Дацюк снова пишет Путину. Хоккеист вступился за опального схиигумена и призвал остановить гонения

В ночь на 29 декабря ОМОН штурмом взял захваченный Сергием Среднеуральский монастырь, где провел обыск. Сам бывший священнослужитель, ранее лишенный РПЦ сана за неоднократные скандальные публичные заявления, обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты «в» и «д» части 1 статьи 330 УК РФ). Басманный суд арестовал его на два месяца.

Схиигумен проклинал закрывающих храмы во время эпидемии коронавируса. А саму пандемию называл мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. В июне прошлого года Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов». Несмотря на отлучение от церкви, он продолжил вести службы.

42-летний хоккеист является одним из прихожан опального схиигумена и не первый раз встает на его защиту. Дацюк даже отдал монастырю свою золотую олимпийскую медаль, выигранную со сборной России на Олимпиаде в 2018 году. В открытом письме Павел призвал президента остановить гонения на православных, как, очевидно, расценивает данную конфликтную ситуацию знаменитый спортсмен. Письмо также подписали известный актер, основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и актриса Мария Шукшина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavel Datsyuk (@datsyuk13hockey)

В мае прошлого года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл лишил Сергия права ношения наперсного креста. Схиигумену было запрещено совершать общественные и частные богослужения, исповедовать прихожан и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения епископа.

В июне Сергий совместно с казаками и участниками боевых действий в Донбассе захватил обитель. В момент прибытия в нее сотрудников ФСБ и полиции, в Свято-Троицком храме монастыря на службе были Дацюк и артист «Уральских пельменей Соколов. Нахождение знаменитого спортсмена в монастыре в столь важный для его дальнейшей судьбы момент не выглядело случайным совпадением. За несколько дней до этого Павел высказался в поддержку схиигумена, подчеркнув, что отец Сергий более десяти лет является его духовником (его также называют бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской).

«У отца Сергия горящее, любящее сердце, он видит меня насквозь. Он строгий, но также очень добрый. Как и раньше, с моей семьей мы хотим каждое воскресенье приезжать в монастырь «Спорительница хлебов». Знаем, что батюшка ждет меня, мы можем исповедоваться ему, причащаться, задавать ему духовные жизненные вопросы, благословляться. С благословения батюшки многие вопросы решаются сами собой. Благодарен, что мне и моей семье бог дал такого духовного отца».

Незадолго до этого схиигумен отметился видеообращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Записал он его на фоне портретов императора Алексия II и Иосифа Сталина, что уже вызывало вопросы: как сочетаются царь и коммунист в одном кадре. «Вам осталось только обратиться к врачам и отрезать мой язык, – заявил он. – Из дома пресвятой Богородицы я никуда не уйду. Мне и моим сестрам просто некуда идти. Вам придется выгонять нас из монастыря с полицией и Росгвардией».

Настоятель сдержал слово, призвав казачество и всех неравнодушных организовать круглосуточное дежурство на территории монастыря. С лета в монастыре продолжали проводиться богослужения, несмотря на официальные запреты РПЦ. Но накануне Нового года этому решили положить конец. В ночь на 29 декабря у монастыря появились бойцы ОМОНа и Росгвардии. На защиту Сергия вышли многочисленные сторонники опального схиигумена, заранее взявшие монастырь под круглосуточную охрану.

Между омоновцами и защитниками обители произошли серьезные стычки. Самого Сергия после штурма увезли на допрос в областное управление следственного комитета в Екатеринбурге. В монастыре на протяжении нескольких часов продолжались обыски.

По данным «Коммерсанта», Сергий отказался отвечать на вопросы следователей, поскольку ему не дали наедине поговорить с адвокатом. После этого схиигумена конвоировали в Москву. По словам защиты, Сергий не признал вину в инкриминируемых преступлениях. После задержания в сети распространили его видеообращение из СК. Обращаясь к прихожанам, он сказал: «Всем вам, монастырю и всем моим чадам. Люблю вас, обнимаю крепко-крепко. У меня все хорошо. Помолитесь: прости их господи, не ведают, что творят. Не надо ничего делать… У каждого свой крест».

В РПЦ заявили, что сожалеют о том, что Сергий и его сторонники не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению. В Екатеринбургской епархии подчеркнули, что обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории захваченной обители, и отметили, что послушницам нужна духовная помощь.

Что касается Дацюка, то он не первый раз обращается к главе государства. Ранее он просил Владимира Путина отменить федеральный закон об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования. По мнению спортсмена, закон превращает СНИЛС из номера лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде в идентификационный номер личности, а это ключ ко всем данным человека в государственных базах данных.