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Гаврикова и Григоренко пронесло, но что с Малкиным?
10 января 10:00
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL. На фото: Евгений Малкин

Гаврикова и Григоренко пронесло, но что с Малкиным?

Вслед за «Далласом» и «Коламбусом» беда (инфекция) пришла в «Питтсбург», который вчера в полном составе не вышел на тренировку в предсезонном лагере.

Информация о причинах отмены ледовой раскатки команды Евгения Малкина, как всегда, крайне скудная:

– Тренировка и двусторонка не состоялись в связи с мерами предосторожности в рамках борьбы с распространением ковида.

Точно такой же пресс-релиз НХЛ опубликовала, когда в пятницу из 40 приглашенных на сбор «Коламбуса» катался только 21 игрок. К счастью, вчера все пропустившие занятие, включая наших Владислава Гаврикова и Михаила Григоренко, в состав вернулись. Кроме одного – финского ветерана Микко Койву. Проведший всю карьеру в «Миннесоте» 37-летний центрфорвард, дослужившийся там до капитана команды, так и не стал дядькой-наставником для Кирилла Капризова. В ранге свободного агента вице-чемпион Олимпиады-2006 подписал однолетний контракт с «Блю Джекетс» на полтора миллиона долларов.

Как и перед Кубком Стэнли-2020, в НХЛ запрещено разглашать фамилии заболевших. Даже количество их держат в тайне, если это не влияет на положение кардинально. Как, например, произошло в «Далласе», старт которого в чемпионате уже отложен на неопределенное время. Такие шаги, в которые вовлечены несколько команд, лига должна обосновывать. Потому вчера НХЛ официально сообщила, что в «Старз» заболели шесть игроков и два сотрудника клуба. Открыть сезон «звезды» должны были на выезде сериями из двух матчей против «Флориды» и «Тампы».

К слову, действующие чемпионы планировали играть со зрителями. Как это делали баскетболисты «Торонто», из-за трудностей регулярного пересечения границы с США на весь сезон переехавшие из Канады на арену «Лайтнинг». «Рэпторз» с максимальной загрузкой в 3800 зрителей провели три матча, а всего продали билеты на десять. Однако за семь игр им придется вернуть деньги болельщикам, так как из-за ухудшения эпидемической ситуации в регионе НБА и НХЛ запретили «Торонто» и «Тампе» допускать зрителей на трибуны.

Михаил Григоренко (№25) на тренировке «Коламбуса». Фото NHL

Так вот, из отсутствия вчера на тренировке «Коламбуса» Койву можно сделать вывод, что именно у него обнаружен вирус. Как я понимаю, команда Тортореллы сейчас поделена на две группы, которые переодеваются в разных раздевалках. В той, где был финн, и состоялся незапланированный выходной для 19 игроков с дополнительной сдачей тестов. Видимо, все дали отрицательный результат, потому и получили допуск на возвращение к работе. Правда, в субботу еще не катался и вратарь Элвис Мерзликин, который в пятницу тренировался.

– Мы будем сталкиваться с такими ситуациями и в дальнейшем, – вчера прокомментировал тренер «Коламбуса» Джон Торторелла. – Сегодня утром я ехал на базу, ждал звонка и был готов к любому сценарию: маленькая группа или большая, состоится двусторонка или нет. Я бы даже сказал, что сейчас мы готовы к разным ситуациям больше обычного. Такова реальность.

Все занимаются одним делом. Знаете, я смотрю на это следующим образом: если мы, учитывая происходящее в мире, жалуемся, то нам надо одуматься. Нам повезло, что мы занимаемся любимым делом. Находимся ли мы в непривычной ситуации? Да. Будет ли положение меняться с каждым следующим днем? Вероятно.

Да, все занимаются одним делом, однако, в отличие от словоохотливого наставника «Блю Джекетс», из лагеря «Питтсбурга» – пугающая тишина. Настораживает, что на лед не вышла вся команда целиком. Это дает повод предположить, что в «Пингвинз» не менее двух инфицированных. Джино, по его признанию в Москве, переболел еще осенью. В легкой форме.

источник: «Советский спорт»
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