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Опять попали на зуб Окулова. Как СКА проиграл ЦСКА (видео)
10 января 22:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Опять попали на зуб Окулова. Как СКА проиграл ЦСКА (видео)

Два периода СКА доминировал, однако чемпионы перевернули игру и овертайме дожали соперника (3:2 OT) благодаря голу-красавцу Окулова, который становится злым гением команды Брагина.

Вставайте на лыжи! – вспоминается совет-рекомендация «доки» в спорте секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева в бородатые 1980-е.

Хоккеем, видом спорта номер полтора в Советском Союзе, этот партийный и государственный деятель, разумеется, не увлекался.

Увы, трансляция армейского дерби СКА – ЦСКА – украшения регулярного чемпионата стартовала на канале «Матч ТВ» с 15-минутным опозданием. По вине лыжных гонок. Хотя начало воскресного матча в Санкт-Петербурге было предусмотрительно перенесено на полтора часа (с 17.00 на 18.30) ради болельщиков. А надо было бы на все два. Поэтому ощущения праздника не возникло.

Соперники в последнее время не блистали. Чемпион, завершив 2020-й двумя поражениями, едва не упустил дома победу над «Йокеритом» (дожал финнов только в овертайме), проиграл по буллитам «Автомобилисту» и разгромил аутсайдера «Нефтехимика». Питерцы и вовсе уступили в трех матчах подряд.

Главный тренер СКА Валерий Брагин не нашел места в составе Линдену Вею, Владимиру Ткачеву, Кириллу Марченко, Василию Подколзину. Из молодогвардейцев Эдмонтона сыграл только форвард Максим Грошев, вратарь Ярослав Аскаров остался на лавке.

У ЦСКА отсутствовали травмированные Антон Слепышев и Андрей Светлаков.

Вялый первый период, прошедший в режиме нон-стоп, запомнился голом Андрея Кузьменко после обреза Константина Окулова (чуть раньше он на чужом пятачке вместо броска наступил на шайбу), а также чудачествами лайнсмена Александра Сысуева. Сначала он наказал малым штрафом хозяев за две помарки на вбрасывании, а потом сорвал выход их капитана Евгения Кетова один на один с вратарем Ларсом Юханссоном после зафиксированного нарушения численного состава москвичами (свисток в пользу провинившихся).

А голевая комбинация питерцев была на загляденье – Антон Бурдасов и Иван Морозов доставили шайбу Кузьменко под бросок по пустым воротам.

После перерыва щелчок от синей линии защитника Артема Сергеева поставил в тупик голкипера Александра Самонова, обзор которому перекрыл фактурный Максим Мамин.

А СКА усилился еще двумя игроками, которые трижды выписывали малый штраф гостям. Сначала Богдану Киселевичу за самосуд над Кузьменко, слегка боднувшего Юханссона, находившегося в площади ворот. Защитник едва не открутил своему бывшему одноклубнику голову. Потом голкиперу – за подножку. Сначала Ларс выбил клюшкой шайбу и Эмиля Галимова, и только после этого форвард споткнулся о «гитару».

Андрей Кузьменко (№96) против Богдана Киселевича (№55). Фото: ХК СКА

Ошибки защитников Дмитрия Саморукова, потерявшего за воротами шайбу, и пришедшего к нему на подмогу Класа Дальбека позволили Кузьменко сделать дубль. Он мог замахнуться и на хет-трик, как в полуфинале-2018, но москвичей выручила перекладина. Правда, случилось это в третьем периоде, а Кузьменко тогда выступал за ЦСКА.

Штанга спасла ворота гостей в начале третьей 20-минутки, когда в штрафном боксе коротал «срок» Киселевич за фол на вездесущем Кузьменко. Не повезло Морозову.

После этого москвичи перехватили инициативу. После выигранного Сергеем Андроновым вбрасывания у Миро Аалтонена Иван Телегин неотразимо бросил в дальний от Самонова угол ворот. Прямо как канадец в полуфинале МЧМ-2021. У вратарей в таких ситуациях мало шансов выручить. Однако горе-эксперты обвинили в пропущенной шайбе Аскарова.

А Самонов выручал. Чемпионы могли оформить победу до овертайма, но вратарь сборной среагировал на два броска Максима Шалунова с его фирменной точки.

Да и в дополнительной пятиминутке лучший голкипер Кубка Первого канала справился с атаками тех же Окулова и Шалунова. Москвичи так и не отдали шайбу хозяевам (время питерцев в атаке исчисляется… тремя секундами). Венцом давления чемпионов стал удивительный гол. Окулов в статичном положении исхитрился развернуться и из-под давления Кузьменко метнуть шайбу в правую от Самонова девятку. Москвич, которого не пригласили на Кубок Первого канала, реабилитировался за свою ошибку. В трех последних матчах против СКА он четырежды поразил ворота (дважды – в Москве, по одному разу – в Санкт-Петербурге).

Авторы голов ЦСКА Константин Окулов (слева) и Артем Сергеев (справа)

ЦСКА в который раз продемонстрировал завидную стойкость и умение выгрызать победы, что особенно актуально в плей-офф. СКА потерпел четвертое поражение подряд.

Ровно через неделю, 17 января, армейцы встретятся в четвертый последний раз в регулярном чемпионате. Теперь в Москве. Хочется увидеть в воротах гостей Аскарова, для которого армейское дерби станет серьезным экзаменом.

P.S. А чуть раньше в Уфе состоялась зеленое дерби. «Салават Юлаев» положил на лопатки «Ак Барс» и его вратаря Тимура Билялова 7:3. Четыре шайбы забросил форвард хозяев Теему Хартикайнен, три из которых в третьем периоде. После 40 минут игры счет был равным 3:3.

КХЛ
Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА (Москва) 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Кузьменко (Морозов, Бурдасов), 12:23 – 1:0. Сергеев (Шалунов, Окулов), 23:21 – 1:1. Кузьменко (бол., Кемппайнен), 28:41 – 2:1. Телегин (Андронов), 48:40 – 2:2. Окулов (Шалунов), 62:55 – 2:3.
Вратари: Самонов – Юханссон.

источник: «Советский спорт»
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