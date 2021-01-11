«У нас недовольные не штурмуют капитолии». Батька готов провести без Латвии лучший ЧМ в истории

В то же время сам 70-летний швейцарец продолжает придерживаться (во всяком случае, публично) позиции, что нельзя смешивать спорт и политику. А потому не видит никаких других причин, кроме политических, в попытках забрать у Минска чемпионат мира по хоккею. Никто не сомневается, что с точки зрения организации все у белорусов получилось бы на пятерку. Тем более что успешный опыт был в 2014 году, когда, кстати, последний раз чемпионом мира стала сборная России.

Ряд национальных хоккейных федераций, а также европейских организаций не скрывают своего намерения сделать все, чтобы ЧМ в Минске не состоялся. Датчане и финны грозят бойкотом, свое недовольство не раз выражали чехи и шведы. Латвийская сторона на правительственном уровне сообщила о нежелании быть организатором турнира совместно с белорусской стороной, пока президентом в этой стране будет Лукашенко. Причем сделала это еще несколько месяцев назад, сразу после начала в соседней стране уличных выступлений, начавшихся после президентских выборов. Плюс наметилась оппозиция Фазелю в самой ИИХФ. Финский вице-президент этой организации Калерво Куммола открыто призывает Рене перенести ЧМ в другую сторону.

Соревнование запланировано с 21 мая по 6 июня, вместе с белорусами мировое первенство должны проводить латыши. Однако твердой уверенности в том, что Минск примет турнир, по-прежнему нет.На ИИХФ и ее президента оказывается серьезное давление с целью добиться переноса соревнований из Белоруссии, что Фазель подтвердил лично на встрече с Лукашенко.

Рене Фазель давно собирался на переговоры с Александром Лукашенко. Визит отложился из-за коронавируса, который швейцарский функционер перенес незадолго до Нового года. Но больше свидание с президентом Белоруссии откладывать было нельзя. На повестке дня стоит срочный вопрос: сможет ли белорусская столица принять ЧМ-2021.

Фазель не стал скрывать, что испытывает давление со стороны

Лукашенко встретил Фазеля очень тепло. Обнял швейцарца, подчеркнув, что опасности заразиться коронавирусом у переболевших нет. С первых слов беседы глава государства поспешил настроить хоккейного чиновника на позитивную волну: «Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет – ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости».

В этом, собственно, никто не сомневается. Проблема видится в другом. Возможный бойкот турнира со стороны ряда стран сделает невозможным его проведение. Фазель летом оставит свой пост, на который был избран первый раз еще в 1994 году. Он должен был уйти после окончания прошлого сезона. Однако пандемия спутала все карты. ЧМ в Швейцарии пришлось отменять, а новое мировое первенство приносит одну сплошную головную боль. Пока нет понимания, в каком виде оно состоится, смогут ли присутствовать на матчах зрители и в каком количестве. Или же их невозможно будет допустить на игры. Ситуация в Европе складывается с коронавирусом не лучшим образом. Пока большинство стран ограничения лишь усиливают, а статистика заболевших и умерших от ковида устанавливает новые печальные рекорды. Неясно, и где пройдет чемпионат.

На этом фоне состоялся приезд Фазеля на переговоры с Лукашенко. Швейцарские СМИ незадолго до Нового года высказывали точку зрения, что вопрос с переносом уже решен положительно. А визит президента ИИХФ в Минск означает лишь то, что Рене хочет отдать дань уважения белорусской стороне, которая провела большую работу для организации ЧМ. И лично проинформировать Александра Григорьевича о том давлении, с которым пришлось столкнуться международной федерации. Если бы было иначе, то тогда такая встреча просто не понадобилась бы.

Лукашенко подчеркнул, что в стране нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. «У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии. Нет необходимости мне убеждать тебя в том, что в Беларуси все нормально. Ты и сам человек опытный, сам политик, понимаешь, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну, своих людей. Но меня для этого и избрали».

В свою очередь Фазель заметил, что «ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году». «Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять».

«Делай так, как лучше для хоккея»

Хотеть, впрочем – одно, а реальность нынче совершенно другая. Опытнейший функционер Фазель не может не понимать все риски, которые возникнут у ИИХФ, если турнир оставить Минску. Времени на обдумывание у него в обрез. Окончательное решение международная федерация должна принять в конце января на своем исполкоме.

Лукашенко уверяет, что в случае отказа Латвии проводить турнир совместно с Минском, Белоруссия готова организовать ЧМ у себя в полном объеме. И что это был бы лучший чемпионат в истории. Но вряд ли такая постановка вопроса решит проблему. Скорее наоборот. В то же время Александр Григорьевич философски заметил: «Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран — значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Делай так, как будет лучше для хоккея. Все зависит сейчас от вас».

Последнее слово за Рене. Но что-то подсказывает, оно вряд ли будет по душе белорусскому президенту. Варианты на замену Минску уже есть. Это Прага и Братислава. Хотя не исключено, что весь ЧМ примет Латвия. Ждать развязки осталось недолго.