю Джекетс» заявили, что «группа игроков пропустила запланированную тренировку в связи с мерами предосторожности и в рамках протоколов НХЛ по COVID-19». Непонятно только, сколько из 19 нетренировавшихся игроков реально инфицированы.
В число отстраненных от занятий вошли наши Владислав Гавриков, экс-защитник «Локомотива», и Михаил Григоренко, экс-форвард ЦСКА. Они составили компанию нападающим Бемстрему, Бьеркстранду (на днях датчанин продлил контракт на пять лет и 27 млн долларов), Доми, Фолиньо, Гербе, Фоуди, Дженнеру, Койву, Робинсону, Тексье, защитникам Джонсу, Савару, Пику, Дель Зотто.
Среди вышедших на лед, десять из основного состава: нападающие Пьер-Люк Дюбуа (31 декабря продлил контракт на два года и 10 млн долларов), Кэм Аткинсон, Кевин Стенлунд, Райли Нэш, защитники Зак Веренски, Скотт Харрингтон, Габриэль Карлссон, Дин Кукан, вратари Элвис Мерзликин, Юнас Корписало.
По расписанию «Коламбус» начинает чемпионат с визитов в Нэшвилл (игры – 14 и 16 января) и Детройт (18 и 19). Похоже, поездку эту придется отменить.
НХЛ пока никак не комментирует возможное усечение количества матчей от запланированных 56 для отдельных клубов и расстановки в итоговой таблице не по очкам, а по проценту набранных баллов. Да об этом еще и рано говорить. Для каждой команды в графике изначально заложены несколько окон, в которые можно будет провести перенесенные матчи. Кроме того, между окончанием регулярки и стартом плей-офф для отложенных игр специально предусмотрена пустая неделя.
Одно уже сейчас можно констатировать наверняка: в отсутствие жестких пузырей НХЛ никуда не деться от развития событий по худшему сценарию. Как это случилось в американском футболе. Рано или поздно, как в КХЛ, зараза проникнет во все команды лиги.