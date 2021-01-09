Владимир Крикунов: В матче с минским «Динамо» ребята даже перестарались

- После двух поражений нам никак нельзя было проигрывать сегодня. Да и Минск – это наш ближайший преследователь, – рассказал Крикунов. - Ребята сегодня старались и даже перестарались – получили столько штрафного времени и столько отыграли в меньшинстве. Хорошо, что не пропустили. Еременко здорово сыграл в воротах, чистил все, что до него доходило. Главное, что взяли очки, которые на сегодняшний день двойные.

- Что помогает Муранову прогрессировать в этом сезоне?

- Работа. Он хорошо тренируется. На каждом занятии старается выкладываться по полной программе. Поэтому у него получается.

- «Динамо» начало беспрецедентную домашнюю серию из десяти матчей подряд. Она накладывала какие-то особенности при подготовке?

- Нет. Но нам пришлось буквально перед игрой менять состав. Шитов заболел гриппом. Он уже переболел коронавирусом. Поэтому мы потеряли центрального, которых у нас и так по пальцам пересчитать. Пришлось тройки перекроить и все сделать по-новому. Но ничего. Слава богу, отыграли и так.

- Ждете возвращения кого-то из травмированных, потому что матчи идут часто и без ротации будет очень тяжело?

- Нет, пока никого не ждем. Может быть Кулемин подойдет.

- А с Брюквиным какая ситуация?

- Это долгая история. Хорошо, если он будет готов в конце месяца.