«У нас недовольные не штурмуют капитолии». Батька готов провести без Латвии лучший ЧМ в истории

Датчане и финны грозят бойкотом, чехи недовольны, в ИИХФ раскол
Рене Фазель давно собирался на переговоры с Александром Лукашенко. Визит отложился из-за коронавируса, который швейцарский функционер перенес незадолго до Нового года. Но больше свидание с президентом Белоруссии откладывать было нельзя. На повестке дня стоит срочный вопрос: сможет ли белорусская столица принять ЧМ-2021.
Соревнование запланировано с 21 мая по 6 июня, вместе с белорусами мировое первенство должны проводить латыши. Однако твердой уверенности в том, что Минск примет турнир, по-прежнему нет.На ИИХФ и ее президента оказывается серьезное давление с целью добиться переноса соревнований из Белоруссии, что Фазель подтвердил лично на встрече с Лукашенко.
Ряд национальных хоккейных федераций, а также европейских организаций не скрывают своего намерения сделать все, чтобы ЧМ в Минске не состоялся. Датчане и финны грозят бойкотом, свое недовольство не раз выражали чехи и шведы. Латвийская сторона на правительственном уровне сообщила о нежелании быть организатором турнира совместно с белорусской стороной, пока президентом в этой стране будет Лукашенко. Причем сделала это еще несколько месяцев назад, сразу после начала в соседней стране уличных выступлений, начавшихся после президентских выборов. Плюс наметилась оппозиция Фазелю в самой ИИХФ. Финский вице-президент этой организации Калерво Куммола открыто призывает Рене перенести ЧМ в другую сторону.
В то же время сам 70-летний швейцарец продолжает придерживаться (во всяком случае, публично) позиции, что нельзя смешивать спорт и политику. А потому не видит никаких других причин, кроме политических, в попытках забрать у Минска чемпионат мира по хоккею. Никто не сомневается, что с точки зрения организации все у белорусов получилось бы на пятерку. Тем более что успешный опыт был в 2014 году, когда, кстати, последний раз чемпионом мира стала сборная России.
Фазель не стал скрывать, что испытывает давление со стороны
Лукашенко встретил Фазеля очень тепло. Обнял швейцарца, подчеркнув, что опасности заразиться коронавирусом у переболевших нет. С первых слов беседы глава государства поспешил настроить хоккейного чиновника на позитивную волну: «Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет – ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости».
В этом, собственно, никто не сомневается. Проблема видится в другом. Возможный бойкот турнира со стороны ряда стран сделает невозможным его проведение. Фазель летом оставит свой пост, на который был избран первый раз еще в 1994 году. Он должен был уйти после окончания прошлого сезона. Однако пандемия спутала все карты. ЧМ в Швейцарии пришлось отменять, а новое мировое первенство приносит одну сплошную головную боль. Пока нет понимания, в каком виде оно состоится, смогут ли присутствовать на матчах зрители и в каком количестве. Или же их невозможно будет допустить на игры. Ситуация в Европе складывается с коронавирусом не лучшим образом. Пока большинство стран ограничения лишь усиливают, а статистика заболевших и умерших от ковида устанавливает новые печальные рекорды. Неясно, и где пройдет чемпионат.
На этом фоне состоялся приезд Фазеля на переговоры с Лукашенко. Швейцарские СМИ незадолго до Нового года высказывали точку зрения, что вопрос с переносом уже решен положительно. А визит президента ИИХФ в Минск означает лишь то, что Рене хочет отдать дань уважения белорусской стороне, которая провела большую работу для организации ЧМ. И лично проинформировать Александра Григорьевича о том давлении, с которым пришлось столкнуться международной федерации. Если бы было иначе, то тогда такая встреча просто не понадобилась бы.
Лукашенко подчеркнул, что в стране нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. «У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии. Нет необходимости мне убеждать тебя в том, что в Беларуси все нормально. Ты и сам человек опытный, сам политик, понимаешь, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну, своих людей. Но меня для этого и избрали».
В свою очередь Фазель заметил, что «ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году». «Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять».
«Делай так, как лучше для хоккея»
Хотеть, впрочем – одно, а реальность нынче совершенно другая. Опытнейший функционер Фазель не может не понимать все риски, которые возникнут у ИИХФ, если турнир оставить Минску. Времени на обдумывание у него в обрез. Окончательное решение международная федерация должна принять в конце января на своем исполкоме.
Лукашенко уверяет, что в случае отказа Латвии проводить турнир совместно с Минском, Белоруссия готова организовать ЧМ у себя в полном объеме. И что это был бы лучший чемпионат в истории. Но вряд ли такая постановка вопроса решит проблему. Скорее наоборот. В то же время Александр Григорьевич философски заметил: «Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран — значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Делай так, как будет лучше для хоккея. Все зависит сейчас от вас».
Последнее слово за Рене. Но что-то подсказывает, оно вряд ли будет по душе белорусскому президенту. Варианты на замену Минску уже есть. Это Прага и Братислава. Хотя не исключено, что весь ЧМ примет Латвия. Ждать развязки осталось недолго.