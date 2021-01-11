Пять наших побед против двух при одной ничьей. Суперсерии-1975/76 – 45 лет!

Армейцы, которых тренировал Константин Локтев, усилились московскими динамовцами Валерием Васильевым (защитник) и Александром Мальцевым (нападающий), а также форвардом ленинградского СКА Вячеславом Солодухиным. «Крылья» под руководством старшего тренера сборной Бориса Кулагина – квартетом спартаковцев: защитником Юрием Ляпкиным и тройкой форвардов Виктор Шалимов – Владимир Шадрин – Александр Якушев. В тренерский штаб ввели наставника московского «Динамо» Владимира Юрзинова, помогавшего вместе с Локтевым в сборной Кулагину.

У нас вспоминают Суперсерии с участием сборных, предав забвению первое в истории противостояние с НХЛ на клубном уровне. Итак, ЦСКА встретился в элитой сильнейшей заокеанской лиги – «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль Канадиенс», «Бостон Брюинз», «Филадельфия Флайерз». «Крылышкам» - с «Питтсбург Пингвинз», «Баффало Сейбрз», «Чикаго Блэк Хокс», «Нью-Йорк Айлендерс».

Это сейчас в конце декабря – начале января нас потчуют молодежным чемпионатом мира, выдавая его за первоклассное зрелище. Болельщикам в СССР повезло – они имели возможность наслаждаться суперхоккеем в исполнении выдающихся мастеров, а не полуфабрикатов (как говорил Анатолий Тарасов).

Это была первая Суперсерия непримиримых соперников на клубном уровне. Сражались от ножа, на разрыв аорты. На кону стоял престиж школ – советской и североамериканской.

Суперсерия стартовала 28 декабря 1975 года в «Мэдисон Сквер Гарден» матчем ЦСКА с «Рейнжерс», за который не играл, а уже доигрывал легенда Фил Эспозито, а также другие участники Суперсерии-72 Род Жильбер и Стив Викерс. Последний из этой тройки открыл счет уже на 21-й секунде. Через три с копейками минуты Борис Александров реализовал численное преимущество, став автором первого советского гола в серии.

За 18 секунд до сирены на перерыв Валерий Харламов подарил второй из двух своих волшебных голов (первый был забит в стартовом матче Суперсерии-1974 в Квебек-сити против сборной Канады из ВХА). Легенда №17 разрезал оборону соперника, как нож масло, и эффектно переиграл вратаря Джона Дэвидсона.

В начале третьего периода счет вырос до неприличного – 7:1. В концовке Жильбер и Эспозито огорчили Владислава Третьяка – 7:3. Хозяева превзошли гостей по броскам – 41-29.

На следующий день «Крылышки» без шума и пыли уложили на лопатки «пингвинов» - 7:4, забросив в первом периоде четыре безответные шайбы. Пятью голами отметились спартаковцы.

Лучший матч XX столетия

31 декабря в Монреале состоялся матч, который до сих пор называют лучшим в XX века. Армейцы отыграли дефицит в два гола (1:3) и добились ничьей 3:3. Спасительную шайбу забросил Александров. За шесть минут до финальной сирены молодой форвард Владимир Попов угодил в перекладину. Как потом написал публицист Александр Нилин, армеец промахнулся из-за плохого зрения. Правда, бросал он метров с восьми.

Матч против «Канадиенс» считается бенефисом Третьяка, отразившего 35 бросков, а его оппонент в противоположных воротах Кен Драйден – только 10.

В Монреаль специально приехал Кулагин, чтобы в деле увидеть кандидатов с олимпийскую сборную. На тренера сильное впечатление произвели молодые Александров и центрфорвард Виктор Жлуктов. Вскоре обоих включили в состав на Игры-1976 в Инсбруке. Кстати, заявка насчитывала всего 18 фамилий.

Новый год красно-синие встречали в советском консульстве. Все были довольны. Даже канадцы, упустившие победу. Следующую игру ЦСКА провел аж 8 января в Бостоне. Было время отпраздновать, погулять, отдохнуть и подготовиться.

Разгром в Баффало

4 января «Крылышки» были разгромлены 6:12 в Баффало. Накануне наши парни смотрели матч «Сейбрз» в регулярном чемпионате НХЛ и были удивлены низкими скоростями его участников.

Однако против «Советов» клинки летали по площадке. Особенно свирепствовала тройка Рик Мартин – Роббер – Перро. Последний из них принимал участие в Суперсерии-72, даже что-то там забил, но уже в Москве покинул расположение сборной, обидевшись из-за своего малого игрового времени. Во втором периоде вратаря Александра Сидельникова заменил Александр Куликов всего на четыре минуты, за это время в его ворота влетели три шайбы.

У гостей отличились нападающие Владимир Репнев и Сергей Капустин, оформившие по дублю. А спартаковское проиграло микроматч 1:7.

Однажды шайба запорхнула в сетку ворот вместе с ловушкой Сидельникова. Чудеса, да и только!

После матча раздался сердитый звонок из Москвы. Потребовали наладить дисциплину. «Крылышки» так и поступили, побелив в двух оставшихся матчах «Чикаго» 4:2 и «Айлендерс» 2:1.

Решающий матч в Бостоне, или как Дон Черри возненавидел русских

8 января в Бостоне для решалась судьба Суперсерии. Хозяевам, уступающим (+1=1-3) нужна была только победа. Вся НХЛ смотрела на команду Дона Черри с надеждой. «Медведи» продемонстрировали запредельный настрой. Увы, защитник-легенда Бобби Орр не сумел выйти на лед из-за травмы колена. Для него в ложе специально поставили стул – мест на трибунах не было.

Весь первый период «медведи» возили-топтали армейцев, нанесли 19 бросков в створ ворот, но голами так и не разжились. В перерыве в качестве ТВ-эксперта выступил… Фил Эспозито.

- Фил, хозяевам удастся додавить «Красную Армию»? – поинтересовался ведущий в студии.

- Нет, потому что как только они возьмут паузу, ЦСКА их накажет, - уверенно ответил легендарный форвард, который по личным причиным недолюбливал «Бостон».

На 23-й минуте «Бостон» после ошибки Третьяка открыл-таки счет, а потом взял передышку. И армейцы, как и предсказывал Эспозито, трижды огорчили голкипера Жиля Жильбера. Дважды забил Харламов. Вторую шайбу он забросил в пустые ворота после того, как капитан ЦСКА Борис Михайлов сбил с ног голкипера. Судья из Челябинска Виктор Домбровский гол засчитал, а силовой форвард хозяев Уэйн Кэшмен (участник Суперсерии-72) съездил клюшкой по спине Михайлова, за что получил малый штраф. Наш капитан поднялся не сразу, а только после реплики Васильева: «Боря, что ты тут разлегся? Танька твоя на сносях, увидит тебя, разволнуется…»

Вскоре у Михайлова родился второй сын, Егор.

Армейцы довели матч до победы 5:2, вместе с ней советский клубы досрочно выиграли Суперсерию. А тренер «Бостона» Дон Черри возненавидел русских.

Бойня в Филадельфии

Последний матч Суперсерии проходил в Филадельфии. Армейцам противостоял действующий обладатель Кубка Стэнли.

- Нам еще до матча дали понять, что выиграть не дадут, - вспоминал Миахйлов. – На банкете я увидел их знаменитого «Кувалду» Шульца, у него бицепсы были вдвое толще моих ног.

У ЦСКА отсутствовал травмированный центрфорвард Владимир Петров, он не играл и в Бостоне. Его заменил Мальцев. Повреждения не позволили сыграть Жлуктову и защитнику Геннадию Цыганкову. Через месяц сборную СССР ждала Олимпиада в Инсбруке, рисковать никто не хотел.

Хозяева устроили психическую атаку. На 11-й минуте защитник Эд Ван Имп вылетел из штрафного бокса и со всего хода врезался в Харламова, ударив его локтем в голову. Наш форвард упал и на какое-то время потерял сознание. Рефери Ллйод Гилмор криминала не заметил. После этого тренер Локтев увел команду в раздевалку.

Организаторы Суперсерии пригрозили советской стороне (руководителем делегации поехал небезызвестный Вячеслав Колосков) неустойкой.

После паузы в 16 минут встреча возобновилась. ЦСКА получил малый штраф за задержку игры, хозяева реализовали численное преимущество и победили 4:1. Единственный гол у гостей забил Виктор Кутергин, легенда «Автомобилиста».

У «летчиков» блистала тройка Реджи Лич – Бобби Кларк – Билл Барбер. После финальной сирены их капитан Кларк (сломавший Харламова в шестом матче Суперсерии-72) передал Третьяку в подарок дорогие часы. Однако матч был безнадежно испорчен.

Удивительно, но Харламова включили только во вторую сборную звезд Суперсерии, а в первую попали Третьяк и Якушев.

12 января организаторы уговорили наши команды сыграть в Вашингтоне друг с другом. Заранее срежиссированный спектакль завершился миром 7:7.

Впоследствии за океаном против клубов НХЛ играли «Спартак», московское и рижское «Динамо», «Химик», опять «Крылья Советов», но чаще других ЦСКА. Но в памяти болельщиков в Северной Америке отложились матчи, сыгранные в Суперсерии-1975/76.

- Там, за океаном, знают только две советские команды – ЦСКА и «Крылья Советов», - удивил откровение защитник «Крылышек», а ныне знатный тренер Владимир Крикунов, участник тех событий.

К слову, их освещали спецкор ТАСС Владимир Дворцов, написавший потом книгу «Хоккейные баталии» и комментатор Николай Озеров, который вел репортажи от бортика.

