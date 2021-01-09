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Владимир Крикунов: В матче с минским «Динамо» ребята даже перестарались
09 января 20:25
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Крикунов: В матче с минским «Динамо» ребята даже перестарались

После матча регулярного чемпионата КХЛ между московским и минским «Динамо» (2:0), своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Владимир Крикунов и Крэйг Вудкрофт.

- После двух поражений нам никак нельзя было проигрывать сегодня. Да и Минск – это наш ближайший преследователь, – рассказал Крикунов. - Ребята сегодня старались и даже перестарались – получили столько штрафного времени и столько отыграли в меньшинстве. Хорошо, что не пропустили. Еременко здорово сыграл в воротах, чистил все, что до него доходило. Главное, что взяли очки, которые на сегодняшний день двойные.

- Что помогает Муранову прогрессировать в этом сезоне?
- Работа. Он хорошо тренируется. На каждом занятии старается выкладываться по полной программе. Поэтому у него получается.

- «Динамо» начало беспрецедентную домашнюю серию из десяти матчей подряд. Она накладывала какие-то особенности при подготовке?
- Нет. Но нам пришлось буквально перед игрой менять состав. Шитов заболел гриппом. Он уже переболел коронавирусом. Поэтому мы потеряли центрального, которых у нас и так по пальцам пересчитать. Пришлось тройки перекроить и все сделать по-новому. Но ничего. Слава богу, отыграли и так.

- Ждете возвращения кого-то из травмированных, потому что матчи идут часто и без ротации будет очень тяжело?
- Нет, пока никого не ждем. Может быть Кулемин подойдет.

- А с Брюквиным какая ситуация?
- Это долгая история. Хорошо, если он будет готов в конце месяца.

«Всю разницу в матче сделало большинство»

- Сегодня была равная игра. Всю разницу сделало большинство. Соперник нашел свои моменты и реализовал их, а мы не смогли. Не забили. Поэтому так игра и сложилась.

- По ходу матча ваша команда потеряла Минелла и Спунера – одних из лучших ассистентов лиги на своих позициях. Как их отсутствие отразилось на качестве игры, в том числе в большинстве?
- Вы сами все видели. Тут не надо быть многословным. Нам не хватало мастеров на своих позициях, которые могли бы решить моменты. Не хватало их хладнокровия и уверенной работы с шайбой. Если бы они были в составе, то результат мог бы быть другим.

- Уже понятно, что с ними?
- Ничего не могу сказать. Пока у меня нет информации.

источник: «Совспорт Футбол»
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